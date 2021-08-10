РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6820 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияФоторепортаж Борьба с коррупцией
4 034 14
НАБУ (4030) Николаев (2007) хищение (657) САП (1946)

Задержаны чиновники горсовета Николаева, присвоившие 26,8 млн грн при реконструкции Соборной площади, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Детективы НАБУ выявили коррупционную схему завладения 26,8 млн грн бюджетных средствами при реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Задержаны чиновники горсовета Николаева, присвоившие 26,8 млн грн при реконструкции Соборной площади, - НАБУ 01

Участниками схемы следствие считает 8 человек:
- заместителя Николаевского городского головы
- первого заместителя директора одного из департаментов Николаевского городского совета;
- директоров шести частных компаний, один из которых является действующим депутатом Одесского горсовета.

Задержаны чиновники горсовета Николаева, присвоившие 26,8 млн грн при реконструкции Соборной площади, - НАБУ 02

В 2019 году департамент Николаевского горсовета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве. Как установило следствие, заместитель мэра Николаева и первый заместитель одного из департаментов горсовета, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с шестью лицами - директорами частных компаний, обеспечили победу в тендере одного заранее определенного ООО, которое и выполнило работы. Однако, как показала экспертиза, работы проведены по завышенным ценам, в результате чего нанесено более 26,8 млн грн убытков местной общине.

Задержаны чиновники горсовета Николаева, присвоившие 26,8 млн грн при реконструкции Соборной площади, - НАБУ 03
Задержаны чиновники горсовета Николаева, присвоившие 26,8 млн грн при реконструкции Соборной площади, - НАБУ 04

Должностных лиц Николаевского горсовета и двух руководителей частных компаний задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении. Остальным лицам сообщено о подозрении. Всем восьми участникам схемы инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.

Следствие предполагает, что заместитель мэра Николаева пытался покинуть территорию Украины: он задержан в международном пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань" на украинском-венгерской границе.

Мэра Николаева также повесткой вызван в НАБУ для проведения следственных (розыскных) действий.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
НАБУ надо оставить живым. Этот орган да горстка честных офицеров - последний оплот. При Зе все везде защемили позакручивали уже до Азова добрались. Но НАБУ воров частично сдерживает, по крайней мере пока.
показать весь комментарий
10.08.2021 19:04
+2
Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию по разоблачению одной из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога.
По данным СБУ, структура в основном состояла из местных, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. Имела четкую иерархию и отличалась особой жестокостью методов силового «воздействия».
По данным следствия, злоумышленники «специализировались» на «крышевании» бизнеса и вымогательстве несуществующих долгов. В случае отказа «должников» платить за «обязательствами», к ним применялась тактика запугивания.
Возглавлял группировку 63-летний криминальный авторитет, который уже более 10 лет известен в криминальных кругах как «смотрящий» за городом. В СМИ уточняют, что речь идет о криминальном авторитете по прозвищу «Хмпака». По данным УП, его нет в санкционном списке СНБО.Такий собі Хмпака " который уже более 10 лет известен в криминальных кругах как «смотрящий» за городом"- Баканов приносить у жертву?
показать весь комментарий
10.08.2021 19:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НАБУ надо оставить живым. Этот орган да горстка честных офицеров - последний оплот. При Зе все везде защемили позакручивали уже до Азова добрались. Но НАБУ воров частично сдерживает, по крайней мере пока.
показать весь комментарий
10.08.2021 19:04 Ответить
Ну не один же день "осваивал" ? Задержаны чиновники горсовета Николаева, присвоившие 26,8 млн грн при реконструкции Соборной площади, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6734
показать весь комментарий
10.08.2021 19:04 Ответить
Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию по разоблачению одной из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога.
По данным СБУ, структура в основном состояла из местных, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. Имела четкую иерархию и отличалась особой жестокостью методов силового «воздействия».
По данным следствия, злоумышленники «специализировались» на «крышевании» бизнеса и вымогательстве несуществующих долгов. В случае отказа «должников» платить за «обязательствами», к ним применялась тактика запугивания.
Возглавлял группировку 63-летний криминальный авторитет, который уже более 10 лет известен в криминальных кругах как «смотрящий» за городом. В СМИ уточняют, что речь идет о криминальном авторитете по прозвищу «Хмпака». По данным УП, его нет в санкционном списке СНБО.Такий собі Хмпака " который уже более 10 лет известен в криминальных кругах как «смотрящий» за городом"- Баканов приносить у жертву?
показать весь комментарий
10.08.2021 19:05 Ответить
НАБУ , СБУ делают хоть что то. И напрашивается вопрос ,а зачем в Украине так много полицейских. Может их сократить хотя бы на 30%?
показать весь комментарий
10.08.2021 19:12 Ответить
Не согласен я! Как по мне- так ещё и маловато. Ранее, в Мариуполе всегда можно было увидеть патруль. Или полиция, или НГ. Ну и нормально всё было, спокойно. Сейчас стало раза в три менее. И мгновенно изменились сводки криминальные.

Не стану спорить, может быть где-то и можно сократить. Но только не в Мариуполе.
показать весь комментарий
10.08.2021 19:17 Ответить
Они (полицейские) просто плохо выполняют свою работу. Украина одна из стран где в мире в процентном отношении больше всех полицейских.Рядом только россия,белорусь и какая то арабская страна. Полицейских сократить,зарплату добавить и требовать результат.
показать весь комментарий
10.08.2021 19:38 Ответить
Это песня!
показать весь комментарий
10.08.2021 19:12 Ответить
А к главному зебилу вопросов нет? Все тендера прописывают под своих иди вообще обходят
показать весь комментарий
10.08.2021 23:23 Ответить
 
 