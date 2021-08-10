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МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Беларуси из-за заявлений Лукашенко по ОРДЛО и Крыму

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Беларуси из-за заявлений Лукашенко по ОРДЛО и Крыму

В МИД Украины 10 августа вызвали временного поверенного в делах Республики Беларусь в Украине Кирилла Камышева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ему выразили решительный протест в связи с рядом заявлений захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции.

"Прежде всего, белорусского дипломата предостерегли, что высказывания А. Лукашенко по готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом являются равнозначными соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями. Подобными заявлениями он нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права", - говорится в сообщении МИД Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Совместно с Россией можно поставить на колени в течение суток", - Лукашенко о санкциях в отношении Украины

Также от белорусской стороны запросили пояснений словам Лукашенко, "которые могут свидетельствовать о все же допуске белорусской стороной на свою территорию самозваных "прокуроров" из временно оккупированного Луганска для допроса Романа Протасевича". В МИД отметили, что эта информация противоречит ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Беларуси, в котором эта инфомация отрицалась.

"Как безответственную и далекую от реалий пропаганду расцениваем риторику Лукашенко о "переправке оружия" и подготовке Украиной "боевиков" для действий на территории Беларуси. Очевидно, это является продуктом искусственно созданного кремлевскими пропагандистами в окружении Лукашенко образа Украины как "враждебной" к Беларуси и белорусскому народу, что абсолютно не соответствует действительности. Фейком о внешних угрозах государственности Беларуси со стороны Украины и других западных государств А.Лукашенко пытается оправдать свои репрессивные методы и ограничения прав и свобод граждан Беларуси", - уверены в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что "в Украине также обратили внимание на угрозы Лукашенко "поставить на колени" Украину, прикрываясь Путиным".

"Белорусскому дипломату указали на то, что эти слова являются проявлением слабости Беларуси, а не демонстрацией силы. Путин не смог поставить Украину на колени, потому надежды Лукашенко на него являются проигрышной ставкой", - добавили в МИД.

Также читайте: Лукашенко признал, что Протасевича допрашивали террористы "ЛНР": Приехали. Он пояснял. Они остались удовлетворенными

Напомним, накануне Александр Лукашенко заявил, что подумывает о прямом авиасообщении с Крымом в ответ на санкции Киева.

Он отметил, что красная черта в отношениях с Украиной была перейдена тогда, когда Киев прекратил авиасообщение с Беларусью.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
Вообще после такого, нормальные страны разрывают дип отношения МЗС України викликало тимчасового повіреного в справах Білорусі через заяви Лукашенка щодо ОРДЛО і Криму - Цензор.НЕТ 4461
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10.08.2021 16:33
+7
Олексій Гончаренко, депутат від «Європейської солідарності»
- Його заяви щодо України є абсолютно хамськими, як він останнім часом весь час дозволяє собі говорити про Україну. Я вважаю, що відповідь має бути - розірвання дипломатичних відносин із Білоруссю та із цим режимом. Наше об'єднання вже давно вимагає цього, на жаль, наша влада ніяк не наважиться зробити цей крок.
Мені здається, що годі вже терпіти ці знущання від узурпатора, людини, яка рік тому просто захопила силоміць владу в Білорусі і вбиває та репресує власних громадян, всьому цьому треба дати нарешті відповідь і жорстку відповідь.
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10.08.2021 16:33
+6
Отозвать нашего посла из БульбоРейха. Выслать три четверти пособников параноика Лукашенко из их посольства в Украине.
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10.08.2021 16:22
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Отозвать нашего посла из БульбоРейха. Выслать три четверти пособников параноика Лукашенко из их посольства в Украине.
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10.08.2021 16:22 Ответить
Вообще после такого, нормальные страны разрывают дип отношения МЗС України викликало тимчасового повіреного в справах Білорусі через заяви Лукашенка щодо ОРДЛО і Криму - Цензор.НЕТ 4461
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10.08.2021 16:33 Ответить
Ну и кому вы это предлагаете сделать? Агенту ФСБ Ермаку?
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10.08.2021 16:38 Ответить
А каким буком в внешней политике обсос в ведении которого мойка сортиров? Это должен сделать министр интересных дел и его шеф.
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10.08.2021 17:03 Ответить
с лукалэндом. Почему 3/4, а не всех?
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10.08.2021 20:42 Ответить
Зеля говорит что звонил батьке по поводу вагнеровцев, батька резко отрицает это... Зачем батька покрывает зелю? у них какой-то договорняк?
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10.08.2021 16:24 Ответить
кому Лука батька, тому Ху*ло - дядька.
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10.08.2021 20:42 Ответить
...а РБ вже в цій тюрмі народів по факту

