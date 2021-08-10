С начала года ВСП уволил 87 судей, 6 из них за совершение существенного дисциплинарного проступка

Высший совет правосудия (ВСП) уволил 87 судей в период за январь - июль 2021 года.

Соответствующие данные приведены в информационно-аналитической справке о деятельности ВСП, Дисциплинарных палат и секретариата Высшего совета правосудия за январь - июль 2021 года, информируют в ведомстве, передает Цензор.НЕТ.

"В течение января - июля 2021 года ВСП принял решение об увольнении 87 судей", - говорится в сообщении.

Из указанного количества по общим основаниям уволены 80 судей. В частности, 79 - в связи с подачей заявления об отставке, 1 - в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию.

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Кроме того, 7 судей уволены по особым обстоятельствам, а именно 6 - за совершение существенного дисциплинарного проступка и 1 - в результате признания судьи по результатам квалификационного оценивания не соответствующим занимаемой должности (подпункт 4 пункта 161 раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины).

Как отметили в ВСП, в течение аналогичного периода 2020 года были уволены 160 судей, из которых 139 - по общим основаниям (138 - в связи с подачей заявления об отставке, 1 - в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию) и 21 - по особым обстоятельствам (18 - за совершение существенного дисциплинарного проступка, 3 - в результате признания судьи по результатам квалификационного оценивания не соответствующим занимаемой должности).

По состоянию на 9 августа 2021 года фактическое количество судей в судах Украины составляет 5 307 при определенном количестве 7 304. Полномочия по осуществлению правосудия имеют 4 933 судьи, вакантными остаются 1 997 судейских должностей.