Житель села на Черкасщине сорвал и сжег государственный флаг - ему грозит до 3 лет тюрьмы, - Нацполиция
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В Черкасской области полиция задержала жителя села Глушки, который в ночь на 8 августа сорвал и сжег флаг Украины. Молодому человеку грозит до 3 лет лишения свободы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.
По данным следствия, в ночь на 8 августа житель села Глушки 2002 года рождения отдыхал с компанией в деревне Петрушки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения молодой человек сорвал государственный флаг Украины с административного здания, бросил его на землю и поджег.
Полиция задержала мужчину. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) УК Украины.
Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления. Ему грозит штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.
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Посадили бы человек с пять, сотня другая бы призадумалась, а так ….
Родителей надо привлекать.
А представьте:
Пацан утром просыпается, а ему рассказывают. Ты флаг сорвал и сжег. Кричал "Путин введи". а потом рвал рубаху и бил себя в грудь.
А он тока спросил - "А часовню, тоже я?"
а судьбу раскочегарил...
І цеглою побив всі ліхтарі
По 206-й, частині другій
Hародний суд два роки дав мені.
За те шо їв я на параші сало,
Блатні мене зробили пєтухом
Тепер живу я досить непогано
Хіба із дупи часто ллється кров
(С) Брати Гадюкіни
Возможно, следует суды и приговоры также и по другим уголовным поступкам под действиям алкоголя публиковать для назидания.
И так три года, денно и нощно!