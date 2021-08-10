Блинкен о действиях РФ: Наблюдаем продолжающуюся агрессию против Украины в Черном и Азовском морях

США наблюдают продолжающиеся агрессивные действия, которые совершает Российская Федерация против Украины в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соответствующее заявление он сделал во время заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций, касающегося безопасности на море.

"В Черном море, Керченском проливе, Азовском море мы наблюдаем продолжающиеся агрессивные действия против Украины с опасными морскими и воздушными вторжениями, а также преследованием судов, подрывающими торговлю и ограничивающими доступ к источникам энергии", - заявил Блинкен..

Глава американской дипломатии отметил, что США поддерживают целостность Украины и в очередной раз подчеркнул, что Крым – это Украина.

"Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Крым - это Украина", - резюмировал Блинкен.

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