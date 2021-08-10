Фестивали, выставки и кино: Ткаченко призывает граждан посетить мероприятия к 30-й годовщине Независимости Украины
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывает посетить различные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Независимости Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ткаченко написал в Телеграме.
"Хочу предложить вам почувствовать себя украинцами, не только поднимая тосты за независимость, сидя в большой компании. Этот праздник - прекрасный повод для того, чтобы посетить наши замечательные музеи, вспомнить наше прошлое. Заглянуть в современное искусство в артпросторах. Прогуляться с родными и друзьями в заповедниках, национальных парках. Или сходить в кинотеатры и просмотреть то, что нравится из проката. Или же выбрать другое мероприятие из перечня приуроченных к 30-й годовщине Независимости", - предложил Ткаченко.
Он отметил, что, в частности, в Киеве уже открылась выставка "Пектораль. Находка века" на 2-м этаже Музея исторических драгоценностей Украины (Киево-Печерская лавра); с 20 по 21 августа состоится фестиваль народных художественных промыслов "Украинский бренд: Этника" (Национальный музей истории Украины); 22-24 августа - фестиваль "Путешествуй по Украине" (Пирогово); 22 августа - фестиваль "Ковчег" (Михайловская площадь).
По его словам, с другими мероприятиями в Украине можно ознакомиться по ссылке.
Ткаченко также призвал во время празднования быть ответственными, учитывая COVID-19.
"В этот знаковый для страны праздник важно прежде всего помнить о безопасности. Собственной, своих родных, друзей и людей, вас окружающих. Массовые мероприятия во время празднования - не повод забывать о безопасности, чтобы обезопасить себя и окружающих от новой вспышки COVID-19. С учетом того, что в Украине уже есть штамм вируса "Дельта"", - написал министр.
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https://www.facebook.com/sergey.marchenko.54/posts/10227287644522661?__cft__[0]=AZUS55TD0s0yKZtTcWh9M_NdiBEHxCoLe5x70AsG6UvieazPhTFwpafUroJ8ui7OzOMXX2re3cdYGLB1SaL5sG0vJFPoANYF9yOSY570kBtd7WfEqVKPPx8XBtyF7DTvIJ8&__tn__=%2CO%2CP-R
Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
1 год ·
Пишуть, що міністр фінансів України Марченко сходив на концерт московицького співуна мумійтроля й висловив свій захват у соцмережах, в смислі: нарешті дочекався такого щастя!
Нічого страшного, що міністр не розбирається в мистецтві й не відчуває наскільки блювотно-огидними є співи цього представника московицької культурки.
Міністр не розуміє політики, не здогадується що ми воюємо з московією і що державному службовцю такого рангу є непристойним відвідувати концерти московицьких бійців культурного фронту, а тим паче публічно вихваляти їх. Це трохи дратує, але зрештою ми вже звикли до вати у владних коридорах.
Справді непокоїть ось що:
Якщо міністр фінансів не розуміє мистецтва, не розуміє політики, не розуміє того, що гібридна війна проти нас ведеться не лише московською зброєю, але і московською попсою, якщо він не розуміє, що таке патріотизм, якщо він не розуміє так багато елементарних речей, то може він і в фінансах нічого не розуміє?!
А можливо міністру не лише подобається московицька попса, але і рубль подобається більше, ніж гривня?
До чого я пишу це? До того, що якщо прямо зараз ми не можемо нічого зробити, потрібно принаймні роз'ятрювати ненависть.
Вона переможе наш страх.
РАБссиянцы тогда назвали фестиваль в Черновцах сборищем бандеровцев...
https://focus.ua/ukraine/489438-na-koncerte-ko-dnyu-nezavisimosti-ukrainy-vystupyat-35-artistov-i-grupp-obnarodovan-spisok