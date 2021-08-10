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Пользователей интернета в Туркменистане заставляют клясться на Коране, что они не будут использовать VPN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Пользователей интернета в Туркменистане заставляют клясться на Коране, что они не будут использовать VPN

В Туркменистане желающих провести домой интернет заставляют давать клятву на Коране, что они не будут использовать VPN.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает туркменская служба Радио Свобода, цитирующая жительницу, которая уже полтора года пытается провести к себе домой интернет.

По словам собеседницы, полтора года заняло ожидание в очереди, когда же очередь подошла, от нее, помимо прочего, потребовали поклясться на священной для мусульман книге Коран о том, что она не будет пользоваться услугами VPN.

"А без VPN в интернете никакие сайты не открываются. Не знаю даже, что делать ", - говорит героиня материала.

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Сообщается  и о других случаях, когда чиновники требовали клясться. По сообщению, в одном из регионов страны клясться на Коране людей заставляет сотрудник Министерства национальной безопасности, курирующий филиал компании "Туркментелеком".

Практика принуждения граждан давать клятвы и присяги в Туркменистане широко распространена. В прошлом давать клятву верности родине требовали от всех граждан, начиная с детей.

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В Туркменистане в настоящее время заблокированы многие сайты, социальные сети, а также ресурсы, предлагающие VPN-сервисы. Власть использует различные методы, чтобы граждане не использовали эту возможность для доступа в интернет.

VPN, или виртуальная частная сеть, часто используется для обхода блокировки, чтобы получить доступ к тому или иному заблокированного сайта или сервиса. Кроме того, эти технологии защищают данные от тех, кто пытается узнать, чем пользователь занимается в интернете.

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Топ комментарии
+14
Пользователей интернета в Туркменистане заставляют клясться на Коране, что они не будут использовать VPN - Цензор.НЕТ 7679
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10.08.2021 16:10
+12
У них еще 1021-й. Пользователей интернета в Туркменистане заставляют клясться на Коране, что они не будут использовать VPN - Цензор.НЕТ 6955
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10.08.2021 16:11
+9
Жесть.
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10.08.2021 16:09
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дикие нравы...
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10.08.2021 16:08 Ответить
Аллах все видит: как мусульманин сидит под проксей и как жрет сало на нычьку и запивает водочькой Пользователей интернета в Туркменистане заставляют клясться на Коране, что они не будут использовать VPN - Цензор.НЕТ 9138
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10.08.2021 16:18 Ответить
Не вірю ,що це 2021 рік))))
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10.08.2021 16:09 Ответить
У них еще 1021-й. Пользователей интернета в Туркменистане заставляют клясться на Коране, что они не будут использовать VPN - Цензор.НЕТ 6955
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10.08.2021 16:11 Ответить
Вчора якраз почався ісламський Новий рік, - 1443 рік Гіджри.
Перший день священного місяця мухаррам означає настання нового року, - Рас ас-Сана.
Саме в цей день пророк втік з Мекки в Ясріб. З часом місто Ясріб стали просто називати "місто пророка", - "маадінат ан-Набі". Скорочено, Медіна.
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10.08.2021 18:27 Ответить
там где гномы и карлики с лицом экземы по кличкеКористувачів інтернету в Туркменістані змушують клястися на Корані, що вони не будуть використовувати VPN - Цензор.НЕТ 1233 жак уй абалдуй
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10.08.2021 18:29 Ответить
Здесь тоже не 2021...
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10.08.2021 16:21 Ответить
Жесть.
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10.08.2021 16:09 Ответить
маразм
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10.08.2021 16:09 Ответить
Пользователей интернета в Туркменистане заставляют клясться на Коране, что они не будут использовать VPN - Цензор.НЕТ 7679
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10.08.2021 16:10 Ответить
Одночасно. Пользователей интернета в Туркменистане заставляют клясться на Коране, что они не будут использовать VPN - Цензор.НЕТ 3993
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10.08.2021 16:15 Ответить
Пользователей интернета в Туркменистане заставляют клясться на Коране, что они не будут использовать VPN - Цензор.НЕТ 3987
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10.08.2021 16:10 Ответить
Пользователей интернета в Туркменистане заставляют клясться на Коране, что они не будут использовать VPN - Цензор.НЕТ 3556 Пользователей интернета в Туркменистане заставляют клясться на Коране, что они не будут использовать VPN - Цензор.НЕТ 3745
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10.08.2021 16:13 Ответить
да уж .. улыбнуло ... скоро и в шайтанате после выборов ЦИК будет клятвенно присягать что посчитали правильно....
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10.08.2021 16:14 Ответить
_Это вообще не смешно! Это искалеченное настоящее и будущее миллионов людей, искалеченные судьбы. Дурак смеяться будет лишь - или подлец.
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10.08.2021 16:23 Ответить
ВААах! Шайтан -майтан этит ви пи эн! мама клянусь, каран целовал, на ви пи эн пьлевал!!!
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10.08.2021 16:18 Ответить
_Движутся по стопам кетая к тотальному контролю Неизвестных Отцов над народом, электронному концлагерю. Т. е. государство, которое есть производная народа и должно народу служить, вместо этого делает народ бесправными рабами. Потому как при тотальном контроле власти над народом и речи не идёт ни о каком контроле народа над властью, не говоря уже о смене неугодной народу власти через механизм выборов - такая система может только взорваться когда давление пара под крышкой станет сильней чем удерживающая его сила.
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10.08.2021 16:21 Ответить
Про історичну єдність в тюрмі народів

