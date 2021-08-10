Трое украинских защитников ранены в результате обстрела войсками РФ, с начала суток 4 нарушения режима "тишины", - штаб ООС
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С начала суток российско-оккупационные войска четыре раза обстреливали позиции воинов ООС, ранение получили три украинских защитника.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты дважды применили артиллерийские системы калибра 122-мм и минометы 82-го калибра.
В направлении Невельского враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Возле Марьинки российские наемники обстреляли украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов.
В результате вражеских обстрелов три украинских воина получили огнестрельные осколочные ранения. Они находятся в лечебном учреждении. Состояние одного раненого - тяжелое, двух других - удовлетворительное. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 9 гектаров территории и передали на уничтожение 146 взрывоопасных предметов.
Пожалуйста, подождите...
Швидкого одужання нашим захисникам.
Тільки моторошна, гнітюча тиша...
нема коли....там фрау на під"їзді...там шоу з парадом на носі...а тут "пострілюють"..не до цього!