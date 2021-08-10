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Новости Политика Украины
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Банковая с помощью ВСП давит на судью Сидорова, обязавшего ГБР открыть производство по "вагнеровцам", - "Рух сопротивления капитуляции"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Банковая с помощью ВСП давит на судью Сидорова, обязавшего ГБР открыть производство по

Высший совет правосудия наказал судью Сидорова, который обязал ГБР зарегистрировать заявление по ст. 111 (госизмена) в отношении Зеленского и его окружения.

Об этом в Facebook сообщает организация "Рух опору капітуляції", информирует Цензор.НЕТ.

"Высший совет правосудия - "филиал Банковой", наказал судью Евгения Сидорова после того, как он своим решением обязал Государственное бюро расследований зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований заявление о преступлении по статье 111 "Государственная измена" по делу "вагнергейта". Высший совет правосудия назначил ему дисциплинарное взыскание в виде предупреждения", - говорится в сообщении.

Организация отмечает, что Портнов, Бужанский и Демченко подали на Сидорова 30 жалоб за 40 дней. Судью привлекли к ответственности за два административных протокола по статье 130 (вождение в нетрезвом состоянии), дела по которым он закрыл.

"В первом случае, протокол составили за то, что водитель якобы отказывался проходить обследование. На самом деле, он не отказывался, а лишь требовал, чтобы для этого его отвезли в ближайшую больницу, а не на другой конец Киева. Во втором, сотрудники полиции написали в протоколе, что поймали нарушителя в состоянии алкогольного опьянения в 23:14, хотя в это время нарушитель уже был задержан. То есть указали ошибочный время и перепутали 23:14 и 21:14. То есть в обеих ситуациях, полиция допустила ошибки, и Сидоров не мог принять другое решение", - добавили в организации.

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Кроме того, сообщается, что ГБР до сих пор не выполнило решение судьи по делу "вагнеровцев", заявление в ЕРДР не зарегистрировали.

"Для повышения градуса трэша, СНБО должно наложить на Сидорова санкции, а судебное решение признать не подлежащим исполнению", - подытожили в организации.

Напомним, 6 июля активисты "Руха сопротивления капитуляции" подали в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление о совершении преступления в связи со "сливом спецоперации по "вагнеровцам".

Позже активисты подали в суд жалобу на ГБР из-за отказа внести сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении преступления по статье 111 "Государственная измена" из-за срыва задержания "вагнеровцев".

Суд обязал ГБР открыть производство по статье 111 "Госизмена" в отношении Зеленского и его окружения.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
Странно было бы если зе-упыри привлекли к ответственности чмо в мантии, которое выпустило на свободу убийц евромайдановцев
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10.08.2021 17:54
+18
Банковая с помощью ВСП давит на судью Сидорова, обязавшего ГБР открыть производство по "вагнеровцам", - "Рух сопротивления капитуляции" - Цензор.НЕТ 3463
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10.08.2021 17:46
+17
Картина маслом ...
Портнов в случке с Бужанским мстят судье, который принял решение об открытии дела по преступлению "патриота" Зеленского.
А подконтрольный им ВСП подмахивает рыгам-совкодрочерам, нарушая закон.
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10.08.2021 17:57
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Банковая с помощью ВСП давит на судью Сидорова, обязавшего ГБР открыть производство по "вагнеровцам", - "Рух сопротивления капитуляции" - Цензор.НЕТ 3463
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10.08.2021 17:46 Ответить
Банковая с помощью ВСП давит на судью Сидорова, обязавшего ГБР открыть производство по "вагнеровцам", - "Рух сопротивления капитуляции" - Цензор.НЕТ 7249
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10.08.2021 17:49 Ответить
Странно было бы если зе-упыри привлекли к ответственности чмо в мантии, которое выпустило на свободу убийц евромайдановцев
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10.08.2021 17:54 Ответить
Картина маслом ...
Портнов в случке с Бужанским мстят судье, который принял решение об открытии дела по преступлению "патриота" Зеленского.
А подконтрольный им ВСП подмахивает рыгам-совкодрочерам, нарушая закон.
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10.08.2021 17:57 Ответить
Було б дивно, якби портнов, що ще в березні 19го продемонстрував свою причетність до команди Зеленсткого, і повернувся в перший же день після другого туру, не був причетний до їх брудно-зелених справ.
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10.08.2021 20:21 Ответить
бужанський, портнов - які люди захищають "патріота"- бубосю Банковая с помощью ВСП давит на судью Сидорова, обязавшего ГБР открыть производство по "вагнеровцам", - "Рух сопротивления капитуляции" - Цензор.НЕТ 866
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10.08.2021 17:57 Ответить
Суддя Сидоров - проти системи портнова-зеленського. Ви здивуєтеся!

https://www.youtube.com/watch?v=fp5bxIwhPTM

Пліснявим не портібні чесні судді, як і НАТО.
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10.08.2021 17:59 Ответить
Просто цікаво буде дивитись,як ці упирі тікатимуть,к таргани,коли закінчиться їх нікчемна влада...
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10.08.2021 18:02 Ответить
Какое громкое название!!Аж дух захватывает!.Наверное шайтановы организовали?
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10.08.2021 18:13 Ответить
"Рух"- це давно зкомпроментований в Україні термін. Бо давно не зрозуміло, куди воно "рухається" та за чиї гроші.
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10.08.2021 18:22 Ответить
як легко розшифровуєтья подляковий бот Виноградарь
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10.08.2021 18:39 Ответить
На службі? )))
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10.08.2021 18:57 Ответить
Значит, ему сделали взыскание не за "вагнеровцев". Тогда к чему хайп? Или это индульгенция?
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10.08.2021 18:23 Ответить
Почитайте статтю. Там детально розписано чому суддю покарали незаконно.
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10.08.2021 18:31 Ответить
Ще й суддя явно з дешевих.
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10.08.2021 18:23 Ответить
Тебе трехрублевому виднее
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10.08.2021 18:59 Ответить
Мовою це спробуй написати, лайно мокшанське. Відлік часу пішов, пацак.
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10.08.2021 19:06 Ответить
подоляк за мову доплачує вам всім, чи тільки тобі?
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10.08.2021 19:08 Ответить
В нього питай, двохцентове.
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10.08.2021 19:09 Ответить
Вмієте користуватися можливостями гейтвеїв, задля приховування реальної адреси?
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10.08.2021 20:32 Ответить
То як там з мовою, пацак?
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10.08.2021 20:08 Ответить
Чому вороги як портнов, чможанскій та іньші досі вільно дихають в Україні?
Чому спець служби не працюють?
Питання звісно риторичне....
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10.08.2021 20:12 Ответить
а против вовка тишина))
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10.08.2021 21:29 Ответить
 
 