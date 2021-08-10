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Дрифт на Софийской площади: размер причиненных убытков - 50 тыс. грн, прокуратура Киева изъяла автомобили (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Дрифт на Софийской площади: размер причиненных убытков - 50 тыс. грн, прокуратура Киева изъяла автомобили (обновлено)

Шевченковская окружная прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту событий, произошедших на Софийской площади.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что сведения по факту "дрифта" в пешеходной зоне вокруг памятника Богдану Хмельницкому внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 296 УК Украины.

"Первоочередными следственными действиями установлено, что в КП ДЭУ Шевченковского района представители частной компании по проведению съемок не обращались и свои действия не согласовывали", - сообщили в прокуратуре.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрифт на Софийской площади: КГГА ранее отказала Red Bull в проведении съемок. ДОКУМЕНТ

Там напомнили, что монумент Богдану Хмельницкому - памятник искусства XIX века, а расположенный рядом Софийский собор - памятник архитектуры ХI века и входит в Список наследия ЮНЕСКО.

"По предварительной информации, ориентированный размер причиненных убытков вследствие повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади составляет около 50 тыс. грн.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к уголовному преступлению.

Решается вопрос об изъятии автомобилей, задействованных в съемках.

Смотрите также: "Ни я, ни моя команда этого не организовывали. Все вопросы к Red Bull", - рэп-певица Аlyona alyona о дрифте на Софийской площади. ВИДЕО

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет", - говорится в сообщении.

Дрифт на Софийской площади: размер причиненных убытков - 50 тыс. грн, прокуратура Киева изъяла автомобили 01

Позже пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец добавила в Facebook, что по состоянию на 19:30 обе машины изъяты, проводятся следственные действия.

Напомним, КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona 10 августа. В свою очередь в Нацполиции отметили, что по данному факту начато уголовное производство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ткаченко просит тщательно расследовать инцидент с дрифтом на Софийской площади: Наше министерство должно иметь рычаги накладывать штрафы или запрет

