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Ткаченко просит тщательно расследовать инцидент с дрифтом на Софийской площади: Наше министерство должно иметь рычаги накладывать штрафы или запрет

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости Общество

Ткаченко просит тщательно расследовать инцидент с дрифтом на Софийской площади: Наше министерство должно иметь рычаги накладывать штрафы или запрет

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко осуждает дрифт на Софийской площади вокруг памятника Богдану Хмельницкому.

Об этом Ткаченко сообщил в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Многие уже видели видео экстремального вождения на Софийской площади вокруг памятника Богдану Хмельницкому. Я даже не пытаюсь представить, чтобы кто-то в мире позволил себе устраивать такой дрифт в подтвержденной буферной зоне ЮНЕСКО. И здесь даже дело не в пыльной брусчатке, которую хорошо, что уже отмывают. А, во-первых, в ужасном, ненадлежащем отношении к нашей культуре. Во-вторых, - в отношении к безопасности людей вокруг. И, в-третьих - законодательству Украины, ведь разрешений на это не давало ни наше министерство, ни заповедник "София Киевская", - написал Ткаченко.

Он также отметил, что в связи с этим обратился к Нацполиции и КГГА с просьбой о тщательном расследовании, а также заявил, что со своей стороны Министерство также выясняет, как такое стало возможным.

"Также очевидно, что это является поводом, чтобы наше министерство имело рычаги накладывать штрафы или запрет, если такое будет происходить у исторических памятников", - заявил Ткаченко.

Как сообщалось, КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona. В свою очередь в Нацполиции отметили, что по данному факту начато уголовное производство.

Читайте также: Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+26
Даже повторю слова умного человека.

Ткаченко просить ретельно розслідувати інцидент із дрифтом на Софійській площі: наше міністерство повинно мати важелі накладати штрафи або заборону - Цензор.НЕТ 3853
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10.08.2021 16:23
+15
Проблема не в штрафі. Проблема в рівні деградації суспільства, от що страшно! З одного боку Софія, з іншого Михайлівський, тут пам`ятник Хмельницькому. Історичний центр не тільки Києва чи ******** України, то ж центр нашої історії, нашого буття! І щоб таке влаштувати?! Мало того, ще й захисники знайшлись! Мовляв, а вона може і не знала, що дозволу нема. А хіба ТАКЕ можна дозволяти?! Це ж якими виродками треба бути, щоб таке в такому місці?! Хоча, після торішніх зайчиків то вже й не дивно.Ця країна таки приречена...
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10.08.2021 16:20
+6
Да что там расследовать то? Всеголишь восемерочку дрифтанули надпись, а могли шинами написать зеля чмо Ткаченко просит тщательно расследовать инцидент с дрифтом на Софийской площади: Наше министерство должно иметь рычаги накладывать штрафы или запрет - Цензор.НЕТ 2259
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10.08.2021 16:16
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Да что там расследовать то? Всеголишь восемерочку дрифтанули надпись, а могли шинами написать зеля чмо Ткаченко просит тщательно расследовать инцидент с дрифтом на Софийской площади: Наше министерство должно иметь рычаги накладывать штрафы или запрет - Цензор.НЕТ 2259
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10.08.2021 16:16 Ответить
Ткаченко, занимайся своими прямыми обязанностями. Чтобы такие дрифтеры не вырастали. Наказывать обязанность правоохранителей.
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10.08.2021 16:17 Ответить
Проблема не в штрафі. Проблема в рівні деградації суспільства, от що страшно! З одного боку Софія, з іншого Михайлівський, тут пам`ятник Хмельницькому. Історичний центр не тільки Києва чи ******** України, то ж центр нашої історії, нашого буття! І щоб таке влаштувати?! Мало того, ще й захисники знайшлись! Мовляв, а вона може і не знала, що дозволу нема. А хіба ТАКЕ можна дозволяти?! Це ж якими виродками треба бути, щоб таке в такому місці?! Хоча, після торішніх зайчиків то вже й не дивно.Ця країна таки приречена...
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10.08.2021 16:20 Ответить
Даже повторю слова умного человека.

