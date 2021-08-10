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Новости Политика Украины
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СБУ (18658) Харьков (6510) Национальный корпус (393) Жорин Максим (31)

"Нацкорпус" заявил, что представил доказательства невиновности задержанных СБУ ветеранов в Харькове

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В материалах дела, по которому Служба безопасности Украину 5 августа арестовали семерых ветеранов полка "Азов", отсутствуют какие-либо доказательства их вины.

Об этом заявил адвокат задержанных Евгений Самойлов во время брифинга в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Самойлова, все изъятое при обысках оружие официально зарегистрированно, а изъятые деньги не содержат признаков незаконного происхождения, о чем во время задержания заявляли сам сотрудники СБУ. Также в деле отсутствует экспертиза голосов на аудиозаписях, которые СБУ предоставила СМИ, таким образом невозможно утверждать, кто именно говорит. А само дело по своей подследственности относится к ведению Нацполиции, а не СБУ.

По мнению руководителя штаба "Национального Корпуса" Максима Жорина, обыски и аресты являются политическими преследованиями, которые СБУ осуществляет по заказу Офиса президента Владимира Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозрения активистам "Нацкорпуса". ДОКУМЕНТЫ

"Почему это происходит - ответ очень прост: потому что Зеленский готовит капитуляцию. Его новый политический сезон начнется с вопросов Донбасса, формулы Штайнмайера, вытекающих отсюда вопросов федерализации Украины, выборов на неподконтрольных территориях ", - сказал Жорин. По его мнению, это только начало преследований и в дальнейшем оно коснется всего проукраинского сообщества.

"Нацкорпус" анонсирует на 14 августа акцию протеста у Офиса Президента, куда созывает всех, кто имеет четкую проукраинскую позицию.

Также смотрите: Если Зеленский намерен посягнуть на воинов-патриотов, то может уйти с позором: У стен Шевченковского райсуда Киева около 3 тыс. людей вышли на защиту харьковского ветерана Величко, - Нацкорпус. ВИДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+19
Ну да, а Малюта\Боцман ни разу не является агентом рашенскиз спецслужб.
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10.08.2021 20:20
+13
щоб вас хтось підтримав, спочатку вибачіться перед Порошенком, за усю свою мишину возню проти нього.
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10.08.2021 20:21
+11
Так за то деньги заплочены, а тут нужно даром унижаться.
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10.08.2021 20:23
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Ну да, а Малюта\Боцман ни разу не является агентом рашенскиз спецслужб.
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10.08.2021 20:20 Ответить
Как и Левкин, Макеев и иже с ними, кстати.
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10.08.2021 20:21 Ответить
невинність ?

свинячі голови в студію ! "Нацкорпус" заявил, что представил доказательства невиновности задержанных СБУ ветеранов в Харькове - Цензор.НЕТ 9802
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10.08.2021 20:22 Ответить