Про історичну єдність в тюрмі народів

https://****.gov.ua/informaciyni-materialy/statti/pro-istorychnu-yednist-v-tyurmi-narodiv

...Українці більше не є знаряддям чужої імперії, тепер вони самі відповідають за свої вчинки і визначають власну долю. На щастя, для України вже позаду злочини тоталітарного режиму, які Путін намагається виправдати, називаючи "спільними для нас трагедіями". А от сьогодення народів Російської Федерації - трагічне, як і півстоліття до того.
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10.08.2021 16:26 Ответить
А куда ее "записать"? МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Беларуси из-за заявлений Лукашенко по ОРДЛО и Крыму - Цензор.НЕТ 4414
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10.08.2021 16:29 Ответить
То сєпар ;Андрій Смицький;.
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10.08.2021 16:35 Ответить
При Порохе таких вопросов не возникало даже....не удивляет? Потому что Порошенко не позволял себе оскорблять других и УМЕЛ найти друзей.Дело даже не в луке..А у ЗЕльца предателя другие задачи.....отвернуть от Украины ВСЕХ.И у него получается прекрасно..Он ведь даже на повышенных тонах способен уже с Байденом базарить.А перед хозяином куйло только на колени.
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10.08.2021 17:54 Ответить
Не сцы, кацап. Бульбофюрер всегда пел под дудку Кремля и никогда другом Украины не был.
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10.08.2021 16:30 Ответить
Глава Республіки Білорусь Олександр Лукашенко на пресконференції в Мінську "велика розмова з президентом" заявив, що може піти на ризик і перейти кордон України.
https://aspi.com.ua/news/politika/lukashenko-na-preskonferencii-zayaviv-scho-mozhe-zamakhnutisya-na-perekhid#gsc.tab=0
МАБУДЬ ПОРА ВВЕСТИ САНКЦіі ПРОТИ ПРОДУКЦІЇ БІЛОРУСІ В УКРАЇНІ 😀😀😀
В Сільпо продается білоруський майонез - шо в Україні свого майонезу нема ? Ще е добрий Хелманз із ЕС
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10.08.2021 16:32 Ответить
Олексій Гончаренко, депутат від «Європейської солідарності»
- Його заяви щодо України є абсолютно хамськими, як він останнім часом весь час дозволяє собі говорити про Україну. Я вважаю, що відповідь має бути - розірвання дипломатичних відносин із Білоруссю та із цим режимом. Наше об'єднання вже давно вимагає цього, на жаль, наша влада ніяк не наважиться зробити цей крок.
Мені здається, що годі вже терпіти ці знущання від узурпатора, людини, яка рік тому просто захопила силоміць владу в Білорусі і вбиває та репресує власних громадян, всьому цьому треба дати нарешті відповідь і жорстку відповідь.
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10.08.2021 16:33 Ответить
А чому ця відрижка ригоанальна не вимагала від свого шефа розірвання дипломатичних відносин із якцапією та із *********** режимом?
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10.08.2021 19:00 Ответить
Вопрос не по адресу 😀😀😀
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10.08.2021 19:04 Ответить
Так он в Украине произведен. Так же, как и мороженка Белая Бяреза
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10.08.2021 16:45 Ответить
Украинская регистрация не значит , что продукт украинский . На каком заводе делают это мороженное с дурацким названием ?
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10.08.2021 16:49 Ответить
Нет сейчас упаковки под пукой. Посмотреть. Но эти их торговые марки производят в Украине
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10.08.2021 16:53 Ответить
У них даже на сайте скрывается адрес завода .

Украинские производители обычно не скрывают адреса .
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10.08.2021 17:00 Ответить
а еще 7 лет назад Лукашенко клялся и божился Турчинову: Да вы что, да мы никогда не нападем на Украину, никогда опасность не будет угрожать из Беларуси нашим соседям и братьям!!! вот как все перевернулось с ног на голову.
дед сошел с ума
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10.08.2021 18:05 Ответить
Он гавнюк 😀
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10.08.2021 18:39 Ответить
Лука продолжает "пробивать дно", маразм крепчает.
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10.08.2021 18:49 Ответить
 
 