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квартира (458) Львов (4430) Ривне (504) Садовый (644) Романчук Михаил (12) Горуна Станислав (6)

Местные власти Львова и Ривного обещают выделить олимпийцам-медалистам квартиры

Новости Цензор.НЕТ Общество Спорт

Местные власти Львова и Ривного обещают выделить олимпийцам-медалистам квартиры

Трое львовян, которые завоевали медали на летних Олимпийских играх в Токио, получат от мэрии Львова в подарок квартиры. Также квартиры в Ривном обещаны главой ОГА.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт Львовского горсовета, об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Во Львове есть традиция: кто привозит олимпийскую медаль – получает от города квартиру. Эта норма у нас есть уже очень много лет", – сказал мэр.

Он отметил, что в этом году Львов готовит три квартиры для олимпийцев – завоевавшей серебро велогонщице Елене Стариковой и получивших по бронзе борчихе Алле Черкасовой и каратисту Станиславу Горуне.

"На сегодня любая олимпийская медаль – критически ценна, ведь между золотом, серебром и бронзой – микроны разницы. Наши спортсмены очень старались, поэтому получат примерно одинаковые помещения", – сказал Садовый.

Аналогичные награды получат призеры Олимпиады из Ривного, сообщил в Telegram председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль.

"На ближайшей сессии областного совета вынесем вопрос о выделении финансирования на покупку квартир для (пловца) Михаила Романчука и (стрелка) Олега Омельчука", – написал он.

Чиновник сообщил также, что бассейн в ДЮСШ №2 Ривном, в котором начинал заниматься Романчук, будет в следующем году реконструирован в рамках программы "Большое строительство".

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Топ комментарии
+18
гаруна єто тот шо с кацапами обнимался? может ему в Ростове квартиру купить?
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10.08.2021 18:47
+9
По першим двом нема питань. А гаруні хай братушкі квартири купують.
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10.08.2021 19:05
+7
Он на семинарах в рахе на квартиру не заработал?
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10.08.2021 18:56
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Ну хоть у одних правильные мысли . Зеля , тебе это чуждо ?
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10.08.2021 18:43 Ответить
Им чужды более серьезные вещи.
С медалями международных олимпиад, но без премии от президента: почему Украина проигрывает битву за мозги

Походу Украине мозги не нужны.
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10.08.2021 18:57 Ответить
Украине мозги нужны , но к с сожалению , к власти приводят безмозглые , "прикольные" .
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10.08.2021 19:02 Ответить
Я Вас умоляю. Вы много знаете украинцев призеров международных олимпиад по физике, математике, химии и т.д. Да их даже не освещают СМИ. А Вы говорите мозги нужны. Вот потому нас ждет невеселое будущее. Зато выше-сильнее-быстрее. Но никак не умнее. Вот потому наши физики, химики, математики и т.д. будут двигать науку Америки, Европы, но никак не свою.
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10.08.2021 19:07 Ответить
А что-то не так сказал ?
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10.08.2021 19:11 Ответить
Да нет. Все так наверное. Просто я не согласен. Я утверждаю, что Украине мозги не нужны. По крайней мере судя из того, что делает наша класть на протяжении 30 лет. Даже больше скажу. Не только мозги не нужны, но и рабочие руки.
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10.08.2021 19:13 Ответить
Нужны или не нужны , мой младший в свои 24 легко зарабатывает 30-ку в месяц . Мозгами , в Украине . Налоги платит .
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10.08.2021 19:19 Ответить
Ну дай Бог. Хотя не бог весть какие деньги в настоящее время. Но для старта приемлемо. А мой сын в свои 15 пока только готовится зарабатывать мозгами.
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10.08.2021 19:28 Ответить
Успеха , искренне .
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10.08.2021 19:31 Ответить
Вам и Вашему сыну также. Только в отношении моего даже не знаю сможет ли он найти здесь работу в той области, которой занимается. С ИИ у нас в стране не очень. Можно сказать вообще никак. Далеко не во всех странах сие направление активно развивается. Пока нацелен в сторону Америки. А как получится посмотрим.
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10.08.2021 19:35 Ответить
успеха .
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10.08.2021 19:37 Ответить
Спасибо. Вам также.
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10.08.2021 19:39 Ответить
А всегда проще поощрить тому кто дальше бросил палку или сорвал выше висящий банан, чем "мозгам"(они ведь думать умеют), которые потом за ненадобностью в Украине уедут закардон и потом...попозжее глаголить про "....геніїв колись народжених в Україні, або тих хто має українське коріння" так проще, а главное бесплатно. Любой владе нужно быдло голосующее под гы-гы по приколу.
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10.08.2021 21:36 Ответить
и ватнику Горуне за тяжелую работу в рашке


