Блинкен о действиях РФ: Наблюдаем продолжающуюся агрессию против Украины в Черном и Азовском морях
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США наблюдают продолжающиеся агрессивные действия, которые совершает Российская Федерация против Украины в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Соответствующее заявление он сделал во время заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций, касающегося безопасности на море.
"В Черном море, Керченском проливе, Азовском море мы наблюдаем продолжающиеся агрессивные действия против Украины с опасными морскими и воздушными вторжениями, а также преследованием судов, подрывающими торговлю и ограничивающими доступ к источникам энергии", - заявил Блинкен..
Глава американской дипломатии отметил, что США поддерживают целостность Украины и в очередной раз подчеркнул, что Крым – это Украина.
"Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Крым - это Украина", - резюмировал Блинкен.
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как же это круто, страна "мировой мент" наблюдает беспредел и провозглашает то же что и Бангладеш.
слава Байдену чо. я вот провозглашаю что Циньдао это Кайзеровщина = тот же эффект что и от Блинкена
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA 4 ч
Почалися історичні навчання РФ-КНР у Нінся.
1. Вперше росіяни перейшли на китайську техніку, значно кращу за зброю РФ.
2. Китайці вивчають досвід окупацій частин України та Грузії для війни за Тайвань.
3. Росія жадає залучення КНР до своїх «конфліктів», особливо в Україні.
Масштаб - колосальний. Найбільш вірогідно, це підготовка до повномасштабної війни, що почнеться з Тайванської протоки. Якщо США та Японія вступлять у війну за Тайвань, як обіцяють, то Кремль проситиме Китай відкрити фронт в Україні, щоб збільшити хаос.
Росія ще ніколи не гралася китайськими РСЗО, гаубицями і винищувачами.
Є натяк на поставки зброї КНР до РФ.
Китай ще анонсує прибуття до Білорусі 22.08.-04.09.
Невідомо, чи візьме участь у «Запад 2021», спрямований на агресію проти України.
Певно, так.
Адекватний уряд України вже б скликав РНБО через китайську загрозу та Росію.
Тенденції можуть призвести повного ревайву збройних сил Росії шляхом вливання китайських грошей і техніки. Тобто всі втрати, що понесла Росія за час війни з Україною, нівелюються.
А реагировать когда будете ?