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+73
Удостоверения водителей так же изъять. Гоняли 2 часа на пешеходной части с рёвом и визгом всего в 30 метрах от управления нацполиции, где мент на менте и ментом погоняет, и за это время ни одна ментовская рожа не отреагировала.
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10.08.2021 19:45
+55
Как-то тухленько - всего 50 тысяч, а как же 2 миллиона за двери?
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10.08.2021 19:49
+42
Скільки-скільки? 50 тисяч? "Это какой-то... позор..." (с)
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10.08.2021 19:45
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Скільки-скільки? 50 тисяч? "Это какой-то... позор..." (с)
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10.08.2021 19:45 Ответить
Це ж не знищити ******* мистецтво на стінах Банкової за кілька мільйонів.
Це лише якийсь "дріст" біля Софії.
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10.08.2021 19:54 Ответить
Як жлобські двері відмити в ОП- так мільйони запросили -а історична пам'ятка під егідою ЮНЕСКО -50 тисяч гривень! Країна дебілів! Хай тепер поросна свиня за свої гонорари драїть площу-лошиця!
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10.08.2021 20:32 Ответить
Правильнее было бы 50 штук вместе с двумя штуками между ног. Вот тогда точно неповадно будет.
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10.08.2021 20:00 Ответить
она сжирает булки в месяц на больше денег))
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10.08.2021 21:53 Ответить
Конор Шанаган - нова зірка дрифту. І ти маєш побачити його у Києві
https://www.redbull.com/ua-uk/conor-shanahan-red-bull-athlete-interview
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10.08.2021 23:01 Ответить
Удостоверения водителей так же изъять. Гоняли 2 часа на пешеходной части с рёвом и визгом всего в 30 метрах от управления нацполиции, где мент на менте и ментом погоняет, и за это время ни одна ментовская рожа не отреагировала.
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10.08.2021 19:45 Ответить
Какая раздница. Главное -фонари шоб светились. Сгорила хата - гори й сарай.
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10.08.2021 19:48 Ответить
50 тисяч - пошкоджена історична площа за кишенькові гроші? Півтори зарплати? А мило, що піде в Дніпро!
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10.08.2021 19:48 Ответить
Как-то тухленько - всего 50 тысяч, а как же 2 миллиона за двери?
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10.08.2021 19:49 Ответить
То двери, кого надо, двери... Дрифт на Софийской площади: размер причиненных убытков - 50 тыс. грн, прокуратура Киева планирует изъять автомобили - Цензор.НЕТ 1645
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10.08.2021 19:54 Ответить
яка влада такі і збитки, хреновенькі Дрифт на Софийской площади: размер причиненных убытков - 50 тыс. грн, прокуратура Киева планирует изъять автомобили - Цензор.НЕТ 1630
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10.08.2021 19:50 Ответить
Менше 2 тисяч доларів. Це що, якесь знущання?
Нагадати в яку сумму оцінили двері пліснявої ОПи?
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10.08.2021 19:53 Ответить
До ОПи дверцята - це вже якась клоунада... з 2019 все ще тягнеться...
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10.08.2021 20:51 Ответить
Надо изъять тачки и Алену Алену
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10.08.2021 19:54 Ответить
Альону Альону на мило в жиркомбінат! Хоч якась користь від дебілки!
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10.08.2021 20:34 Ответить
Або на м'ясокомбінат... на ковбасу для диких собак
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11.08.2021 11:49 Ответить
Бардак в столиці такий же як в Москві при Горбачові: "В 1987 году молодой человек из Германии шокировал мир, приземлившись на своем самолете "Сессна" на Красной площади." Воевать на фронте очень важно, но так же важно иметь надежную систему поддержки в тылу!" Вот Lev Zavago 2ac59658 пишет о том же " Дипломатично...А по существу верно ! Наша страна переполнена вражеской агентурой и борьба с ней ведется декоративно. Мы желаем стать членом, принимать участие в разработке стратегических планов и секретных программ ? А назавтра всё
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10.08.2021 20:00 Ответить
Гм. А от до речі, я би на місці ************ би тільки допомагав Україні попасти в НАТО - отримали би доступ до всіх секретів і планів.
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11.08.2021 11:34 Ответить
щось мало порахували , двері зе коштують 2млн., а памятка 11,19ст. 50тис.?
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10.08.2021 20:05 Ответить
Альона отлистает отлистает. Дрифт на Софийской площади: размер причиненных убытков - 50 тыс. грн, прокуратура Киева планирует изъять автомобили - Цензор.НЕТ 5810
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10.08.2021 20:08 Ответить
Це ж треба наплюваты на всю краину и ций кобылы пофик у неи крыша
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10.08.2021 20:13 Ответить
Оприлюдніть "крышу" Дрифт на Софийской площади: размер причиненных убытков - 50 тыс. грн, прокуратура Киева планирует изъять автомобили - Цензор.НЕТ 8874
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10.08.2021 20:33 Ответить
вся Софійська площа коштує дешевше жОПиних дверей Дрифт на Софийской площади: размер причиненных убытков - 50 тыс. грн, прокуратура Киева планирует изъять автомобили - Цензор.НЕТ 9948

