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Новости Общество
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опрос (2616) ВСУ (5122)

Среди всех общественных и политических институтов украинцы больше всего доверяют ВСУ, - опрос

Новости Цензор.НЕТ Общество

Среди всех общественных и политических институтов украинцы больше всего доверяют ВСУ, - опрос

Среди всех государственных и общественных институтов страны украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют опубликованные 10 августа результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

ВСУ доверяют 68,3% опрошенных.

Также среди лидеров в рейтинге доверия украинцев – волонтерские организации (63,6%), церковь (63,5%) и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (61,4%).

Помимо этого, украинцы выражают доверие главам своих городов (поселков или сел), в которых проживают (57,1%), Государственной пограничной службе (55%), Национальной гвардии Украины (53,6%), добровольческим батальонам (53,5%), городскому или сельскому совету населенного пункта, в котором проживают (51,4%).

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы выражают ко всем политикам и чиновникам чаще недоверие, чем доверие, – опрос Центра Разумкова
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Топ комментарии
+26
І вірно робимо.
Слава Україні та її ЗСУ!!!
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10.08.2021 18:25
+18
А тому військовий переворот та захоплення влади військовими є доволі оптимальним варіантом виправлення ситуації із руйнівними діями зеленського та його режиму
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10.08.2021 18:27
+12
А задолженность по зарплатам больше миллиарда? А отсутствие закупок нового вооружения уже 2 года? А уничтожение впк и ракетной программы? зе-упырь должен висеть на столбе за свои преступления против ВСУ
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10.08.2021 18:52
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І вірно робимо.
Слава Україні та її ЗСУ!!!
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10.08.2021 18:25 Ответить
Клоун ще не придумав, як їх обі*рати. Поки що заборонив відстрілюватись і погіршив харчування.
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10.08.2021 18:46 Ответить
А задолженность по зарплатам больше миллиарда? А отсутствие закупок нового вооружения уже 2 года? А уничтожение впк и ракетной программы? зе-упырь должен висеть на столбе за свои преступления против ВСУ
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10.08.2021 18:52 Ответить
В 15му привезли АКМ 7.62,нулячі,ще з дерев'яним прикладом і нічого...
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10.08.2021 22:27 Ответить
А от довіряти церкві- це середньовіччя...(((
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10.08.2021 18:26 Ответить
А от довіряти церкві- це середньовіччя...(((

Або пандемії, яка е звичайним гриппом...
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11.08.2021 11:13 Ответить
А тому військовий переворот та захоплення влади військовими є доволі оптимальним варіантом виправлення ситуації із руйнівними діями зеленського та його режиму
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10.08.2021 18:27 Ответить
)))
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10.08.2021 18:28 Ответить
І увесь світ заволає про хунту.
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10.08.2021 18:32 Ответить
То й що?
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10.08.2021 18:33 Ответить
Якщо народ підтримає, то ні.
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10.08.2021 23:19 Ответить
Не факт что оптимальным, но на определенном историческом этапе может оказаться единственным способом сохранить страну. А она нам очень нужна!
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10.08.2021 18:32 Ответить
бачиш в чому справа... Захоплює владу переворотом не армія сама по собі, а генерали, які командують генштабом, або всією армією...
Ну, Заболотному, видать, ми ще довіряємо... Але ж ми категорично не довіряємо Тарану!
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10.08.2021 18:35 Ответить
Нет, это не тот путь. Это на руку тупину будет. Только превращение жителей Украины в граждан Украины. А вот тут оптимизма мало, согласен, но что делать, если совки плодятся уже в 3-4 поколении... И у них слово "коммуналка" полностью заменяет слово "Патриотизм"...
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10.08.2021 18:53 Ответить
тому що страшно.. Среди всех общественных и политических институтов украинцы больше всего доверяют ВСУ, - опрос - Цензор.НЕТ 4945
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10.08.2021 18:32 Ответить
Кому? Кацапам?
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10.08.2021 18:33 Ответить
так весь світ тремтить від вас Серед усіх громадських і політичних інститутів українці найбільше довіряють ЗСУ, - опитування - Цензор.НЕТ 3527
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10.08.2021 18:41 Ответить
Кажи за себе, кацап.
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10.08.2021 18:51 Ответить
я Еуропа Серед усіх громадських і політичних інститутів українці найбільше довіряють ЗСУ, - опитування - Цензор.НЕТ 7261
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10.08.2021 18:53 Ответить
четко 60 на 40) забавно шо по єтому "опросу" центра разумкова, - наибольше среди политиков доверяют самому разумкову. Среди всех общественных и политических институтов украинцы больше всего доверяют ВСУ, - опрос - Цензор.НЕТ 5035
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10.08.2021 18:33 Ответить
Российская коллаборант Ярослава Магучих является лейтенантом ВСУ. Старший лейтенант Российской Армии Мария Ласицкене, офицер армии оккупантов. Выводы делайте сами.
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10.08.2021 18:39 Ответить
Ти трохи звання невірно вказав -молодший лейтенант ЗСУ та капітан ЗС РФ !!!)))
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10.08.2021 18:52 Ответить
Пока коллеги младшего лейтенанта Ярославы Магучих гибнут на фронте, младший лейтенант Ярослава Магучих обнимается в офицером вражеской армии Ласицкене. Это разве нормально, просто нет слов чтобы это описать. Напоминает оккупацию Крыма, когда большинство офицеров ВСУ предало Украину.
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10.08.2021 18:59 Ответить
Додай ще що Ласіцкене довірена особа )(уйла на виборах 2018 р. !! Я вчора про це писав і позавчора !!! Але я переконан ,що Ярослава це молоденька ,нерозумна дівчинка ,а ось Горуна ,це вже кончений москаль !!!))
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10.08.2021 19:06 Ответить
Ярослава,це маленька ,нерозумна дівчинка ,а от Горуна ,це кончений москаль !!!))))
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10.08.2021 18:55 Ответить
А больше некому .
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10.08.2021 18:40 Ответить
А что 73% уже больше не любят приколы?! Прошло всего два года, а бубочка уже не в фаворе
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10.08.2021 18:49 Ответить
Приколы были для тупых . Теперь и они делают вид , что умные .
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10.08.2021 18:53 Ответить
9 августа Таганский райсуд Москвы отправил под арест на 10 суток российского стендап-комика Идрака Мирзализаде, которого после его шуток о россиянах признали виновным в деле о возбуждении ненависти. Об этом телеканалу "Дождь" сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
В ходе одного из выступлений Мирзализаде рассказал, как он с братом нашел испачканный калом матрас в квартире, которую до него снимали россияне. "Видимо, русские обмазываются г*вн*м и ложатся спать", - процитировал комика телеканал.
Экспертиза обнаружила в его стендап-номере признаки унижения группы лиц по национальному признаку, и комика в июле вызвали в прокуратуру.

вове в ростове останется только стендапить во славу рашизма . Правда на стендап шутки мозгов у него нет, а там где нет мозгов - тем нет и чувства юмора... Прийдется у Петросяна тексты покупать ) - бабла хватит ...
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10.08.2021 18:55 Ответить
що казати, як бенюк з партії слуги урода захищає цю ватницю, бо вони не бачать війни, загиблих воїнів. ганьба цім лжепатріотам
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10.08.2021 19:38 Ответить
нагадую, особовий склад ЗСУ також 73% голосував за Зеленського
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10.08.2021 20:49 Ответить
И это правильно!
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11.08.2021 12:38 Ответить
Вся проблема в тому, хто командує ЗСУ? Головнокомандуючий - трясогузка! А от інші? Хто вони?
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11.08.2021 12:54 Ответить
 
 