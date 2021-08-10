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За подозреваемого в коррупции главу Харьковского облсовета Товмасяна внесли залог 3 млн грн

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

За подозреваемого в коррупции главу Харьковского облсовета Товмасяна внесли залог 3 млн грн

Во вторник, 10 августа, за главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна внесли залог в размере почти 3 млн гривен. Его подозревают в получении взятки в размере более 1 млн гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сказала представитель Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Олеся Чемерис.

"Сегодня за председателя Харьковского облсовета залог внесен в размере 2 996 400 гривен. Залог внесло лицо, фамилию которого мы не можем разглашать", - рассказала Чемерис.

Напомним, 4 августа Артуру Товмасяну вручили подозрение о получении взятки в размере более 1 млн гривен.

Отметим, до этого в рамках этого дела подозрение получил первый заместитель главы Харьковского облсовета. Его арестовали, но он вышел из изолятора под залог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Товмасяну назначили залог почти в 3 млн грн

Как сообщалось, 4 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна о подозрении в получении 1 млн 50 тыс. грн неправомерной выгоды.

По версии следствия, в начале 2021 года он требовал и получил взятку в 1,05 млн грн за то, чтобы оставить на должности руководителя областного коммунального предприятия.

"Слуги народа" единогласно исключили Товмасяна из своих рядов.

Читайте: Товмасяна не задерживали и не собираются отправлять в СИЗО, - НАБУ
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Топ комментарии
+8
Сразу видно, что Товмасян чесный хлопиц За подозреваемого в коррупции главу Харьковского облсовета Товмасяна внесли залог 3 млн грн - Цензор.НЕТ 6770
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10.08.2021 16:55
+8
За подозреваемого в коррупции главу Харьковского облсовета Товмасяна внесли залог 3 млн грн - Цензор.НЕТ 5160
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10.08.2021 16:56
+6
А кто внес? Не Малхасян случайно?
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10.08.2021 16:59
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Сразу видно, что Товмасян чесный хлопиц За подозреваемого в коррупции главу Харьковского облсовета Товмасяна внесли залог 3 млн грн - Цензор.НЕТ 6770
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10.08.2021 16:55 Ответить
За подозреваемого в коррупции главу Харьковского облсовета Товмасяна внесли залог 3 млн грн - Цензор.НЕТ 5160
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10.08.2021 16:56 Ответить
А кто внес? Не Малхасян случайно?
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10.08.2021 16:59 Ответить
Мовсеясян )))
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10.08.2021 17:09 Ответить
какаяразница За підозрюваного в корупції голову Харківської облради Товмасяна внесли заставу 3 млн грн - Цензор.НЕТ 6310
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10.08.2021 17:12 Ответить
Авакян?
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10.08.2021 17:12 Ответить
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга.
Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог.
Он крал,
и ему было стыдно.
Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости,
застенчивости и конфуза.
Голубой воришка!
Когда он "застенчиво и вынуждено" воровал у старух )
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10.08.2021 17:18 Ответить
Признаки Украинского патриота:
1. Дом в США,
Счета в долларах на Мальдивах и Бали.
2. Яхта ценой не менее 3 млн. в офшоре,
3. Вид на жительство в Европе,
4. Удостоверение иностранной спецслужбы,
5. Отсутствие желания заниматься проблемами Украины.
6.Дети с английским гражданством в Оксфордах.
7. Остров в Карибах...
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10.08.2021 17:22 Ответить
Скільки ж цієї мразоти скрізь,якщо не чурбан то семіт.
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10.08.2021 17:01 Ответить
Сам -то никак не мог...гол как сокол! Вот сочувствующие расстарались,с миру по нитке. Хорошо что народ у нас сердобольный...Ни одного товмосяна в беде не бросят.
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10.08.2021 17:03 Ответить
Армянская диаспора уже думает, кем заменить этого спалившегося. Но, как видим, армяне своих не бросают. Впрочем, это его 2-3-х дневный заработок. Не обеднеет.
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10.08.2021 18:59 Ответить
Тем не менее снова собирается в
д е п у т а т ы !
Настоящий Украинец.!

В Сингапуре н е т п р е с н о й воды .
И Правительство для своих граждан покупает ее из соседних стран на валюту .
В Украине уже воду пресную продают по 1 грн. за литр .
Толерантность еще не дошла за продажу в о з ду х а .
Уверяю - если останутся то введут налог не дождь ..
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10.08.2021 17:13 Ответить
100 лямов украл на откатах - 5 лямов занес.
Неплохой бизнес для чинуш в Украине!
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10.08.2021 17:49 Ответить
При Зеленском ловят взяточников.респект!
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10.08.2021 17:59 Ответить
Кого-то поймали?
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10.08.2021 19:04 Ответить
Нікагда такого нє било,і вот апять... За підозрюваного в корупції голову Харківської облради Товмасяна внесли заставу 3 млн грн - Цензор.НЕТ 2389
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10.08.2021 18:05 Ответить
Слуги народа, они такие - богатые. Это народ прозябает...
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10.08.2021 18:07 Ответить
вот это так "наказали" За підозрюваного в корупції голову Харківської облради Товмасяна внесли заставу 3 млн грн - Цензор.НЕТ 6384 этот чел в день больше крал, чем ему "залог" назначили... ЗЕленое ворье в турборежиме грабит страну, покрывает своих, теперь даже не таясь...
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10.08.2021 21:13 Ответить
 
 