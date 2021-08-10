РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12748 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
695 5
судебная реформа (1535) судья (2576) Высший совет правосудия (544) увольнение судей (61)

С начала года ВСП уволил 87 судей, 6 из них за совершение существенного дисциплинарного проступка

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С начала года ВСП уволил 87 судей, 6 из них за совершение существенного дисциплинарного проступка

Высший совет правосудия (ВСП) уволил 87 судей в период за январь - июль 2021 года.

Соответствующие данные приведены в информационно-аналитической справке о деятельности ВСП, Дисциплинарных палат и секретариата Высшего совета правосудия за январь - июль 2021 года, информируют в ведомстве, передает Цензор.НЕТ.

"В течение января - июля 2021 года ВСП принял решение об увольнении 87 судей", - говорится в сообщении.

Из указанного количества по общим основаниям уволены 80 судей. В частности, 79 - в связи с подачей заявления об отставке, 1 - в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совет адвокатов Украины рекомендовал Гречковскому и Маловацкому сложить полномочия членов ВСП

Кроме того, 7 судей уволены по особым обстоятельствам, а именно 6 - за совершение существенного дисциплинарного проступка и 1 - в результате признания судьи по результатам квалификационного оценивания не соответствующим занимаемой должности (подпункт 4 пункта 161 раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины).

Как отметили в ВСП, в течение аналогичного периода 2020 года были уволены 160 судей, из которых 139 - по общим основаниям (138 - в связи с подачей заявления об отставке, 1 - в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию) и 21 - по особым обстоятельствам (18 - за совершение существенного дисциплинарного проступка, 3 - в результате признания судьи по результатам квалификационного оценивания не соответствующим занимаемой должности).

По состоянию на 9 августа 2021 года фактическое количество судей в судах Украины составляет 5 307 при определенном количестве 7 304. Полномочия по осуществлению правосудия имеют 4 933 судьи, вакантными остаются 1 997 судейских должностей.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чаус, Тупицкий среди них есть? нет? тогда просто не заносили сколько указано.. в этом и проступок
показать весь комментарий
10.08.2021 16:57 Ответить
Уйдя по собственному желанию, наичестнейшие перешли на не хилую пенсию. А надо бы на нары!
показать весь комментарий
10.08.2021 16:59 Ответить
Ага... 80 на пенсію, а 7 за особисті обставини. Якби сказали, що 80 суддів за корупцію чи зловживанням чи хабар то це було б діло. А так бла-бла-бла-бла
показать весь комментарий
10.08.2021 17:12 Ответить
" Суддя Сидоров - проти системи портнова-зеленського. Ви здивуєтеся! "
https://www.youtube.com/watch?v=fp5bxIwhPTM


Від початку року ВРП звільнила 87 суддів, 6 із них за вчинення істотного дисциплінарного проступку - Цензор.НЕТ 3518
показать весь комментарий
10.08.2021 17:12 Ответить
Тільки шість суддів вчинили проступки, а решта 5,5 тис. кришталево чисті і прозорі?
Блеф, а не реформа. Чесні суди у нас будуть тоді, коли всіх старих "служителів" Феміди буде звільнено і набрано нових. Та хоч і з випускників юридичних ВНЗ.
Людина, яка звикла брати хабарі, манипулювати законами навіть з мільйоними окладами буде брати і маніпулювати, прислуговувати політичній владі.
Реформи повинні бути ефективними і не розмазані в часі.
показать весь комментарий
10.08.2021 17:56 Ответить
 
 