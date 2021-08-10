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Фестивали, выставки и кино: Ткаченко призывает граждан посетить мероприятия к 30-й годовщине Независимости Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фестивали, выставки и кино: Ткаченко призывает граждан посетить мероприятия к 30-й годовщине Независимости Украины

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывает посетить различные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Независимости Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ткаченко написал в Телеграме.

"Хочу предложить вам почувствовать себя украинцами, не только поднимая тосты за независимость, сидя в большой компании. Этот праздник - прекрасный повод для того, чтобы посетить наши замечательные музеи, вспомнить наше прошлое. Заглянуть в современное искусство в артпросторах. Прогуляться с родными и друзьями в заповедниках, национальных парках. Или сходить в кинотеатры и просмотреть то, что нравится из проката. Или же выбрать другое мероприятие из перечня приуроченных к 30-й годовщине Независимости", - предложил Ткаченко.

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Он отметил, что, в частности, в Киеве уже открылась выставка "Пектораль. Находка века" на 2-м этаже Музея исторических драгоценностей Украины (Киево-Печерская лавра); с 20 по 21 августа состоится фестиваль народных художественных промыслов "Украинский бренд: Этника" (Национальный музей истории Украины); 22-24 августа - фестиваль "Путешествуй по Украине" (Пирогово); 22 августа - фестиваль "Ковчег" (Михайловская площадь).

По его словам, с другими мероприятиями в Украине можно ознакомиться по ссылке.

Ткаченко также призвал во время празднования быть ответственными, учитывая COVID-19.

"В этот знаковый для страны праздник важно прежде всего помнить о безопасности. Собственной, своих родных, друзей и людей, вас окружающих. Массовые мероприятия во время празднования - не повод забывать о безопасности, чтобы обезопасить себя и окружающих от новой вспышки COVID-19. С учетом того, что в Украине уже есть штамм вируса "Дельта"", - написал министр.

Фестивали, выставки и кино: Ткаченко призывает граждан посетить мероприятия к 30-й годовщине Независимости Украины 01
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Топ комментарии
+3
...а потім дружно в локдаун
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10.08.2021 17:12
+2
вот ФБ этого этого марченко - можете написать ему что ни будь..

https://www.facebook.com/sergey.marchenko.54/posts/10227287644522661?__cft__[0]=AZUS55TD0s0yKZtTcWh9M_NdiBEHxCoLe5x70AsG6UvieazPhTFwpafUroJ8ui7OzOMXX2re3cdYGLB1SaL5sG0vJFPoANYF9yOSY570kBtd7WfEqVKPPx8XBtyF7DTvIJ8&__tn__=%2CO%2CP-R

Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

1 год ·

Пишуть, що міністр фінансів України Марченко сходив на концерт московицького співуна мумійтроля й висловив свій захват у соцмережах, в смислі: нарешті дочекався такого щастя!

Нічого страшного, що міністр не розбирається в мистецтві й не відчуває наскільки блювотно-огидними є співи цього представника московицької культурки.

Міністр не розуміє політики, не здогадується що ми воюємо з московією і що державному службовцю такого рангу є непристойним відвідувати концерти московицьких бійців культурного фронту, а тим паче публічно вихваляти їх. Це трохи дратує, але зрештою ми вже звикли до вати у владних коридорах.

Справді непокоїть ось що:

Якщо міністр фінансів не розуміє мистецтва, не розуміє політики, не розуміє того, що гібридна війна проти нас ведеться не лише московською зброєю, але і московською попсою, якщо він не розуміє, що таке патріотизм, якщо він не розуміє так багато елементарних речей, то може він і в фінансах нічого не розуміє?!

А можливо міністру не лише подобається московицька попса, але і рубль подобається більше, ніж гривня?

До чого я пишу це? До того, що якщо прямо зараз ми не можемо нічого зробити, потрібно принаймні роз'ятрювати ненависть.