ШаЛєна Місія@dneprlena 22 ч

(с) Коротких, він же Боцман, він же Малюта, він же Коротиш, міняє себе як шкарпетки, але у нього є золотий принцип - ніколи не шкіндрючити без владної криші https://www.youtube.com/watch?v=udfRNZVOfWg&t=382s&ab_channel=CreditforMurder%F0%9F%92%80%F0%9F%92%80%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
[сорі, не знаю точного перекладу з фєні, припускаю що "шкіндрючити" - чинити злочини]
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10.08.2021 20:44 Ответить
Есть такое. Погуглите и почитайте на "Новинах" кто создал Нацдружины, и кто создал их создателя. Там подробно о учредителе нацдружин ГО "Зирка" и о Сергее Коротких. Там все подробно и доходчиво описано с фотками. И при чем там Антон Геращенко и причем там Аваков. Для наивных хорошо прочищает мозги, учит различать патриотов и "патриотов", а для тех кто начал прозревать - расставляет все по своим местам. Как РУССКИЙ нацбол с сильным криминальным душком и агент рашенских спецслужб сначала стал начштаба в "Азове", а потом и основателем национальных дружин, одновременно являясь НАЧАЛЬНИКОМ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ В НАЦПОЛИЦИИ. И при этом из бедного эмигранта вдруг стал очень состоятельны человеком.
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10.08.2021 20:50 Ответить
Їх повина в тому що вони не зебілоїди !!!)))
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10.08.2021 20:20 Ответить
Согласен, они бандиты! ОПГ!
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10.08.2021 20:24 Ответить
А Сн та ОПЗЖ це не ОЗУ ???)))
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10.08.2021 20:28 Ответить
.... Вдова одного із засновників, начальника юридичної служби полку "Азов" Ярослава Бабича заявляє про встановлення вбивць чоловіка і просить Службу безпеки України відновити розслідування кримінального провадження. Поліція відкрила справу за ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу, але потім закрила її, заявивши що те, що трапилося є самогубством.
Двічі прокуратура зобов'язувала поліцію відновити розслідування справи...
Вдова повідомила, що разом з соратниками загиблого чоловіка провела паралельне розслідування і встановила вбивць і осіб, причетних до приховування матеріалів справи.
"Ми вийшли на те, що вбивцею мого чоловіка є Коротких Сергій Аркадійович, позивний "Боцман" ... Люди з "Азова" кажуть, що він навіть хизувався цим вбивством", - заявила вона. "Боцман" - один з керівників "Національного корпусу" і "Національних дружин". Бабич сказала, що розпорядження про знищення доказів і матеріалів справи віддавав чинний заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян....
.. "Вадим Анатолійович (Троян) зробив все, щоб справа не розслідувалась", - зазначила вона. Також перешкоджав розслідуванню екс-радник міністра внутрішніх справ, депутат Верховної Ради від "Народного фронту" Антон Геращенко. "Він сказав, що своїм розслідуванням справи я компрометую полк "Азов", - повідомила Бабич. Також, на її думку, причетні до приховування справи міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і лідер "Нацкорпуса", депутат Ради Андрій Білецький (позафракційний). Бабіч зазначила, що дані про причетність зазначених осіб готові підтвердити близько 30 свідків. При цьому, один зі свідків, екс-член "Азова" Олег Однороженко після погроз був змушений покинути Україну і зараз переховується за кордоном. Его брат - шахіст був жорстоко побитий в Сумах невідомими. Бабич просить змінити підслідність справи про вбивство її чоловіка, забрати його з поліції і передати для розслідування в Службу безпеки України....
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10.08.2021 20:42 Ответить
Тобто від Азова шкоди Україні більше ніж кремлівських гнид ,які руйнують україну та грбують українців ???)))
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10.08.2021 20:46 Ответить
Вибачте -Україну !!
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10.08.2021 20:47 Ответить
Нельзя защищать Украину убивая других патриотов ради денег. Или делая гадости ради денег. Нельзя быть патриотом в одни дни и гнидой в остальные. И нельзя окружать себя агентами рашенских спецслужб.

