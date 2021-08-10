Находящиеся в колониях в ОРДЛО занимаются мошенничеством, это поощряют "администрации", - Гармаш

В Кировской колонии на оккупированной части Донецкой области погибли двое украинских осужденных вследствие "криминальных разборок на почве "бизнеса". Смерть третьего до сих пор не подтверждена.

Об этом представитель Донецка в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по вопросам Донбасса Сергей Гармаш рассказал в эфире Громадського радіо, передает Цензор.НЕТ.

"В колониях на оккупированных территориях осужденные занимаются мошенничеством. Например, это продажа товаров по подписке - люди высылают деньги, а мошенники их забирают. Затем пострадавшие ничего не могут добиться, ведь телефоны находятся на оккупированной территории, а если это небольшая сумма, то человек даже не обращается в полицию. Такое мошенничество происходит при содействии местных администраций. Осужденным предоставляют средства для телефонной связи и доступ в интернет, чего делать в колониях не должны. Основную прибыль именно "администрации" и получают, это такой вид заработка. Такие случаи встречаются и на подконтрольной Украины территории, однако на оккупированных территориях это происходит системно", - сказал он.

Что касается гибели трех украинских осужденных, Гармаш сказал, что ему не известны детали конфликта между осужденными: "Знаю, что двое осужденных напали на друга (осужденного. - Ред.). Этих двух осужденных якобы устранили охранники. По информации о гибели третьего осужденного - информацию еще не подтвердили. Если бы он умер, то была бы уже информация, что он тоже погиб", - уверен Гармаш.

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