Вона переможе наш страх.
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10.08.2021 17:13
+2
Ткаченко сегодня дежурный по дебилизму? Какие массовые мероприятия? Посетить, заразится и поболев умереть?
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10.08.2021 17:16
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Так там же концерз не бесплатный, а за деньги будет Фестивали, выставки и кино: Ткаченко призывает граждан посетить мероприятия к 30-й годовщине Независимости Украины - Цензор.НЕТ 506
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10.08.2021 17:05 Ответить
...а потім дружно в локдаун
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10.08.2021 17:12 Ответить
вот ФБ этого этого марченко - можете написать ему что ни будь..

https://www.facebook.com/sergey.marchenko.54/posts/10227287644522661?__cft__[0]=AZUS55TD0s0yKZtTcWh9M_NdiBEHxCoLe5x70AsG6UvieazPhTFwpafUroJ8ui7OzOMXX2re3cdYGLB1SaL5sG0vJFPoANYF9yOSY570kBtd7WfEqVKPPx8XBtyF7DTvIJ8&__tn__=%2CO%2CP-R

Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

1 год ·

Пишуть, що міністр фінансів України Марченко сходив на концерт московицького співуна мумійтроля й висловив свій захват у соцмережах, в смислі: нарешті дочекався такого щастя!

Нічого страшного, що міністр не розбирається в мистецтві й не відчуває наскільки блювотно-огидними є співи цього представника московицької культурки.

Міністр не розуміє політики, не здогадується що ми воюємо з московією і що державному службовцю такого рангу є непристойним відвідувати концерти московицьких бійців культурного фронту, а тим паче публічно вихваляти їх. Це трохи дратує, але зрештою ми вже звикли до вати у владних коридорах.

Справді непокоїть ось що:

Якщо міністр фінансів не розуміє мистецтва, не розуміє політики, не розуміє того, що гібридна війна проти нас ведеться не лише московською зброєю, але і московською попсою, якщо він не розуміє, що таке патріотизм, якщо він не розуміє так багато елементарних речей, то може він і в фінансах нічого не розуміє?!

А можливо міністру не лише подобається московицька попса, але і рубль подобається більше, ніж гривня?

До чого я пишу це? До того, що якщо прямо зараз ми не можемо нічого зробити, потрібно принаймні роз'ятрювати ненависть.

Вона переможе наш страх.
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10.08.2021 17:13 Ответить
Ткаченко сегодня дежурный по дебилизму? Какие массовые мероприятия? Посетить, заразится и поболев умереть?
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10.08.2021 17:16 Ответить
Вариант поболев выздороветь вы не рассматриваете?? А почему??
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10.08.2021 17:35 Ответить
Рассматриваю, пробуйте и да поможет Вам Бог...
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10.08.2021 18:01 Ответить
В сентябре 1989 года в Черновцах проходил фестиваль "Червона Рута",помню мацкали были в шоке,я тогда пришел из советской дерьмоармии на Дембель,старша сестра Элен говорит : Андрюха поехали,не пожалеешь.. Фестивали, выставки и кино: Ткаченко призывает граждан посетить мероприятия к 30-й годовщине Независимости Украины - Цензор.НЕТ 6193Помню почти все,но особенно понравился Андрей Середа з гурту "Кому вниз" с песней на слова Тараса Шевченко " Суботів"...
РАБссиянцы тогда назвали фестиваль в Черновцах сборищем бандеровцев... Фестивали, выставки и кино: Ткаченко призывает граждан посетить мероприятия к 30-й годовщине Независимости Украины - Цензор.НЕТ 6193
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10.08.2021 17:16 Ответить
И чем он лучше гундяевской конторы?😁😁😁😁
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10.08.2021 17:50 Ответить
Ага , вже бачили хто на концерті буде виступати-- прокацапська ротару , потап , полякова , данилко... Але якого біса там робить Дзідзьо , Руслана , Джамала ? До речі , нормальні артисти патріоти відмовилися виступати . Тут список хто буде .

https://focus.ua/ukraine/489438-na-koncerte-ko-dnyu-nezavisimosti-ukrainy-vystupyat-35-artistov-i-grupp-obnarodovan-spisok
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10.08.2021 17:57 Ответить
Альона буде?
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10.08.2021 18:32 Ответить
...не не не) карантин же) переносите как олимпиаду к примеру на 2026! тоже круглая дата и посмотрим Слугу Народа очередную часть и сходим на Хор какой в дворец Украина ...в этом году никак) тарифы и что то жрать очень начал диета задолбала
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11.08.2021 00:33 Ответить
 
 