Ткаченко просить ретельно розслідувати інцидент із дрифтом на Софійській площі: наше міністерство повинно мати важелі накладати штрафи або заборону - Цензор.НЕТ 3853
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10.08.2021 16:23 Ответить
Зачем вторить? У меня на это дерьмо есть только непечатаемые слова. Скажешь лучше -- говори, нет -- сопи в две дырочки и не порти воздух.
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10.08.2021 16:39 Ответить
Это точно, за какие заслуги певцам ртом такие гонорары, непонятно! что-то в этом не правильно!
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10.08.2021 17:48 Ответить
П`яні морди, бійки, лайка і т.п. то деградація, а святкування, коли все в міру і весело це, в принципі, нормально. І не треба порівнювати, скажімо, святкування зустрічі Нового року чи Різдва зі звичайнісіньким дикунством. І якщо ви не розумієте такого елементарного, то мені вас просто жаль.
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10.08.2021 16:48 Ответить
Саму альону-альону поставити в позу зю відмивати те, що зробила.
Їй активні рухи підуть на користь і прибере те, що нагадила.
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10.08.2021 16:21 Ответить
Вона сама виставляла свій відфотошоплений до блиску тулуб на публіку, так що ....
Відразу згадується, що за наш прапор катували, вбивали.
А отакі ... вимазують його собою неадекватними.
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10.08.2021 16:31 Ответить
Як треба себе не поважати, щоб ходити на виступи цієї потвори. Що приваблює приматів?!
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10.08.2021 16:44 Ответить
Зебіли кермують.
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10.08.2021 16:23 Ответить
Не были бы вы зебилами, так знали бы, что подобные вещи наказываются не по линии Минкульта, а по линии МВД. 1 выстрел в воздух, 2 по колёсам, 3 в голову. Так даже для зебилов доходит. Ткаченко просить ретельно розслідувати інцидент із дрифтом на Софійській площі: наше міністерство повинно мати важелі накладати штрафи або заборону - Цензор.НЕТ 4159
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10.08.2021 16:25 Ответить
пишите жалобы на этих двух Дристеров может спонсорских лишат https://www.redbull.com/ua-uk/energydrink/kontaktnyy

Дристер номер один Facebook


Дристер номер два facebook
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10.08.2021 16:48 Ответить
П"яний пацан вийшов з бару,підійшов до поліцейської машини і посцяв під колесо...Копи проснулись,вискочили з машини,пацана скрутили,відмастили,покопали і відвезли в райвідділок...Завели справу,передали в суд і пацан отримав вирок...умовний,правда...Отак би поліціі захищати наші історичні пам"ятки...
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10.08.2021 17:02 Ответить
А після Мінкульту кого уповноважувати штрафувати?
Директорів лазень?
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10.08.2021 17:12 Ответить
Зімбабве відпочиває, скоро дійдемо до того, що на центральній площі міста з'їдять якогось блогера.
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10.08.2021 17:29 Ответить
Надеюсь этим блохером будет толик шарий
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10.08.2021 17:50 Ответить
А где-то рядом с площадью, с дрифтерами, на Владимирской, мирно дремали бойцы незримого фронта - сотрудники СБУ. У них - ни фронта, ни победы. Жизнь удалась.
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10.08.2021 18:53 Ответить
"...А правопорядок в государстве зависит не от наличия в государстве воров и преступников, а от способности правоохранительных органов бороться с ними..." И при чём здесь Ткаченко и его Министерство...
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10.08.2021 20:28 Ответить
кажуть вона співачка. нехай з шваброю діб15 поспіває, може краще вийде
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10.08.2021 21:21 Ответить
Пусть мусора и прокуроры штрафами занимаются , а ты своими сватами займись. Всё равно как министр культуры Украины - ты просто дно.
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10.08.2021 21:35 Ответить
То ти і запропонував дріфт, шакал москальський.
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11.08.2021 07:05 Ответить
 
 