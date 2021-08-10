Банковая с помощью ВСП давит на судью Сидорова, обязавшего ГБР открыть производство по "вагнеровцам", - "Рух сопротивления капитуляции"

Высший совет правосудия наказал судью Сидорова, который обязал ГБР зарегистрировать заявление по ст. 111 (госизмена) в отношении Зеленского и его окружения.

Об этом в Facebook сообщает организация "Рух опору капітуляції", информирует Цензор.НЕТ.

"Высший совет правосудия - "филиал Банковой", наказал судью Евгения Сидорова после того, как он своим решением обязал Государственное бюро расследований зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований заявление о преступлении по статье 111 "Государственная измена" по делу "вагнергейта". Высший совет правосудия назначил ему дисциплинарное взыскание в виде предупреждения", - говорится в сообщении.

Организация отмечает, что Портнов, Бужанский и Демченко подали на Сидорова 30 жалоб за 40 дней. Судью привлекли к ответственности за два административных протокола по статье 130 (вождение в нетрезвом состоянии), дела по которым он закрыл.

"В первом случае, протокол составили за то, что водитель якобы отказывался проходить обследование. На самом деле, он не отказывался, а лишь требовал, чтобы для этого его отвезли в ближайшую больницу, а не на другой конец Киева. Во втором, сотрудники полиции написали в протоколе, что поймали нарушителя в состоянии алкогольного опьянения в 23:14, хотя в это время нарушитель уже был задержан. То есть указали ошибочный время и перепутали 23:14 и 21:14. То есть в обеих ситуациях, полиция допустила ошибки, и Сидоров не мог принять другое решение", - добавили в организации.

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Кроме того, сообщается, что ГБР до сих пор не выполнило решение судьи по делу "вагнеровцев", заявление в ЕРДР не зарегистрировали.

"Для повышения градуса трэша, СНБО должно наложить на Сидорова санкции, а судебное решение признать не подлежащим исполнению", - подытожили в организации.

Напомним, 6 июля активисты "Руха сопротивления капитуляции" подали в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление о совершении преступления в связи со "сливом спецоперации по "вагнеровцам".

Позже активисты подали в суд жалобу на ГБР из-за отказа внести сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении преступления по статье 111 "Государственная измена" из-за срыва задержания "вагнеровцев".

Суд обязал ГБР открыть производство по статье 111 "Госизмена" в отношении Зеленского и его окружения.

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