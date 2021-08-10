Впервые за 311 лет в Украину доставили оригинал Конституции Пилипа Орлика, - "слуга народа" Совгиря
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В Украину впервые за 311 лет доставлен оригинал Конституции Пилипа Орлика.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила народный депутат "Слуги народа", представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря.
"Ожидаем экспонирования ко Дню Независимости. Три ее копии, переданные Швецией, уже экспонируются в Украине: в парламенте и Офисе Президента. Третья копия будет передана в Конституционный Суд после его реформирования", - написала Совгиря.
Эту информацию РБК-Украина подтвердили в Офисе Президента.
"Сегодня она уже будет доставлена в Софию Киевскую, где Конституцию выставят для просмотра", - уточнили в ОП.
Как сообщалось, ко Дню Независимости в Национальном заповеднике "София Киевская" откроется выставка "Раритеты страны", где будет представлен оригинал Конституции Пилипа Орлика, а также его булава и два оригинала универсалов Ивана Мазепы.
Конституция Пилипа Орлика была принята на козацкой раде в городе Бендеры в 1710 году. Тогда это была территория Османской империи. Конституция была заключена в двух экземплярах: на староукраинском и латинском языках. Написанная на латыни хранится в Национальном архиве Швеции. Документ на староукраинском хранится в Москве.
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Это не "основы демократия", а демократия в зародышевой форме, причем на стадии уродливогоого зародыша. - Если женщины не имели никаких прав, то это еще не демократия. К тому же, в Афинах были рабы и не имели не только никаких политических прав, но и свободы.
Кравчуку будет на стене нормально, если он еще не отдал швартовы.
А вы уверены, что он таки сохранился? Его в порыве вспышки ненависти мог изорвать и истоптать какой-нибудь московитский самодурЪ. Тот же путин, например.