Дрифт на Софийской площади: размер причиненных убытков - 50 тыс. грн, прокуратура Киева изъяла автомобили (обновлено)
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Шевченковская окружная прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту событий, произошедших на Софийской площади.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Киевской городской прокуратуры.
Отмечается, что сведения по факту "дрифта" в пешеходной зоне вокруг памятника Богдану Хмельницкому внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 296 УК Украины.
"Первоочередными следственными действиями установлено, что в КП ДЭУ Шевченковского района представители частной компании по проведению съемок не обращались и свои действия не согласовывали", - сообщили в прокуратуре.
Там напомнили, что монумент Богдану Хмельницкому - памятник искусства XIX века, а расположенный рядом Софийский собор - памятник архитектуры ХI века и входит в Список наследия ЮНЕСКО.
"По предварительной информации, ориентированный размер причиненных убытков вследствие повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади составляет около 50 тыс. грн.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к уголовному преступлению.
Решается вопрос об изъятии автомобилей, задействованных в съемках.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет", - говорится в сообщении.
Позже пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец добавила в Facebook, что по состоянию на 19:30 обе машины изъяты, проводятся следственные действия.
Напомним, КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona 10 августа. В свою очередь в Нацполиции отметили, что по данному факту начато уголовное производство.
Пожалуйста, подождите...
Це лише якийсь "дріст" біля Софії.
https://www.redbull.com/ua-uk/conor-shanahan-red-bull-athlete-interview
Нагадати в яку сумму оцінили двері пліснявої ОПи?
не вірю !
одне лише відмивання на більшу суму тягне!
це зверх того, що льоха повинна все вiдмити за свiй кошт!
Гальонка-Гальонка дуже гордиться собою.
На його погляд, "справа навіть не у засміченій бруківці, яку вже відмивають", але й у "жахливому ставленні до культури" та до "відношенні до безпеки людей довкола".
"Уявіть собі таке, наприклад, у Ватикані - на площі Святого Петра. Або перед собором Нотр-Дам де Парі", - коментує Вадим Кириленко , і висловлює сподівання, що організаторів та учасників рекламних зйомок притягнуть до відповідальності та оштрафують.
Заступник директора "Софія Київська" Вадим Кириленко оприлюднив відео гучного дрифтинга просто під дзвіницею.
Те, що дрифтинг на Софійській площі відбувався для зйомок реклами, підтвердили і у Національній поліції, де відкрили кримінальну справу за фактом цих подій.