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Впервые за 311 лет в Украину доставили оригинал Конституции Пилипа Орлика, - "слуга народа" Совгиря

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Впервые за 311 лет в Украину доставили оригинал Конституции Пилипа Орлика, -

В Украину впервые за 311 лет доставлен оригинал Конституции Пилипа Орлика.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила народный депутат "Слуги народа", представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря.

"Ожидаем экспонирования ко Дню Независимости. Три ее копии, переданные Швецией, уже экспонируются в Украине: в парламенте и Офисе Президента. Третья копия будет передана в Конституционный Суд после его реформирования", - написала Совгиря.

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Эту информацию РБК-Украина подтвердили в Офисе Президента.

"Сегодня она уже будет доставлена в Софию Киевскую, где Конституцию выставят для просмотра", - уточнили в ОП.

Как сообщалось, ко Дню Независимости в Национальном заповеднике "София Киевская" откроется выставка "Раритеты страны", где будет представлен оригинал Конституции Пилипа Орлика, а также его булава и два оригинала универсалов Ивана Мазепы.

Конституция Пилипа Орлика была принята на козацкой раде в городе Бендеры в 1710 году. Тогда это была территория Османской империи. Конституция была заключена в двух экземплярах: на староукраинском и латинском языках. Написанная на латыни хранится в Национальном архиве Швеции. Документ на староукраинском хранится в Москве.
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Топ комментарии
+8
Шведы я вам скажу отличный народ ..Больше 300 лет прошло от Полтавской битвы в 1709 году ..но они помнят навещают могилы в Полтаве и материально помогают .помню одно время они автобусы Скания дали Полтаве для общественного транспорта и не 1 автобус а 10 может и больше
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10.08.2021 16:48
+8
русский, тут не наливают. Водки нет, вся на срусьвЯЯсне. Беги туда, пока русские свиньи всю не вылакали.
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10.08.2021 17:04
+5
Оригінал в трьох копіях і всі оригінальні😂😂😂
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10.08.2021 16:40
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Оригінал в трьох копіях і всі оригінальні😂😂😂
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10.08.2021 16:40 Ответить
І до того ж це УГОДА між персонально гетьманом Орликом і козацькою старшиною.
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10.08.2021 16:45 Ответить
Скоро мандель вийде і скаже що сама бачила як Вашінгтон копіпастив у Орлика Конституцію😂😂😂
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10.08.2021 16:47 Ответить
ЛУчше б нам привезли золото Полуботка, которое уже 300 лет хранится в английских банка Уперше за 311 років в Україну доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 5177
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10.08.2021 16:51 Ответить
Вкрадуть. Нехай буде там де є😂😂😂.
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10.08.2021 16:54 Ответить
Полуботок тупанул. Нужно было золото в швейцарские банки вкладывать. Ну да ладно, с кем не бывает 😉.
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10.08.2021 16:56 Ответить
Не лучше. Это получается, сто основы демократиив мире зародились в Украине. И эти оригиналы - доказание этого.
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10.08.2021 16:58 Ответить
Основы демократии зародились в Афинах, где то в 2000-х годах до Р.Х.
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10.08.2021 17:14 Ответить
"Основы демократии зародились в Афинах"

Это не "основы демократия", а демократия в зародышевой форме, причем на стадии уродливогоого зародыша. - Если женщины не имели никаких прав, то это еще не демократия. К тому же, в Афинах были рабы и не имели не только никаких политических прав, но и свободы. Уперше за 311 років в Україну доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 5955
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10.08.2021 17:56 Ответить
Документально засвідчено у 4 п. Бучацького мирного договору, що у 17 ст. ми мали свою державу - польськ. Ukrainskie Panstwo Уперше за 311 років в Україну доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 9287

Уперше за 311 років в Україну доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 1469
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10.08.2021 17:03 Ответить
Тпрусь на сРУнет, "кеся"! Впервые за 311 лет в Украину доставили оригинал Конституции Пилипа Орлика, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 528
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10.08.2021 16:45 Ответить
русский, тут не наливают. Водки нет, вся на срусьвЯЯсне. Беги туда, пока русские свиньи всю не вылакали.
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10.08.2021 17:04 Ответить
водяные знаки там есть? а то возвратить могут... тоже копию.
Кравчуку будет на стене нормально, если он еще не отдал швартовы.
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10.08.2021 16:45 Ответить
Ось,чому староукраїнська версія зберігається у Москві?Мазепа так хотів?
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10.08.2021 16:47 Ответить
А московский вариант будет доставлен в Украину на День Независимости? ☺️
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10.08.2021 17:00 Ответить
На все свій час Уперше за 311 років в Україну доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 6122
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10.08.2021 17:06 Ответить
Лукоміру: у сраної москальні як: що упло-те пропало.Так їх вчить вялмал пуцик.
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10.08.2021 22:39 Ответить
Нет, как обычно татаромордва спиз....ла просто
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10.08.2021 19:30 Ответить
Шведы я вам скажу отличный народ ..Больше 300 лет прошло от Полтавской битвы в 1709 году ..но они помнят навещают могилы в Полтаве и материально помогают .помню одно время они автобусы Скания дали Полтаве для общественного транспорта и не 1 автобус а 10 может и больше
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10.08.2021 16:48 Ответить
Хай живе та процвітає Україна.
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10.08.2021 17:06 Ответить
Насчёт Конституционного суда - хороший троллинг.
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10.08.2021 17:09 Ответить
Оригинал на староукраинском языке хранится в Москве.
А вы уверены, что он таки сохранился? Его в порыве вспышки ненависти мог изорвать и истоптать какой-нибудь московитский самодурЪ. Тот же путин, например.
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10.08.2021 17:29 Ответить
А давайте возьмем её за Основной Закон. Уперше за 311 років в Україну доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 6216
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10.08.2021 17:51 Ответить
А в Голландии уже 7 лет лежит золото из музеев Украины и наверное голландцы уже считают это своим "раритетом"...
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10.08.2021 18:21 Ответить
Шведи... Та всі народи світу нормальні окрім тупорилої і зажерливої кацапні. Красти,срати і пити брагу-життєве кредо оних свиней.
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10.08.2021 22:36 Ответить
 
 