Фестивали, выставки и кино: Ткаченко призывает граждан посетить мероприятия к 30-й годовщине Независимости Украины

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывает посетить различные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Независимости Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ткаченко написал в Телеграме.

"Хочу предложить вам почувствовать себя украинцами, не только поднимая тосты за независимость, сидя в большой компании. Этот праздник - прекрасный повод для того, чтобы посетить наши замечательные музеи, вспомнить наше прошлое. Заглянуть в современное искусство в артпросторах. Прогуляться с родными и друзьями в заповедниках, национальных парках. Или сходить в кинотеатры и просмотреть то, что нравится из проката. Или же выбрать другое мероприятие из перечня приуроченных к 30-й годовщине Независимости", - предложил Ткаченко.

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Он отметил, что, в частности, в Киеве уже открылась выставка "Пектораль. Находка века" на 2-м этаже Музея исторических драгоценностей Украины (Киево-Печерская лавра); с 20 по 21 августа состоится фестиваль народных художественных промыслов "Украинский бренд: Этника" (Национальный музей истории Украины); 22-24 августа - фестиваль "Путешествуй по Украине" (Пирогово); 22 августа - фестиваль "Ковчег" (Михайловская площадь).

По его словам, с другими мероприятиями в Украине можно ознакомиться по ссылке.

Ткаченко также призвал во время празднования быть ответственными, учитывая COVID-19.

"В этот знаковый для страны праздник важно прежде всего помнить о безопасности. Собственной, своих родных, друзей и людей, вас окружающих. Массовые мероприятия во время празднования - не повод забывать о безопасности, чтобы обезопасить себя и окружающих от новой вспышки COVID-19. С учетом того, что в Украине уже есть штамм вируса "Дельта"", - написал министр.