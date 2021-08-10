Марченко встал на защиту раскритикованной банками программы "5-7-9%": Государство поддержало бизнес во время карантина

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что благодаря программе "Доступные кредиты 5-7-9%" государство поддержало бизнес во время карантина.

Об этом чиновник написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря инициированной президентом программе 5-7-9% государство поддержало бизнес во время карантина. Более 21,5 тыс. кредитных соглашений заключено, сохранено более 172 тыс. и создано более 19 тыс. новых рабочих мест. Мы использовали инструментарий и подходы аналогичные тем, которые использовались в большинстве стран Европейского союза", - отметил Марченко.

По его словам, "программа 5-7-9% уравновесила ценовое предложение на банковском рынке, создала одинаковые ценовые условия для всех".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минфин опроверг слова Марченко о повышении минималки до 7 700 грн в следующем году: "Министр имел в виду 2024 год". ИНФОГРАФИКА

"Это позволило всем банкам Украины предложить своим клиентам в условиях коронакризиса приемлемые условия финансирования и реструктуризации задолженности и сохранить клиентскую базу без значительного негативного влияния на прибыльность операционной деятельности. Банки с украинским капиталом равноценно конкурировали с банками с иностранным капиталом", - добавил Марченко.

Министр отметил, что по результатам 2020 года предприниматели, которые приняли участие в программе 5-7-9%, увеличили объем отчислений в госбюджет по налогу на прибыль на 19%, по ЕСВ - на 8%.

"Во многих странах Европы антикризисные меры продлены до конца 2021 года. Мы работаем, чтобы обновить программу и поддержать бизнес, который в этом нуждается", - подытожил Марченко.

Напомним, форум ведущих международных финансовых учреждений, членами которого являются 12 международных банков, работающие в Украине, направил письмо Национальному банку и Министерству финансов с просьбой "ограничить реализацию программы "Доступные кредиты 5-7-9%". В документе отмечается, что средства налогоплательщиков направленные на льготные кредиты расходуются не по назначению, а выигрывают от них устойчивые и вполне платежеспособные предприятия.

Также читайте: В рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки выдали уже 55,8 млрд грн, - Минфин

В Украине с 1 февраля 2020 г. стартовала утвержденная правительством программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Предоставление трех возможных ставок - 5%, 7% или 9% - по кредитам зависит от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования снижается на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.

В апреле 2020 года Кабинет министров расширил государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительство увеличило максимальную сумму кредита по программе до 3 млн грн.