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Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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Трое украинских защитников ранены в результате обстрела войсками РФ, с начала суток 4 нарушения режима "тишины", - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Трое украинских защитников ранены в результате обстрела войсками РФ, с начала суток 4 нарушения режима

С начала суток российско-оккупационные войска четыре раза обстреливали позиции воинов ООС, ранение получили три украинских защитника.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты дважды применили артиллерийские системы калибра 122-мм и минометы 82-го калибра.

В направлении Невельского враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Марьинки российские наемники обстреляли украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов.

В результате вражеских обстрелов три украинских воина получили огнестрельные осколочные ранения. Они находятся в лечебном учреждении. Состояние одного раненого - тяжелое, двух других - удовлетворительное. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 9 гектаров территории и передали на уничтожение 146 взрывоопасных предметов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
Пліснява "тиша".
Швидкого одужання нашим захисникам.
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10.08.2021 18:01
+6
Треба воювати. Не у відповідь, а на упередження. Не відбиватися, а тримати ініціативу, планово відвойовувати, знищувати живу силу і техніку в тилу, вести диверсійну боротьбу і тд. Оце "перестать стрєлять" - мальчіш-плохіш. Зрада тобто. Ніякого перемир'я немає, тільки підриває бойовий дух. Розумно, без псіхів і штурмовщини, але методично і постійно - щоб видно було перевагу - у тактиці, стратегії, просуванні вперед, нанесенні втрат у живій силі і техніці. Слава Україні! Героям Слава! Слава Нації! Смерть ворогам!
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10.08.2021 18:22
+4
Парни все это говно уже знают, но они из другого теста и из нашей страны.
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10.08.2021 18:11
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Пліснява "тиша".
Швидкого одужання нашим захисникам.
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10.08.2021 18:01 Ответить
главное не показывать им как наши дыбильные олимпийцы обнимаются с московитами..
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10.08.2021 18:06 Ответить
Парни все это говно уже знают, но они из другого теста и из нашей страны.
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10.08.2021 18:11 Ответить
Исправились, молодцы. Открывали огонь из чего? Таким же калибром или пиф-паф в воздух?
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10.08.2021 18:06 Ответить
А на пора вже давати дозвіл воякам,мочити руссню,і так вже всім ясно що план А план Б і план тиші вже не діє
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10.08.2021 18:16 Ответить
Треба воювати. Не у відповідь, а на упередження. Не відбиватися, а тримати ініціативу, планово відвойовувати, знищувати живу силу і техніку в тилу, вести диверсійну боротьбу і тд. Оце "перестать стрєлять" - мальчіш-плохіш. Зрада тобто. Ніякого перемир'я немає, тільки підриває бойовий дух. Розумно, без псіхів і штурмовщини, але методично і постійно - щоб видно було перевагу - у тактиці, стратегії, просуванні вперед, нанесенні втрат у живій силі і техніці. Слава Україні! Героям Слава! Слава Нації! Смерть ворогам!
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10.08.2021 18:22 Ответить
І жодної реакції від Вовіка.
Тільки моторошна, гнітюча тиша...
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10.08.2021 18:35 Ответить
Одужання воїнам
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10.08.2021 18:40 Ответить
де ж таки наш відважний полковідводець ? чому ж мовчить, не хвалиться зменшенням втрат і громом замість пострілів? 100500 день "тиші" а віно не звітує про своє досягнення...
нема коли....там фрау на під"їзді...там шоу з парадом на носі...а тут "пострілюють"..не до цього!
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10.08.2021 18:43 Ответить
Ми це зрозуміли, але де відповідь???!!!
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10.08.2021 20:09 Ответить
 
 