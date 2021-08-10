Украина направит в Гаагу еще одно сообщение о событиях в Крыму, - Венедиктова

Вскоре Офис Генерального прокурора направит в Международный уголовный суд в Гааге очередное информационное сообщение о событиях в Крыму.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила на первом заседании Международного совета экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Основной целью создания Международного совета экспертов является привлечение иностранных и международных специалистов, национальных экспертов по международному гуманитарному и международному уголовному праву, а также представителей неправительственных правозащитных организаций для изучения опыта расследования военных преступлений и преступлений против человечности и разработки национальных стандартов в этой области.

"Эта международная экспертная платформа позволит нам выработать дорожную карту по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта в Крыму и на востоке Украины, а также привлечения к ответственности причастных за совершение военных преступлений и преступлений против человечности во всех юрисдикциях. Мы работаем во многих векторах одновременно: продолжается расследование и направление дел в национальные суды, также мы активно взаимодействуем с Международным уголовным судом, кроме этого сотрудничаем с коллегами из других стран, которые преследуют своих граждан за незаконное участие в боевых действиях на Донбассе. Поэтому на этой новой площадке будет межинституциональная координация и единое информационное поле для всех заинтересованных сторон", - заявила Венедиктова.

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Эксперты отметили, что готовы присоединиться к подготовке специалистов следственных подразделений, которые будут созданы в СБУ и Нацполиции и специализироваться на преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Базой для проведения обучения будет Тренинговый центр прокуроров.

Также специалисты акцентировали, что необходимо инициировать углубление знаний в этой области и для судей.

"Уверена, что с таким мощным экспертным составом наш Международный совет сможет разработать методологию и рекомендации для прокуроров, следователей и судей. Кроме этого, мы поставим цель разработать видение или стратегию государственной политики в уголовной юстиции в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Среди первоочередных задач также коммуникация о ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда", - добавила генпрокурор.

Венедиктова отметила чрезвычайно важную роль представителей неправительственных правозащитных организаций, которые все годы вооруженного конфликта и оккупации активно помогали правоохранителям в сборе доказательств для передачи в Международный уголовный суд. Также она сообщила, что вскоре Офис Генпрокурора направит в МУС очередное информационное сообщение о событиях в Крыму.

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Отметим, что к работе в Международном совете присоединился главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, а также заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина, заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, доцент кафедры международного права Национального юридического университета им. Я. Мудрого и директор Центра международного гуманитарного права и переходного правосудия Оксана Сенаторова, вице-президент Украинской ассоциации международного права Тимур Короткий, первый вице-президент Украинской ассоциации международного права Николай Гнатовский, основатель ОО "Региональный центр прав человека" Роман Мартыновский, журналистка и координатор медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова.