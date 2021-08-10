РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12748 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины
1 734 12
агрессия (1698) боевик (16775) обстрел (20060) терроризм (18674) Донбасс (26944) операция Объединенных сил (4182)

Трое воинов ранены в результате обстрела российскими наемниками, состояние одного из защитников Украины - тяжелое, - ОТУ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Война в Украине

Трое воинов ранены в результате обстрела российскими наемниками, состояние одного из защитников Украины - тяжелое, - ОТУ

Сегодня, 10 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Схід".

"В результате обстрела трое военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного воина тяжелое, двоих - удовлетворительное", - следует из сообщения.

Также подчеркивается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли украинские позиции в районе Водяного из 82-мм минометов и 122-мм артиллерии, - Минобороны

Автор: Ірина Дашківська

Источник: 


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Одужуйте браття!
показать весь комментарий
10.08.2021 17:43
+2
Заглянуло оно в шоколадный глаз и увидело там мир
показать весь комментарий
10.08.2021 17:24
+1
Коли хтось з чинної влади відповість за порушення Конституційних прав громадян України ????))))
показать весь комментарий
10.08.2021 17:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли хтось з чинної влади відповість за порушення Конституційних прав громадян України ????))))
показать весь комментарий
10.08.2021 17:18 Ответить
Заглянуло оно в шоколадный глаз и увидело там мир
показать весь комментарий
10.08.2021 17:24 Ответить
Обычные учения войск РФ. Ничего удивительного. Трьох воїнів поранено внаслідок обстрілу російськими найманцями, стан одного із захисників України - важкий, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 6530
показать весь комментарий
10.08.2021 17:32 Ответить
Одужуйте браття!
показать весь комментарий
10.08.2021 17:43 Ответить
Мікац "при Порошенко" вже б гатив з усіх гармат!
показать весь комментарий
10.08.2021 21:59 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Трьох воїнів поранено внаслідок обстрілу російськими найманцями, стан одного із захисників України - важкий, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 4930
показать весь комментарий
10.08.2021 22:39 Ответить
 
 