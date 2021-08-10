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Еще три европейские страны подтвердили участие в саммите Крымской платформы, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 10 августа, сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы.
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа. Общее количество участников возросло до 37. Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты, так что ждем новых подтверждений", - подчеркнул он.
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+5 olele
показать весь комментарий10.08.2021 16:38
+4 Підлога Маккартні
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+3 tera
показать весь комментарий10.08.2021 16:49
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касаби наразі мають ре фе
але так буде не завжди