"Нацкорпус" заявив, що представив докази невинуватості затриманих СБУ ветеранів у Харкові - Цензор.НЕТ 8339
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10.08.2021 20:54 Ответить
Я не прихильник "Азова",швидше навпаки , але мене більше непокоїть вибірковість правосуддя України !!! Каратись мають всі злочинці ,без жодних винятків !!!)))
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10.08.2021 21:24 Ответить
Тут скорее о отработанных резиноизделиях. Чем занимались -- так-же и получают.
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10.08.2021 21:35 Ответить
А де реальні творці та хазяї "Азова" ???)))
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10.08.2021 21:43 Ответить
Согласен с Вами. Но посмотрим результат этого действа. Я могу быть не прав на 200%, но почему эти патриоты не пошли в ряды ВСУ защищать наш суверенитет на востоке Украины? Меня лично такие "патриоты" не вызывают ни сочувствия, ни жалости... Как-то противно что-ли...
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10.08.2021 21:35 Ответить
Коли крадуть в одного ,чи вбивають одного ,то це злочин ,а коли грабують мільйони та нищить мільйони ,то це статистіка !!!)))
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10.08.2021 20:49 Ответить
Аваков з Антошкою створив ОЗУ. Їх потрібно судити.
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10.08.2021 22:40 Ответить
Это в субботу митинг протестный, выходит. Много людей смогут успеть приехать... Точнее- до Киева доехать. А там- не знаю, не зря броня на въездах в Киев расставлена, похоже.
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10.08.2021 20:20 Ответить
ЗЕбіл зачищає вишиватних противників Пороха.
"И это хорошо!
и это правильно !"
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10.08.2021 20:25 Ответить
Я, позавчера, нарвался в ИНЕТе на цифру, что на содержание полка "Азов", в день, необходимо 1 миллион гривен. Как-то маловато, верно? Таки техники немало, да и бойцов тоже. Ну, хорошо, пусть миллион. Но... его тоже надо найти. Как-то странно, ведь полк приписан к МВД.
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10.08.2021 20:30 Ответить
Пусть еще пойдут мишек и свинок плюшевых покидают. Им Беня за это отслюнявит.
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10.08.2021 20:35 Ответить
доволі дивна, як на мене, позиція. тобто якщо були за Пороха то були б справжні патріоти, а так не шкода і навіть правильно "Нацкорпус" заявив, що представив докази невинуватості затриманих СБУ ветеранів у Харкові - Цензор.НЕТ 2637
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10.08.2021 20:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XNfRCGxAx6o
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10.08.2021 20:44 Ответить
Схоже на особисту позицію яка була схормована під впливом певних чинників. Ніхто не обожнює цих хлопців, вони звісно не ангели, але відверто радіти тому, що їх заморщять не бачу раціональних причин. Бо судді та можливі кати ще більші покидьки.
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11.08.2021 19:24 Ответить
Это был замкомбата "Азова". Другой замкомбата Бабич убит Малютой. Вот и вся личная позиция
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11.08.2021 19:33 Ответить
Можливо.
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11.08.2021 19:37 Ответить
щоб вас хтось підтримав, спочатку вибачіться перед Порошенком, за усю свою мишину возню проти нього.
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10.08.2021 20:21 Ответить
Так за то деньги заплочены, а тут нужно даром унижаться.
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10.08.2021 20:23 Ответить







Кіт Вчений@TedTeddycat 19 ч

На головній прохідній АТЕКу треба встановити пам'ятник рожевому фалоімітатору на знак бойвих звитяг Корпусівців, що в минулі буремні часи відстояли свій форпост і на застереження ворогу, що намагатиметься повторити спробу відібрати дорогоцінну київську нерухомість у поцріотів.

