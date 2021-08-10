Пользователей интернета в Туркменистане заставляют клясться на Коране, что они не будут использовать VPN

В Туркменистане желающих провести домой интернет заставляют давать клятву на Коране, что они не будут использовать VPN.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает туркменская служба Радио Свобода, цитирующая жительницу, которая уже полтора года пытается провести к себе домой интернет.

По словам собеседницы, полтора года заняло ожидание в очереди, когда же очередь подошла, от нее, помимо прочего, потребовали поклясться на священной для мусульман книге Коран о том, что она не будет пользоваться услугами VPN.

"А без VPN в интернете никакие сайты не открываются. Не знаю даже, что делать ", - говорит героиня материала.

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Сообщается и о других случаях, когда чиновники требовали клясться. По сообщению, в одном из регионов страны клясться на Коране людей заставляет сотрудник Министерства национальной безопасности, курирующий филиал компании "Туркментелеком".

Практика принуждения граждан давать клятвы и присяги в Туркменистане широко распространена. В прошлом давать клятву верности родине требовали от всех граждан, начиная с детей.

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В Туркменистане в настоящее время заблокированы многие сайты, социальные сети, а также ресурсы, предлагающие VPN-сервисы. Власть использует различные методы, чтобы граждане не использовали эту возможность для доступа в интернет.

VPN, или виртуальная частная сеть, часто используется для обхода блокировки, чтобы получить доступ к тому или иному заблокированного сайта или сервиса. Кроме того, эти технологии защищают данные от тех, кто пытается узнать, чем пользователь занимается в интернете.

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