Дрифт на Софийской площади: КГГА ранее отказала Red Bull в проведении съемок. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Киевская городская государственная администрация обнародовала письмо, которым отказала компании Red Bull в проведении съемок на Софийской площади.
Документ обнародован на сайте КГГА, информирует Цензор.НЕТ. Письмо датировано 5 августа.
"Массовые мероприятия, запланированные к проведению на Софийской площади в городе Киеве, организатору необходимо согласовать с Национальным заповедником "София Киевская" с целью определения соответствия характера мероприятия исторической среде и недопущения негативного техногенного влияния на состояние памятников национального значения. Учитывая вышеизложенное, исполнительный орган Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация) отказывает в согласовании проведения указанного мероприятия", - говорится в документе.
В письме также указано, что компания Red Bull сообщала: дрифт будет проводить чемпион мира по дрифту Конор Шанахан.
Зампредседателя КГГА Константин Усов сообщил в Фейсбуке, что съемки должны были продлиться 2 дня.
"Компания планировала проводить эти съемки в течение двух дней, но получила от города отказ в предоставлении согласия на проведение мероприятия в этом месте. Несмотря на это, компания устроила самодеятельность", - пишет он.
Усов отметил, что на площади повреждено более 2 тыс. квадратных метров покрытия - традиционного киевского желтого клинкерного кирпича.
Как сообщалось, КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona. В свою очередь в Нацполиции отметили, что по данному факту начато уголовное производство.
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ФЭМ формируется из цемента и песка и часто имеет хрупкость , потому царапины на нем останутся
-А драить покрытие, коммунальщиков заставят, которые работают за деньги налогоплательщиков.
Що скаже лідер думок-дрифтер-репер Альона?
По довоенной практике часто компании с мировым именем давали дистрибьютерские права на ВСЕ постсоветское пространство российским компаниям
Если Ред Бул представляет российская компания, то понятен мотив - накануне 30 летия загадить Киев .
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скандальчики набирают обороты:
Режиссер концерта к 30-й годовщине Независимости Украины Екатерина Царик сказала, что некоторые из артистов отказываются от выступлений, т.к. уже приняли приглашение в другие города, среди них группы «Друга ріка», Onuka, «Антитіла». Но некоторые музыканты просто отказались, без объяснений - речь о группе «Бумбокс» и Тарасе Чубае.
По словам Екатерины Царик, организаторы жалеют, что не все из приглашенных артистов выступят на концерте. Она также отметила, что долго велись переговоры с рок-группой Green Grey, но в определенный момент приглашение пришлось отменить.
Напомним, София Ротару перед концертом ко Дню Независимости Украины дала согласие выступить в России
"Кро-пи-ва ти моя, кропива!"
хотя....Ленка им косики то повыдергает))))
Песня про сало у него классная
А сало - национальный продукт украинцев
Она заявила, что не может пока как-то прокомментировать эту ситуацию и посоветовала обращаться к организатору съемок - компании Red Bull.
"Это не было съемкой рекламы или какого-то моего клипа. В Украину прилетел гонщик Коннор Шанаган, который входит в топ-10 дрифтеров мира, и Red Bull хотел снять видео, как нам сказали, ко Дню независимости. Решили подключить лидеров мнений, одним из которых была я. Моя роль заключалась в том, чтобы просто покататься на дрифт машине. Также меня заверили, что у них есть все разрешения и по завершению съемок приедут клининговые компании, которые все отчистят", - заявила исполнительница.
Вы посмотрите на эту лидерку мнений !!!! Она за собой смотреть не может , какое мнение она выдаст ?
может им балласт на машину нужен был ? )))))
Наверно у кацапов передрали
З.І. "Падло"....
то що для кого важніше - День чи Незалежність?
що пойло Red Bull, що Альона - гівно НЕ для споживання