https://****.gov.ua/informaciyni-materialy/statti/pro-istorychnu-yednist-v-tyurmi-narodiv

...Українці більше не є знаряддям чужої імперії, тепер вони самі відповідають за свої вчинки і визначають власну долю. На щастя, для України вже позаду злочини тоталітарного режиму, які Путін намагається виправдати, називаючи "спільними для нас трагедіями". А от сьогодення народів Російської Федерації - трагічне, як і півстоліття до того.
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10.08.2021 16:27 Ответить
Користувачів інтернету в Туркменістані змушують клястися на Корані, що вони не будуть використовувати VPN - Цензор.НЕТ 5031
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10.08.2021 16:32 Ответить
Дикуни
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10.08.2021 16:35 Ответить
я твой тубитейка рот пхал))клянись на арбузе Користувачів інтернету в Туркменістані змушують клястися на Корані, що вони не будуть використовувати VPN - Цензор.НЕТ 9999
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10.08.2021 18:26 Ответить
Феодализм восточного типа.
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10.08.2021 16:40 Ответить
3го звена средней степени и халат и бай палисатый падарил
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10.08.2021 18:26 Ответить
Туркменбашы - лепший друг путина. Символично, однако ...
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10.08.2021 17:10 Ответить
Такие новости обожают страны третьего мира. Чтобы оправдать свое жалкое существование. Користувачів інтернету в Туркменістані змушують клястися на Корані, що вони не будуть використовувати VPN - Цензор.НЕТ 3016
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10.08.2021 17:21 Ответить
килиш милиш кучу на троих!
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10.08.2021 17:54 Ответить
диктатура обыкновенная. почему-то при упоминании диктатуры всем на ум сразу приходит свЫн и Северная Корея, но тут прямо под боком есть место, мало чем отличающееся от нее - Туркменистан.
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10.08.2021 18:13 Ответить
В нещасних туркменів було лише 3 радості в житті: газ, дружній кацапстан, і VPN. Тепер забрали останнє. Тепер монголоїдам залишається ще більше полюбити путлєра. Бо так звелів туркмен-паша.
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10.08.2021 18:17 Ответить
я воль чучхехан клянусь на кумысе
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10.08.2021 18:25 Ответить
шол 2021 год Користувачів інтернету в Туркменістані змушують клястися на Корані, що вони не будуть використовувати VPN - Цензор.НЕТ 1093
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10.08.2021 18:30 Ответить
Вот теперь мне обьясните как могут жить люди с таким разным ментатилетом и культурой в одной стране , как это было в СССР ? и это при том что формально все имели свои национальные республики , как бы были отделены . В настоящее время глобалисты заполняя Европу и Северную Америку мигрантами из Африки , Ближнего Востока и Южной Америки ? Там уже нет национальных анклавов . Одна вонючая помойка винигрет . .
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10.08.2021 18:40 Ответить
Граждане Туркменистана для которых священными книгами являются Библия или Тора вздохнули с облегчением Користувачів інтернету в Туркменістані змушують клястися на Корані, що вони не будуть використовувати VPN - Цензор.НЕТ 2508
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10.08.2021 19:40 Ответить
так их не отключат от сети? Користувачів інтернету в Туркменістані змушують клястися на Корані, що вони не будуть використовувати VPN - Цензор.НЕТ 9439
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10.08.2021 19:41 Ответить
нам тоже пора..мамой клянусь не порохоботить.. Користувачів інтернету в Туркменістані змушують клястися на Корані, що вони не будуть використовувати VPN - Цензор.НЕТ 1627
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10.08.2021 19:41 Ответить
нет).их вера позволяет клясться на Коране в чем угодно десять раз в день )))
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10.08.2021 19:52 Ответить
 
 