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Житель села на Черкасщине сорвал и сжег государственный флаг - ему грозит до 3 лет тюрьмы, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Житель села на Черкасщине сорвал и сжег государственный флаг - ему грозит до 3 лет тюрьмы, - Нацполиция

В Черкасской области полиция задержала жителя села Глушки, который в ночь на 8 августа сорвал и сжег флаг Украины. Молодому человеку грозит до 3 лет лишения свободы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

По данным следствия, в ночь на 8 августа житель села Глушки 2002 года рождения отдыхал с компанией в деревне Петрушки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения молодой человек сорвал государственный флаг Украины с административного здания, бросил его на землю и поджег.

Полиция задержала мужчину. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) УК Украины.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления. Ему грозит штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

Смотрите также: Уведомлен о подозрении мужчина, сорвавший флаг Украины у админздания в Киеве, - прокуратура. ВИДЕО
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Топ комментарии
+58
Україні терміново потрібний закон про "негромадян " , як в країнах Балтії , та закон про колаборанство .
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10.08.2021 17:37
+42
Грозит, но не посадят.
Посадили бы человек с пять, сотня другая бы призадумалась, а так ….
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10.08.2021 17:29
+37
Ссыкун 19-летний, а уже ненавидит Украину.
Родителей надо привлекать.
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10.08.2021 17:33
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Грозит, но не посадят.
Посадили бы человек с пять, сотня другая бы призадумалась, а так ….
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10.08.2021 17:29 Ответить
Патамушта в паспорте не написано, ватник или патриот (с) цитаты великих.
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10.08.2021 17:57 Ответить
Ссыкун 19-летний, а уже ненавидит Украину.
Родителей надо привлекать.
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10.08.2021 17:33 Ответить
Канап, це клініка, навіть у другому поколінні.
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10.08.2021 17:36 Ответить
Родители ни при чем. Российский интернет - вот корень зла.
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10.08.2021 17:38 Ответить
обычно яблочко от яблоньки недалеко катится
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10.08.2021 22:43 Ответить
батьки в першу чергу, раз не пояснили, а ту срань в неті він же мабуть сам шукав і дивився і сприймав, не силою ж його хтось примушував.
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11.08.2021 10:33 Ответить
Ему тоже 19. У молодежи явно проблемы с патриотизмом.
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10.08.2021 17:36 Ответить
Селянин офігевший, вата в макітрі спалахнула від спеки?
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10.08.2021 17:36 Ответить
Україні терміново потрібний закон про "негромадян " , як в країнах Балтії , та закон про колаборанство .
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10.08.2021 17:37 Ответить
Чи як у Німеччині
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10.08.2021 18:13 Ответить
Таких надо сажать.
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10.08.2021 17:39 Ответить
... на кол.
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10.08.2021 22:39 Ответить
надо в окопы кинуть...здохнет не велика потеря а в тюрьме кормить надо охранять ёпта!
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10.08.2021 17:39 Ответить
..что Вы всякую мразь в окопы суёте? Там настоящие люди... патриоты.. воины...а Вы всё подсовываете им смердячих!! Ладно уж Земразь туда постоянно таскается... от вони уже не продохнуть... в тут Вы ещё с этими. Прибить возле сарая там где жил и прикопать на помойке. Вот и всё что надо.
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11.08.2021 02:55 Ответить
Согласен, что в окопах он нах не нужен. Считаю, что показательно надо посадить. В колонии пусть поработает. Пусть шьет рукавицы, спецодежду, флаги (украинские) . И 3 копейки в бюджет попадут от него.
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11.08.2021 09:31 Ответить
Реагировать надо давно известными методами....Посреди села ,положить на лавку ,снять портки и выпороть ,чтобы клочья с задницы летели. Вот и была бы наука!
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10.08.2021 17:39 Ответить
звучит очень по россиянски(. Крепостничеством запахло Житель села на Черкащині зірвав і спалив державний прапор - йому загрожує до 3 років в'язниці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8800
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11.08.2021 00:26 Ответить
Алкагализм внепалитики
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10.08.2021 17:40 Ответить
) зачёт
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10.08.2021 18:20 Ответить
Трусливый щенок,такие из породы насильников и вандалов, показать свою силу над слабым или неодушевленным предметом,надеюсь за флаг Украины все таки ответка ублюдку придет.Три года кормить эту сволочь в тюрьме,оно выйдет озлобленым петушарой и будет пакостить втихую.Лишать гражданства,штрафануть чтобы навсегда запомнил, и чтобы в течении 24 часов им и не воняло в Украине.
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10.08.2021 17:40 Ответить
Золотые слова, 100% поддерживаю!!!
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10.08.2021 22:57 Ответить
Находясь в состоянии алкогольного опьянения молодой человек сорвал государственный флаг Украины с административного здания, бросил его на землю и поджег. Источник: https://censor.net/ru/n3281958
А представьте:
Пацан утром просыпается, а ему рассказывают. Ты флаг сорвал и сжег. Кричал "Путин введи". а потом рвал рубаху и бил себя в грудь.
А он тока спросил - "А часовню, тоже я?"
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10.08.2021 17:45 Ответить
Садить всех ублюдков.
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10.08.2021 17:45 Ответить
Садить? Да нет уж, гнать таких тварей вообще из страны.