"Нацкорпус" заявив, що представив докази невинуватості затриманих СБУ ветеранів у Харкові - Цензор.НЕТ 9329
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10.08.2021 20:46 Ответить
А де Єгорка Соболєв і Мішіко Чіауреллі ? Де їх підтримкаі допомога? "Нацкорпус" заявив, що представив докази невинуватості затриманих СБУ ветеранів у Харкові - Цензор.НЕТ 9290
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10.08.2021 20:28 Ответить
Это он кому говорит? Глухонемым? Кто не смог увидеть, и услышать аудио-видефиксации? Там, по-моему, кроме бандитизма, рэкита и вымогательства, ничего другого не было.
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10.08.2021 20:29 Ответить
На том видео был переодетый Порошенко. Инфа 169%!
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10.08.2021 22:53 Ответить
Шо то и я не увидел там никаких " доказательств" невиновности.
Просто юридические уловки.
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10.08.2021 20:36 Ответить
Есть такое. Типа все, кто смотрел то видео -- они идиоты и не должны верить глазам и ушам своим.
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10.08.2021 20:38 Ответить
Просто жалкое покрывательство уголовщины. Помню видео, где показывали возвращение атошников. Люди скандируют "Герои! Герои!". А один атошник, проходя мимо видеокамеры просто сказал: "Не все герои."
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10.08.2021 20:40 Ответить
Нацкорпус так топил Пороха перед выборами вот бумеранг и возвращается !!!
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10.08.2021 20:40 Ответить
А сьогодні річниця загибелі М.Березового !!!
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10.08.2021 20:43 Ответить
Не переживайте за нацкорпус. Щас белецкий удобно устроится под новым хазяином и все там будет хорошо. Еще побегают с плюшевыми мишкаме за врагами народного презедента
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10.08.2021 20:45 Ответить
это палытические преследования?
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10.08.2021 21:07 Ответить
Білецький і Коротких - кремлівські кроти.
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10.08.2021 21:10 Ответить
І за це мають бути покарані ,разом з кротами ,тобто гнидами, з Банкової та Грушевського!!!!)))
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10.08.2021 21:26 Ответить
Они в в прошлом не вылазили из медведчуковских каналов ,когда те ещё были открыты ,а боцман там прям слово в слово цитировал медведчука о внешнем управлении нашей страной и проклятом Соросе
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11.08.2021 03:44 Ответить
та не расстраивайтесь так, главное же абынепорошенко
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10.08.2021 21:20 Ответить
за что боролись, на то и напоролись
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10.08.2021 21:21 Ответить
а какие доказательства были против гладковского, кроме набросов бихусов. пленки им теперь не те...
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10.08.2021 21:25 Ответить
Таки да. Жизнь -- они хитрая и иногда очень мстительная штука.
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10.08.2021 21:31 Ответить
Всё очень просто- Аваков помимо своего хобби, министр МВД, управляет ещё и легализованным ОПГ "Нацкорпус" и невоюющей частью "Азова". Т.е. имеет реальный вес в Украине несмотря на отставку(до отставки был просто "теневой батя Украины"). Он так себя и чувствовал, поэтому и киданул Порошенко на выборах. И не позволил ему включить админ.ресурс с его каруселями.
Но что сделать чтоб его ослабить до "рыбьего пузыря"? Правильно- сначала уволить (официальные полномочия- "давай до свидания"). Затем, лишить его вертикали власти в неоф.структурах (посадить назначенных им, генералов). Затем, или расформировать, или поставить своих "гражданин-начальников", или "зачистить" под корень.
Вот, что делает Зе. Ему не нужны негосударственные силы(не в его полном подчинении), да ещё и влияющие на политику в стране. Поэтому их не будет. Он в недоговороспособный, как предыдущий.
А вы говорите- "клоун, клоун...".
Ну ну)))
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10.08.2021 21:52 Ответить
"Нацкорпус" заявив, що представив докази невинуватості затриманих СБУ ветеранів у Харкові - Цензор.НЕТ 9811
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10.08.2021 22:43 Ответить
Потрібно шукати вбивць Шеремета, в тусовці Нацкорпуса ..... багато хто звертав увагу, що, Коротких, громадянин Білорусії, ввечері, близько 12-ї ночі, спілкувався з Шереметом, а вранці його вбили .
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10.08.2021 23:05 Ответить
За ці роки через ЗСУ пройшло до 250 000 людей які служили і воювали,і вмирали.Їх прізвищ ніхто не знає.Дурнуваті ЗМІ(не будемо вказувати пальцями) створили міфи і легенди про так звані "добробати".Перше - чисельність цих незрозумілих утворень під крилом Авакова не перевищувала 3500 аж на 50 "батальонів".Друге - тільки 28.02.2014 і тільки в моєму військоматі я нарахував до 200 чоловік,які прийшли туди без повісток(і налякали і так переляканих одного майор і двох прапорщиць),і цих людей чомусь ніхто добровольцями не називає.Третє - організовані злочинні угрупування накшталт отих нацжьон-азовів,чи муніципальних варт,які створили деякі охєрєвшиє міськи голови,щоб з їх допомогою кошмарити міста,треба знищувати як і будь-яких інших бандитів.
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10.08.2021 23:49 Ответить
Та да. У нас пришли в военкомат, а все сотрудники военкомата во главе с военкомом сдрыстнули в неизвестном направлении. Пришлось через время искать ключи и выбирать военкома и помощников из своих.
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11.08.2021 00:13 Ответить
що таке "Національний корпус"?
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11.08.2021 03:29 Ответить
Боротьбою НацКорпуса з Порошенком у 2018-2019 роках керував агент Москви - Коротких ("Боцман")
Нацкорпус розвалюють. При цьому, основна задача стоїть не «пересадити» (це нереально за визначенням), а максимально їх дискредитувати.
Дивіться самі.
У Харкові заарештовано шестеро членів Нацкорпусу - буквально сьогодні всіх їх посадили на 60 діб. Звинувачення - рекет. Реакція не забарилася - в Нацкорпусі вже пообіцяли Зеленському жорстку відповідь.
Білецький заявляє - «буде гаряче». Не знаю, що це означає, але якщо раптом в Києві підскочать ціни на іграшкових свиней або клоунів - я не здивуюся.
Тим часом, в мережу злили відео допитів у російських спецслужбах відомого російського нациста Максима «Тесака» Марцинкевича і... Сергія Коротких. Так-так, того самого «Боцмана» - одного з наближених до Білецького осіб.
У записі, серед іншого, фігурує розписка Коротких від листопада 2007 р. де він зобов'язався співпрацювати зі спецслужбами РФ.
Сенсація - боротьбою НацКорпуса з Порошенко у 2018-2019 рр. керував агент Москви!!!
Звісно, зразу ж пішов поголос, що запис злила ФСБ, але я вважаю що злила його як раз СБУ Баканова.
Технічно - нічого складного, злити запис може кожен. Добути його СБУ могла по своїх оперативних каналах ще в часи Грицака - тоді прокручували справді карколомні операції. Або ще будь коли.
Логіка проста. Якщо Короткіх був на гачку у ФСБ, розкривати його Москві не вигідно.
А от СБУ, в порядку дискредитації Нацкорпусу - залюбки.
Удар по «Боцману» - це сильний удар по Нацкорпусу, після якого Білецькому стане не до сміху.
В Росії «Боцмана» звинувачували в етнічних убивствах.
В Україні Боцман був пов'язаний із загиблим журналістом Шереметом (за деякими даними був останнім з ким зустрічався Шеремет).
Боцман був зв'язаний з головою «Білоруського дому» Віталієм Шишовим.
А ще, саме «Боцмана» звинувачують у вбивстві Ярослава Бабича, одного з творців батальйону «Азов», ще до Білецького. До речі, справа Бабича була зам'ята як раз на рівні МВС.

