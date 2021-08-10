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Еще три европейские страны подтвердили участие в саммите Крымской платформы, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Еще три европейские страны подтвердили участие в саммите Крымской платформы, - Кулеба

Сегодня, 10 августа, сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа. Общее количество участников возросло до 37. Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты, так что ждем новых подтверждений", - подчеркнул он.

Читайте также: Еще одна европейская страна подтвердила участие в саммите Крымской платформы, - Кулеба

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
корінні народи - це ті, що не мають власних держав
касаби наразі мають ре фе
але так буде не завжди
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10.08.2021 16:38
+4
Еще три европейские страны подтвердили участие в саммите Крымской платформы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 739https://a.d-cd.net/RAAAAgDRWOA-960.jpg
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10.08.2021 16:29
+3
Очень жалко когда человек не понимает , что означает коренные народы страны, причём любой страны (кстати как и пуйло ,судя по его реакции), и начинает , как ему кажется , высказывать умные вещи. Если интересует эта проблема почитай документы ООН о коренных народах.
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10.08.2021 16:49
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Еще три европейские страны подтвердили участие в саммите Крымской платформы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 739https://a.d-cd.net/RAAAAgDRWOA-960.jpg
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10.08.2021 16:29 Ответить
А список не озвучивают типа, шоб кацапы их не спугнули? Вот будет ржака чувствую, когда никто не приедет Ще три європейські країни підтвердили участь у саміті Кримської платформи, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4716 ведь у зебилов всё через одно место Ще три європейські країни підтвердили участь у саміті Кримської платформи, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7214
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10.08.2021 16:36 Ответить
Нее, ну не кацапи же корені народи Криму
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10.08.2021 16:36 Ответить
Кримські татари - корінний народ України, автохтонне населення Криму. Ще три європейські країни підтвердили участь у саміті Кримської платформи, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9272
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10.08.2021 16:41 Ответить
Очень жалко когда человек не понимает , что означает коренные народы страны, причём любой страны (кстати как и пуйло ,судя по его реакции), и начинает , как ему кажется , высказывать умные вещи. Если интересует эта проблема почитай документы ООН о коренных народах.
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10.08.2021 16:49 Ответить
Мне так нравятся твои ежедневные унижения😂🌷×××
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10.08.2021 16:55 Ответить
Ти ж відчуваєш лончику, як поважчав на 100 гр.? Ще три європейські країни підтвердили участь у саміті Кримської платформи, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8253
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10.08.2021 18:30 Ответить
По бестолковке тебя лупили сегодня.А вот посылали сегодня или нет?😂🌷×××
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10.08.2021 19:36 Ответить
Кульбабі необхідно повернутись в 2014 рік і подивитись голосування про визнання анексії Криму в ООН. Там список побільше буде а результата НУЛЬ від слова зовсім
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10.08.2021 16:37 Ответить
корінні народи - це ті, що не мають власних держав
касаби наразі мають ре фе
але так буде не завжди
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10.08.2021 16:38 Ответить
Что значит это Кулебовское хитрожопое "общее кол-во участников"? Это 37 стран или 37 человек из 5-и стран?
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10.08.2021 17:05 Ответить
 
 