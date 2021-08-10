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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
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Блинкен о действиях РФ: Наблюдаем продолжающуюся агрессию против Украины в Черном и Азовском морях

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Блинкен о действиях РФ: Наблюдаем продолжающуюся агрессию против Украины в Черном и Азовском морях

США наблюдают продолжающиеся агрессивные действия, которые совершает Российская Федерация против Украины в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соответствующее заявление он сделал во время заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций, касающегося безопасности на море.

"В Черном море, Керченском проливе, Азовском море мы наблюдаем продолжающиеся агрессивные действия против Украины с опасными морскими и воздушными вторжениями, а также преследованием судов, подрывающими торговлю и ограничивающими доступ к источникам энергии", - заявил Блинкен..

Глава американской дипломатии отметил, что США поддерживают целостность Украины и в очередной раз подчеркнул, что Крым – это Украина.

"Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Крым - это Украина", - резюмировал Блинкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном: в Украине нужно развернуть подразделения ПВО США, - Резников

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
Из гарантов в наблюдатели. Эволюция Будапештского меморандума.
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10.08.2021 16:46
+6
Ну набдюдайте. Наблюдатели сраные...
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10.08.2021 16:45
+5
Блінкен про дії РФ: спостерігаємо тривалу агресію проти України в Чорному та Азовському морях - Цензор.НЕТ 2186
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10.08.2021 16:54
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Ну набдюдайте. Наблюдатели сраные...
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10.08.2021 16:45 Ответить
Из гарантов в наблюдатели. Эволюция Будапештского меморандума.
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10.08.2021 16:46 Ответить


NEWS UA Блінкен про дії РФ: спостерігаємо тривалу агресію проти України в Чорному та Азовському морях - Цензор.НЕТ 5948 Ми ж Вас попереджали!@newsua_one 44 мин

Латвія ввела режим надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю по 10 листопада

Блінкен про дії РФ: спостерігаємо тривалу агресію проти України в Чорному та Азовському морях - Цензор.НЕТ 8188

https://newsua.one/news-world/latviya-vvela-rezhim-nadzvichainoi--52552.html
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10.08.2021 16:54 Ответить
І - головне - одразу видно, з якого боку яка країна!
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10.08.2021 20:09 Ответить
Глава американской дипломатии отметил, что США поддерживают целостность Украины и в очередной раз подчеркнул, что Крым - это Украина. Источник: https://censor.net/ru/n3281940\\\\\\\

как же это круто, страна "мировой мент" наблюдает беспредел и провозглашает то же что и Бангладеш.
слава Байдену чо. я вот провозглашаю что Циньдао это Кайзеровщина = тот же эффект что и от Блинкена Блинкен о действиях РФ: Наблюдаем продолжающуюся агрессию против Украины в Черном и Азовском морях - Цензор.НЕТ 1741
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10.08.2021 16:48 Ответить
мы эта тоже наблюдаем...
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10.08.2021 16:49 Ответить
Блінкен про дії РФ: спостерігаємо тривалу агресію проти України в Чорному та Азовському морях - Цензор.НЕТ 2186
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10.08.2021 16:54 Ответить
Блінкен про дії РФ: спостерігаємо тривалу агресію проти України в Чорному та Азовському морях - Цензор.НЕТ 3271
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10.08.2021 16:55 Ответить







Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA 4 ч

Почалися історичні навчання РФ-КНР у Нінся.
1. Вперше росіяни перейшли на китайську техніку, значно кращу за зброю РФ.
2. Китайці вивчають досвід окупацій частин України та Грузії для війни за Тайвань.
3. Росія жадає залучення КНР до своїх «конфліктів», особливо в Україні.

Масштаб - колосальний. Найбільш вірогідно, це підготовка до повномасштабної війни, що почнеться з Тайванської протоки. Якщо США та Японія вступлять у війну за Тайвань, як обіцяють, то Кремль проситиме Китай відкрити фронт в Україні, щоб збільшити хаос.
Росія ще ніколи не гралася китайськими РСЗО, гаубицями і винищувачами.
Є натяк на поставки зброї КНР до РФ.
Китай ще анонсує прибуття до Білорусі 22.08.-04.09.
Невідомо, чи візьме участь у «Запад 2021», спрямований на агресію проти України.
Певно, так.
Адекватний уряд України вже б скликав РНБО через китайську загрозу та Росію.
Тенденції можуть призвести повного ревайву збройних сил Росії шляхом вливання китайських грошей і техніки. Тобто всі втрати, що понесла Росія за час війни з Україною, нівелюються.
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10.08.2021 16:57 Ответить
_Отош... а один дементор и кореш путлера в Белом Доме прикрывает своё предательство США кремлю тем, что расия (военный союзник кетая!) будет вместе с США против Кетая... И даже находятся такие длббы что этому верят и повторяют эту чепухню вслед за дементором.
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10.08.2021 17:20 Ответить
" Наблюдаем ..."
А реагировать когда будете ?
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10.08.2021 17:08 Ответить
_Сразу после Пёрл-Харбора. Хотя, судя по тому какие ничтожества и прямые предатели возглавляют Запад, то может и тогда не будут... если не считать реакцией кнопку "перегрузка".
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10.08.2021 17:22 Ответить
Блінкен про дії РФ: спостерігаємо тривалу агресію проти України в Чорному та Азовському морях - Цензор.НЕТ 7790
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10.08.2021 17:30 Ответить
наблюдатель хренов . ты еще и записывать не забывай , а то потом озабоченности правильно не сформулируешь .
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10.08.2021 18:30 Ответить
З них і «наблюдателі» хренові, зовсім нічого в притул не бачать.
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10.08.2021 19:19 Ответить
 
 