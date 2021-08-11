Среди всех общественных и политических институтов украинцы больше всего доверяют ВСУ, - опрос
Новости Цензор.НЕТ Общество
Среди всех государственных и общественных институтов страны украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют опубликованные 10 августа результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.
ВСУ доверяют 68,3% опрошенных.
Также среди лидеров в рейтинге доверия украинцев – волонтерские организации (63,6%), церковь (63,5%) и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (61,4%).
Помимо этого, украинцы выражают доверие главам своих городов (поселков или сел), в которых проживают (57,1%), Государственной пограничной службе (55%), Национальной гвардии Украины (53,6%), добровольческим батальонам (53,5%), городскому или сельскому совету населенного пункта, в котором проживают (51,4%).
Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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Слава Україні та її ЗСУ!!!
Або пандемії, яка е звичайним гриппом...
Ну, Заболотному, видать, ми ще довіряємо... Але ж ми категорично не довіряємо Тарану!
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