ай молодці, львовяне!
интегральні националисти!
Пана Степана на вас немає ! Місцева влада Львова і Рівного обіцяє виділити олімпійцям-медалістам квартири - Цензор.НЕТ 4107
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10.08.2021 20:47 Ответить
гаруна єто тот шо с кацапами обнимался? может ему в Ростове квартиру купить?
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10.08.2021 18:47 Ответить
Он на семинарах в рахе на квартиру не заработал?
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10.08.2021 18:56 Ответить
Местные власти Львова и Ривного обещают выделить олимпийцам-медалистам квартиры - Цензор.НЕТ 3460
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10.08.2021 19:00 Ответить
одну на двоих с мАгучей
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10.08.2021 21:15 Ответить
Подивимось як за виділення коштів проголосують депутати Львова .....
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10.08.2021 18:55 Ответить
По першим двом нема питань. А гаруні хай братушкі квартири купують.
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10.08.2021 19:05 Ответить
тобто з мишебратом харюною все гаразд, так смітниковий андрюша???
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10.08.2021 19:18 Ответить
Нехай той любитель обійматися з орками (каратист) живе у квартирці, як з Москви в черговий раз приїде?
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10.08.2021 19:30 Ответить
Прокацапленому харуне - хатку из навоза. Не более...
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10.08.2021 19:30 Ответить
Мэры подарят со своего кармана? Или с потом и кровью работягами заработанных?
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10.08.2021 21:16 Ответить
Горуні - хату на зоні за пособництво тероризму. Якщо вдасться довести, що хтось з учасників його семінарів воюював в Донбасі в складі різних військових формувань проти України - то Горуні реальний гаплик. Адже фактично він вчив в Москві бойовим мистецтвам, елементам рукопашному бою, а ще простіше, як вбивати і калічити людей. Робив це свідомо, отримував за це гроші (на жаль, податкова вже не перевірить скільки), і дуже добре знав про наслідки застосування карате. Абсолютно точно йому було відомо про війну на Донбасі. А значить, він допускав, що учасники семінару зможуть застосувати отриманні знання проти військових і мирних жителів України, або учасники семінару можуть бути інструкторами по рукопашному бою у сепарів чи готувати для них "кадри" в якихось бійцівських клубах.
Так що тут є над чим подумати не тільки місцевій владі.
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10.08.2021 22:17 Ответить
На вручення ордеру Гаруні слід навідатись ветеранам АТО/ООС. Підтримати так би мовити.
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10.08.2021 23:14 Ответить
Допоки всі спортивні керуючі органи (НОК, УАФ, Мінспорт і т.д.) нарешті не прийдуть до спільного знаменнника і не обумовлять чіткий морально-етичний кодекс поведінки для всіх спортсменів, які виступають під прапором держави Україна і за порушення якого будуть дисциплінарні стягнення, до того часу їх так і будуть використовувати в тих чи інших провокаціях.
Але напевно всіх влаштовує така ситуація. Для чого ті лишні запитання щодо незовсім вдалого виступу наших олімпійців і завоювання такою великою державою всього однієї золотої медалі (в той час як в сусідніх Польщі і Чехії по 4 золотих).

Краще півроку обмусолювати недоречну поведінку Магучіх.
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11.08.2021 00:06 Ответить
 
 