не вірю !
одне лише відмивання на більшу суму тягне!
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10.08.2021 20:20 Ответить
Стопроцентная провокация и диверсия кремлёвских. Проллачена кремлём, срежессирована ФСБ.... За такое надо давать сроки всем участникам этой диверсии. Для начала пусть посидят годик в СИЗО.... А уж потом будет видно.... Только так можно отбить охоту желающим заработать кремлёвских рублей за гадости нам...
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10.08.2021 20:21 Ответить
Розраховано на резонанс, в тому числі і світлина площі, де навколо пам'ятника чорна рамка, зроблена автогумою.
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10.08.2021 20:37 Ответить
Дети "элиты"?)
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10.08.2021 20:36 Ответить
Ахреневшая власть приколистов! Было бы смешно, если бы не было так грустно..........
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10.08.2021 20:39 Ответить
Що повинно бути в голові-щоб виставляти на огляд отаке "чудо" Психічно хвора людина!Дрифт на Софийской площади: размер причиненных убытков - 50 тыс. грн, прокуратура Киева планирует изъять автомобили - Цензор.НЕТ 9068
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10.08.2021 20:40 Ответить
это, какойта позор - простите, но блевать хоццса
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10.08.2021 20:47 Ответить
Та ясно, що ти дід...Дрифт на Софійській площі: розмір завданих збитків - 50 тис. грн, прокуратура Києва планує вилучити автомобілі - Цензор.НЕТ 1889
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10.08.2021 20:55 Ответить
Я запостив фото -я урод! А ця свиноматка яка робила це фото з наміром і розповсюджувала сама в інтернеті- цяця! Логіка -ні не чули про таке!
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10.08.2021 21:12 Ответить
Ты реально дебил Дедушка. Ну ладно на меня наехал когда я эту исполнительницу назвал мегакабаном, хоть повод был. А тут это фото это же отвратительно, неэстетично это уродливо донельзя. И тот кто высталяет свое уродливое вырожденчемэское тело на показ, кто в своем гипертрофированном нарцисизме не понимает реальности и приносит эстетические страдания чуствительным людям заслуживает безжалостных насмешек. А если это чудовище и ведет себя чудовищно то на фиг ее со сцены и из эфиров.
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10.08.2021 21:03 Ответить
Кто тебе дал право оскорблять всех напрпво и налево. Интеллектуальное и моральное ничтожество, абсолютный дурачек. Свинья!
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10.08.2021 21:11 Ответить
Ты тварь, на другой ветке ты подлая жирная тварь начала первая наезжать. До последнего нежно с тобой на Вы общался, но ты уже другим гадишь. Пшел в игнор, жирный мазохист. Выпрашивает оно, не дождешься больше
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10.08.2021 21:24 Ответить
Я дуже далеко від ідеалу-але ж я не виставляюсь на всю країну у вигляді що у 97 % викликає огиду-у 2 % -насмішку і лише 1 % обожнює такі тєлєса ! Якщо ти вже публічна особа-приведи себе в порядок-а не демонструй свої фізичні вади -як чесноти ! Бадіпазітів-дуже модно і актуально але тим не менш гидко!
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10.08.2021 21:07 Ответить
Як казала моя бабуся : "Скільки гівно не пахти- а воно смердить"!
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10.08.2021 21:09 Ответить
Дивись Панасе! Не спались-як будеш рукоблудити на цю свинюв інеті-що б тебе не попалила твоя бабця дружина! Бо отримаєш по рєпі за "любофф до репу"
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10.08.2021 21:17 Ответить
Насті привіт-бовдуре!
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10.08.2021 21:27 Ответить
Сорри но лайк невозможно поставить, слишком отвратное фото.
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10.08.2021 20:55 Ответить
и сколько кило, или ведер, в день нужно жолудей, чтоб прокормить такую свинью?
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10.08.2021 21:23 Ответить
блин ... Дрифт на Софійській площі: розмір завданих збитків - 50 тис. грн, прокуратура Києва планує вилучити автомобілі - Цензор.НЕТ 958
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10.08.2021 22:55 Ответить
А хто це?
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11.08.2021 07:37 Ответить
знойна женсчина мичта поета
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11.08.2021 10:44 Ответить
Заставить водятлов вместе в пухлой аленой отмывать всю брусчатку своими зубными щетками
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10.08.2021 20:47 Ответить
Но для начала отштрафовать редбул на 50-100 млн грн
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10.08.2021 21:21 Ответить
І підмітати площу ломом...🤣
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10.08.2021 21:43 Ответить
Повинні бути покарані всі причетні від організаторів до виконавців, з обов"язковим позбавленням волі або громадянства. Дрифт на Софійській площі: розмір завданих збитків - 50 тис. грн, прокуратура Києва планує вилучити автомобілі - Цензор.НЕТ 1264
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10.08.2021 20:49 Ответить
нормальный адвокат рвзвалит мусорской балаган
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10.08.2021 20:54 Ответить
Починай.
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10.08.2021 21:08 Ответить
Нормальное государство, уже ******* бы редбул на десятки миллионов баксов за беспредел.
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10.08.2021 21:20 Ответить
Бьідлу сором не завада(((
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10.08.2021 20:56 Ответить
мiнiмум 500.000 гривень!