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10.08.2021 23:00 Ответить
Треба застосовувати гуманні методи покарання. Або у в'язницю, або пожиттєвий випробувальний термін, з заміною зірваного флагу за власний кошт, з обумовленою періодичністю.
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10.08.2021 17:47 Ответить
Скорее всего просто дебил малолетний😁😁😁
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10.08.2021 17:47 Ответить
Житель села на Черкащині зірвав і спалив державний прапор - йому загрожує до 3 років в'язниці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8700
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10.08.2021 17:50 Ответить
Вы не понимаете, это другое!😁😁
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10.08.2021 17:51 Ответить
В Україні "дєрєвєнь" немає. А цей шнурок ворог, потенційний вбивця українців. В тюрму, а потім в парашу.
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10.08.2021 17:49 Ответить
Причем на сайте нацполиции о дяревнях вообще речь не идет) Это цензоровский "специалист" постарался)))
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10.08.2021 22:41 Ответить
Судя з того що головна мова тут кацапська, так і є.
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10.08.2021 23:11 Ответить
то он не флаг сжёг,
а судьбу раскочегарил...
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10.08.2021 17:50 Ответить
Глушкі, Пєтрушкі... Що з дебілів взяти,окрім аналізів? Та і ті,скоріше за все,ні к чорту... Житель села на Черкащині зірвав і спалив державний прапор - йому загрожує до 3 років в'язниці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3519
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10.08.2021 17:53 Ответить
Якась сепарська личинка
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10.08.2021 18:17 Ответить
нічого собі лічинка,19 років вже живе, несе повну відповідальність за свої вчинки.Треба закінчувати усі ці піари ,що спочатку витворять потім вибачаються,аби хоч якось засвітитися, наказувати показово, щоб інші зрозуміли ,по вибачатися вже будуть після вироку ,за гратами,
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10.08.2021 18:45 Ответить
Ліля! Там думаю "Було дурне і п"яне" Хай тепер "чухає потилицю" Хоча за Черкащину - образливо Це ЧМО там фігурує Я сам там народився і виріс!Набив-би пику ДЛБЙОБУ"
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11.08.2021 07:49 Ответить
А чому не змінити "або" на " і " ? Штраф, і арешт , і ув"язнення ! Було б дієвіше !
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10.08.2021 20:04 Ответить
Дурень.
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10.08.2021 22:24 Ответить
Цензор, это вы где нашли такого уникума, который в Украине дяревни нашел?))) Чем он лучше идиота из статьи?)
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10.08.2021 22:39 Ответить
а чем на расее отличается деревня от села?
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10.08.2021 22:44 Ответить
Вот когда речь в статье будет идти о рашке, тогда пусть те кому нефиг делать, пусть и разбираются есть там церкви или нет) А в данном случае речь об Украине) А в Украине деревень нет) От слова совсем)
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10.08.2021 23:32 Ответить
проросийское быдло вскрывается под водярой .... или боярой
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10.08.2021 22:47 Ответить
Не розумію , для чого така жорстокість . Думаю , штрафу 700 тисяч гривень було б цілком достатньо . В Україні стільки ватніків , що при правильному підході , ми самі б могли кредитувсти МВФ , **** , Світовий банк і прочу лабуду .
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10.08.2021 22:56 Ответить
Гнать такую мразь с Украины, чтоб и духу ихнего здесь небыло.
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10.08.2021 23:10 Ответить
І я напився і пішов до клубу
І цеглою побив всі ліхтарі
По 206-й, частині другій
Hародний суд два роки дав мені.
За те шо їв я на параші сало,
Блатні мене зробили пєтухом
Тепер живу я досить непогано
Хіба із дупи часто ллється кров
(С) Брати Гадюкіни
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11.08.2021 00:04 Ответить
мля.... С кем я иду в Европу???)
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11.08.2021 00:39 Ответить
С ФЛАГОМ НА ПЕРЕДОК !!! ПУСТЬ ПОВЕСИТ В СЕРОЙ ЗОНЕ !!!
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11.08.2021 01:20 Ответить
Это явно не от ненависти к Украине. Это идиот-алкоголик. Хотел себя чем-то шумно проявить перед друзьями-алкашами, а здесь флаг ему и подвернулся. Но это не послабляет его вину. Должен получить по полной, чтобы никому в голову не приходило бахвалиться подобным образом.
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11.08.2021 03:19 Ответить
Здесь многие предлагают выгнать этот биомусор из страны, я бы поддержал, но предложение неосуществимое. Некуда его отправлять, никто его не возьмет, так как у него вряд ли есть иные гражданства. Московия тоже не возьмет, так как они понимают, что таким идиотам все равно какой флаг сжигать по пьянке. Можно только на необитаемый остров, если такие еще есть.
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11.08.2021 03:31 Ответить
Поэтому я думаю, что наилучший вариант провести суд с записью на видео. Русть на суде раскажет, что делал это под действием алкоголя. И дать ему срок по-полной. И запустить видео суда на всех каналах и на ютубе. Чтобы все дебилы устрашились, что могут получить за подобные действия. И думаю, что это может кого-то отвратить от алкоголя.
Возможно, следует суды и приговоры также и по другим уголовным поступкам под действиям алкоголя публиковать для назидания.
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11.08.2021 03:43 Ответить
В каменоломню мудака! Пусть рубит и тягает на горбу каменюки!!!
И так три года, денно и нощно!
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11.08.2021 08:01 Ответить
ему пора уже и в армию призываться..там такие болезни головы вмиг лечатся.. Житель села на Черкащині зірвав і спалив державний прапор - йому загрожує до 3 років в'язниці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5849
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11.08.2021 08:04 Ответить
 
 