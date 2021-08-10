МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Беларуси из-за заявлений Лукашенко по ОРДЛО и Крыму
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В МИД Украины 10 августа вызвали временного поверенного в делах Республики Беларусь в Украине Кирилла Камышева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ему выразили решительный протест в связи с рядом заявлений захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции.
"Прежде всего, белорусского дипломата предостерегли, что высказывания А. Лукашенко по готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом являются равнозначными соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями. Подобными заявлениями он нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права", - говорится в сообщении МИД Украины.
Также от белорусской стороны запросили пояснений словам Лукашенко, "которые могут свидетельствовать о все же допуске белорусской стороной на свою территорию самозваных "прокуроров" из временно оккупированного Луганска для допроса Романа Протасевича". В МИД отметили, что эта информация противоречит ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Беларуси, в котором эта инфомация отрицалась.
"Как безответственную и далекую от реалий пропаганду расцениваем риторику Лукашенко о "переправке оружия" и подготовке Украиной "боевиков" для действий на территории Беларуси. Очевидно, это является продуктом искусственно созданного кремлевскими пропагандистами в окружении Лукашенко образа Украины как "враждебной" к Беларуси и белорусскому народу, что абсолютно не соответствует действительности. Фейком о внешних угрозах государственности Беларуси со стороны Украины и других западных государств А.Лукашенко пытается оправдать свои репрессивные методы и ограничения прав и свобод граждан Беларуси", - уверены в украинском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД отметили, что "в Украине также обратили внимание на угрозы Лукашенко "поставить на колени" Украину, прикрываясь Путиным".
"Белорусскому дипломату указали на то, что эти слова являются проявлением слабости Беларуси, а не демонстрацией силы. Путин не смог поставить Украину на колени, потому надежды Лукашенко на него являются проигрышной ставкой", - добавили в МИД.
Напомним, накануне Александр Лукашенко заявил, что подумывает о прямом авиасообщении с Крымом в ответ на санкции Киева.
Он отметил, что красная черта в отношениях с Украиной была перейдена тогда, когда Киев прекратил авиасообщение с Беларусью.
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Про історичну єдність в тюрмі народів
https://****.gov.ua/informaciyni-materialy/statti/pro-istorychnu-yednist-v-tyurmi-narodiv
...Українці більше не є знаряддям чужої імперії, тепер вони самі відповідають за свої вчинки і визначають власну долю. На щастя, для України вже позаду злочини тоталітарного режиму, які Путін намагається виправдати, називаючи "спільними для нас трагедіями". А от сьогодення народів Російської Федерації - трагічне, як і півстоліття до того.
https://aspi.com.ua/news/politika/lukashenko-na-preskonferencii-zayaviv-scho-mozhe-zamakhnutisya-na-perekhid#gsc.tab=0
МАБУДЬ ПОРА ВВЕСТИ САНКЦіі ПРОТИ ПРОДУКЦІЇ БІЛОРУСІ В УКРАЇНІ 😀😀😀
В Сільпо продается білоруський майонез - шо в Україні свого майонезу нема ? Ще е добрий Хелманз із ЕС
- Його заяви щодо України є абсолютно хамськими, як він останнім часом весь час дозволяє собі говорити про Україну. Я вважаю, що відповідь має бути - розірвання дипломатичних відносин із Білоруссю та із цим режимом. Наше об'єднання вже давно вимагає цього, на жаль, наша влада ніяк не наважиться зробити цей крок.
Мені здається, що годі вже терпіти ці знущання від узурпатора, людини, яка рік тому просто захопила силоміць владу в Білорусі і вбиває та репресує власних громадян, всьому цьому треба дати нарешті відповідь і жорстку відповідь.
Украинские производители обычно не скрывают адреса .
дед сошел с ума