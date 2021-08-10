За подозреваемого в коррупции главу Харьковского облсовета Товмасяна внесли залог 3 млн грн
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Во вторник, 10 августа, за главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна внесли залог в размере почти 3 млн гривен. Его подозревают в получении взятки в размере более 1 млн гривен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сказала представитель Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Олеся Чемерис.
"Сегодня за председателя Харьковского облсовета залог внесен в размере 2 996 400 гривен. Залог внесло лицо, фамилию которого мы не можем разглашать", - рассказала Чемерис.
Напомним, 4 августа Артуру Товмасяну вручили подозрение о получении взятки в размере более 1 млн гривен.
Отметим, до этого в рамках этого дела подозрение получил первый заместитель главы Харьковского облсовета. Его арестовали, но он вышел из изолятора под залог.
Как сообщалось, 4 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна о подозрении в получении 1 млн 50 тыс. грн неправомерной выгоды.
По версии следствия, в начале 2021 года он требовал и получил взятку в 1,05 млн грн за то, чтобы оставить на должности руководителя областного коммунального предприятия.
"Слуги народа" единогласно исключили Товмасяна из своих рядов.
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Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог.
Он крал,
и ему было стыдно.
Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости,
застенчивости и конфуза.
Голубой воришка!
Когда он "застенчиво и вынуждено" воровал у старух )
1. Дом в США,
Счета в долларах на Мальдивах и Бали.
2. Яхта ценой не менее 3 млн. в офшоре,
3. Вид на жительство в Европе,
4. Удостоверение иностранной спецслужбы,
5. Отсутствие желания заниматься проблемами Украины.
6.Дети с английским гражданством в Оксфордах.
7. Остров в Карибах...
д е п у т а т ы !
Настоящий Украинец.!
В Сингапуре н е т п р е с н о й воды .
И Правительство для своих граждан покупает ее из соседних стран на валюту .
В Украине уже воду пресную продают по 1 грн. за литр .
Толерантность еще не дошла за продажу в о з ду х а .
Уверяю - если останутся то введут налог не дождь ..
Неплохой бизнес для чинуш в Украине!