Яку справу можуть розкрутити з цих фактів у МВС та СБУ - гадаю, пояснювати не треба.
Мета? Вона очевидна. Нацкорпус завжди категорично заперечував свій зв'язок з міністром МВС Арсеном Аваковим. Але в ОПУ так не вважають і б'ють по Нацкорпусу як раз з метою позбавити Авакова вуличної гвардії, а ще краще - підкорити її.
Але Нацкорпус відмовлятися від звичної вольниці, схоже, не хоче. Тож конфлікт - неминучий.
І шансів вистояти у Нацкорпусу - нуль. Чому?
Наразі діяльність Короткіх і Білецького СБУ офіційно не розслідує.
Але ж може почати. Матеріали почнуть потрапляти у ЗМІ.
І пересічні громадяни охреніють, коли від творців мемів «Порошенко вбив брата», почують те, що розкажуть про НацКорпус.
А там і до справи Бабича справа дійде. І не тільки до неї.
Більше скажу - наступний буде Внутрішній корпус батальйону «Азов». А там і до діяльності самого батальйону руки дійдуть.
В ЗМІ вже була інформація про те, що командуванню бату «Азов» виставили ультматум. Або «Азов» стане звичайним штатним підрозділом НГУ на кшталт бату Кульчицького, або діяльністю «Азова» займеться військова прокуратура.
Кримінальні справи будуть порушені десятками, а далі «Азов» зазнає долі бату «Шахтарськ» - його розформують.
Скажу більше - наступним буде Внутрішній корпус бату «Донбас». Благо - Семен уже сидить.
До речі, відіграти до «як було» уже не вийде. Жабу варять повільно - Білецькому дають зрозуміти, що подальших проблем можна уникнути. Але заарештованих уже - доведеться здати.
Вольниця завершена. Білецькому вказують на його місце. Або - або.
Така от гірка історія відбувається на наших очах.
Але я маю для Нацкорпусу дивовижну новину. Новину, яка точно зігріє їх у найскрутніших і найбільш ганебних для них ситуаціях: "Зате не Порошенко!".
Сподіваюся, воно того коштувало.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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11.08.2021 04:56 Ответить
Эрнст Рем тоже был не виноват.Он был отменный националист,за великую германию.Нацкорпус не читает книжек и получает свою ночь длинных ножей.
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11.08.2021 10:00 Ответить
 
 