це зверх того, що льоха повинна все вiдмити за свiй кошт!
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10.08.2021 21:04 Ответить
Думаю 50 тис буде занадто мало за зіпсовану плитку та порушення правопорядку.
Гальонка-Гальонка дуже гордиться собою.
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10.08.2021 21:12 Ответить
она сьедает на 50000 в месяц только булок и мивины
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11.08.2021 10:44 Ответить
В новостной ленте ниже указано, что повреждено 2 тыс.кв.м, оценили убытки в 50 тыс.грн имеем- 25 грн за 1 кв.м Дрифт на Софійській площі: розмір завданих збитків - 50 тис. грн, прокуратура Києва планує вилучити автомобілі - Цензор.НЕТ 9642
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10.08.2021 21:15 Ответить
Отмыть 1 квадратный метр двери охфиса зелоха стоило 150 тыс грн. А отмыть 500 квадратных метров плитки на площади - 50 тыс грн. Где-то нас ******* зебилы.
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10.08.2021 21:18 Ответить
А Можна 50 тищ за кожну цеглину??
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10.08.2021 21:21 Ответить
Я навіть не намагаюся уявити, щоб хтось у світі дозволив собі влаштувати такий дрифт у підтвердженій буферній зоні ЮНЕСКО", - прокоментував відео директор "Софії Київської " Кириленко
На його погляд, "справа навіть не у засміченій бруківці, яку вже відмивають", але й у "жахливому ставленні до культури" та до "відношенні до безпеки людей довкола".
"Уявіть собі таке, наприклад, у Ватикані - на площі Святого Петра. Або перед собором Нотр-Дам де Парі", - коментує Вадим Кириленко , і висловлює сподівання, що організаторів та учасників рекламних зйомок притягнуть до відповідальності та оштрафують.
Заступник директора "Софія Київська" Вадим Кириленко оприлюднив відео гучного дрифтинга просто під дзвіницею.
Те, що дрифтинг на Софійській площі відбувався для зйомок реклами, підтвердили і у Національній поліції, де відкрили кримінальну справу за фактом цих подій.
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10.08.2021 21:23 Ответить
Так що не лише фізичні уроди але й моральні! Захищати таких покидьків можуть лише подібні їм!
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10.08.2021 21:25 Ответить
двері в Зеленського оцінили в мільйон... а пошкоджену кислотну( дуже дорогу)цеглу на Софіївському майдані лише в 50 тисяч... нестиковка якась.
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10.08.2021 21:29 Ответить
Переложить всю площадь надо. Там и 50 млн не хватит...
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10.08.2021 21:34 Ответить
одна кислотна цегла - 1$, плюс укладка й підготівельні роботи...порахувати не так і складно...
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10.08.2021 21:50 Ответить
Дрифт на Софійській площі: розмір завданих збитків - 50 тис. грн, прокуратура Києва планує вилучити автомобілі - Цензор.НЕТ 3905
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10.08.2021 21:36 Ответить
Мало з нас світ сміється з ***********, так ще є рєперша охрінітєльна, з жріфтом плять, але вона нє тємє
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10.08.2021 21:36 Ответить
Дріфтом звичайно, але в її випадку то є дійсно жріфт
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10.08.2021 21:38 Ответить
З цією "альона-альона" згадав анекдот про Баден-Баден.
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10.08.2021 21:41 Ответить
она сжирает булки в месяц на больше денег)) Дрифт на Софійській площі: розмір завданих збитків - 50 тис. грн, прокуратура Києва планує вилучити автомобілі - Цензор.НЕТ 5614
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10.08.2021 21:53 Ответить
А по поводу бездействия должностных лиц полиции Киева, перед окнами которой это действо и происходило? Шо по этому поводу скажет вновь назначеный "Зеленый Министр Монастырский?"
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10.08.2021 21:57 Ответить
Альона Альона : "Ранок починається не з кави"-понятно що з відра помиїв для недореперші!
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10.08.2021 22:05 Ответить
взять этих водителей за шкуру и рылом своим пусть вымывают или платят из своего кармана. Им смешно было после такого заезда вышли и на колеса машин свои посмотрели, а то что натворили им по..х какая разница
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10.08.2021 23:05 Ответить
За 50 тысяч можно будет только пару алкашей нанять с тряпками. И то за месяц не отмоют
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10.08.2021 23:17 Ответить
КОРРУПЦИЯ...
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11.08.2021 00:46 Ответить
Изъять, все изъять....коли вже з мозгів своїх изымуть ту радянщину
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11.08.2021 01:07 Ответить
Дрифт на Софійській площі: розмір завданих збитків - 50 тис. грн, прокуратура Києва вилучила автомобілі - Цензор.НЕТ 856
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11.08.2021 07:15 Ответить
История с дрифтом - это не столько про культуру, сколько про коррупцию. В 200 метрах расположено Главное управление Национальной полиции в г. Киеве. Сколько стоило «не увидеть» длящееся правонарушение должно стать предметом служебного расследования.
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11.08.2021 10:10 Ответить
 
 