Дрифт на Софийской площади: КГГА ранее отказала Red Bull в проведении съемок. ДОКУМЕНТ

Киевская городская государственная администрация обнародовала письмо, которым отказала компании Red Bull в проведении съемок на Софийской площади.

Документ обнародован на сайте КГГА, информирует Цензор.НЕТ. Письмо датировано 5 августа.

"Массовые мероприятия, запланированные к проведению на Софийской площади в городе Киеве, организатору необходимо согласовать с Национальным заповедником "София Киевская" с целью определения соответствия характера мероприятия исторической среде и недопущения негативного техногенного влияния на состояние памятников национального значения. Учитывая вышеизложенное, исполнительный орган Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация) отказывает в согласовании проведения указанного мероприятия", - говорится в документе.

В письме также указано, что компания Red Bull сообщала: дрифт будет проводить чемпион мира по дрифту Конор Шанахан.

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Зампредседателя КГГА Константин Усов сообщил в Фейсбуке, что съемки должны были продлиться 2 дня.

"Компания планировала проводить эти съемки в течение двух дней, но получила от города отказ в предоставлении согласия на проведение мероприятия в этом месте. Несмотря на это, компания устроила самодеятельность", - пишет он.

Усов отметил, что на площади повреждено более 2 тыс. квадратных метров покрытия - традиционного киевского желтого клинкерного кирпича.

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Как сообщалось, КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona. В свою очередь в Нацполиции отметили, что по данному факту начато уголовное производство.