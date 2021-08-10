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Марченко встал на защиту раскритикованной банками программы "5-7-9%": Государство поддержало бизнес во время карантина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Марченко встал на защиту раскритикованной банками программы

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что благодаря программе "Доступные кредиты 5-7-9%" государство поддержало бизнес во время карантина.

Об этом чиновник написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря инициированной президентом программе 5-7-9% государство поддержало бизнес во время карантина. Более 21,5 тыс. кредитных соглашений заключено, сохранено более 172 тыс. и создано более 19 тыс. новых рабочих мест. Мы использовали инструментарий и подходы аналогичные тем, которые использовались в большинстве стран Европейского союза", - отметил Марченко.

По его словам, "программа 5-7-9% уравновесила ценовое предложение на банковском рынке, создала одинаковые ценовые условия для всех".

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"Это позволило всем банкам Украины предложить своим клиентам в условиях коронакризиса приемлемые условия финансирования и реструктуризации задолженности и сохранить клиентскую базу без значительного негативного влияния на прибыльность операционной деятельности. Банки с украинским капиталом равноценно конкурировали с банками с иностранным капиталом", - добавил Марченко.

Министр отметил, что по результатам 2020 года предприниматели, которые приняли участие в программе 5-7-9%, увеличили объем отчислений в госбюджет по налогу на прибыль на 19%, по ЕСВ - на 8%.

"Во многих странах Европы антикризисные меры продлены до конца 2021 года. Мы работаем, чтобы обновить программу и поддержать бизнес, который в этом нуждается", - подытожил Марченко.

Напомним, форум ведущих международных финансовых учреждений, членами которого являются 12 международных банков, работающие в Украине, направил письмо Национальному банку и Министерству финансов с просьбой "ограничить реализацию программы "Доступные кредиты 5-7-9%". В документе отмечается, что средства налогоплательщиков направленные на льготные кредиты расходуются не по назначению, а выигрывают от них устойчивые и вполне платежеспособные предприятия.

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В Украине с 1 февраля 2020 г. стартовала утвержденная правительством программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Предоставление трех возможных ставок - 5%, 7% или 9% - по кредитам зависит от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования снижается на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.

В апреле 2020 года Кабинет министров расширил государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительство увеличило максимальную сумму кредита по программе до 3 млн грн.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
Ми усі бачимо як держава підтримує "бізнес" Коломойського і Ахметова, і трошки Пінчука.
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10.08.2021 17:01
+2
Беспроцентный кредит - поддержка. А с % зарабатывание на несчастье.
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10.08.2021 17:11
+2
Вот же скот зеленоопый! Там деньги дают только под определенный вид деятельности. Шаг вправо влево-расстрел. Каждый месяц нужно предоставлять отчет специальной комиссии, Если что то сделал не так, аннулируют, забирают деньги. платишь процент по настоящему 20% за пользование, и за все время назад.
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10.08.2021 17:17
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Ми усі бачимо як держава підтримує "бізнес" Коломойського і Ахметова, і трошки Пінчука.
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10.08.2021 17:01 Ответить
На ходу придумали!!! Поддерживальщики!!!
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10.08.2021 17:05 Ответить
Беспроцентный кредит - поддержка. А с % зарабатывание на несчастье.
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10.08.2021 17:11 Ответить
У тебя уже такие большие уши, а ум до сих пор как у детсадовца. Тебе мама не говорила, шо ничего в мире бесплатного не существует? За все кто-то платит.
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10.08.2021 22:04 Ответить
Вот же скот зеленоопый! Там деньги дают только под определенный вид деятельности. Шаг вправо влево-расстрел. Каждый месяц нужно предоставлять отчет специальной комиссии, Если что то сделал не так, аннулируют, забирают деньги. платишь процент по настоящему 20% за пользование, и за все время назад.
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10.08.2021 17:17 Ответить
Это он после концерта " муми-тролля" ещё под веществами?
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10.08.2021 17:19 Ответить
Не, это ссыт народу в очи так как не несёт никакой реальной ответственности перед народом.
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10.08.2021 17:34 Ответить
100% каже правду, навіть не червоніє. Ігорний бізнес підтримали.
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10.08.2021 17:23 Ответить
"Государство поддержало бизнес во время карантина" - Ахтышпадла! Марченко став на захист розкритикованої банками програми "5-7-9%": Держава підтримала бізнес під час карантину - Цензор.НЕТ 4273
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10.08.2021 17:33 Ответить
ЗЕленые много и ежедневно косячат и бокопорят, по всем параметрам, но кредиты 5-7-9 это пожалуй, единственная здравая инициатива ибо малые и средние производственные фирмы смогли, наконец, приобрести импортное оборудование (металлообрабатывающее, упаковочное, деревообрабатывающее и т.д.) для развития своего бизнеса и, соответственно, для сохранения и увеличения рабочих мест... Понятно, что банкам и банкирам выгоднее давать кредиты под 28-30%, но это непосильно для производственных предприятий,...
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10.08.2021 18:37 Ответить
теперь понятно кто с этой "помощи" кормится...
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10.08.2021 18:50 Ответить
простому фопу кредит 5-7-9 не взять никогда)))
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10.08.2021 21:33 Ответить
что за бред?! Марченко став на захист розкритикованої банками програми "5-7-9%": Держава підтримала бізнес під час карантину - Цензор.НЕТ 6890
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10.08.2021 22:08 Ответить
Банкиры привыкли жировать! Что Янукович, что Порошенко владелтцы банков, не ввели бы низкие проценты, попривыкали....
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10.08.2021 22:45 Ответить
Все просто: банкам вигідніше кредитувати під 20 відсотків, а не 5-7-9
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11.08.2021 00:02 Ответить
 
 