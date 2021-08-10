Буславец: Планы правительства снизить цену на электроэнергию для потребителей могут привести к ее подорожанию для промышленности
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Сэкономив на электроэнергии в среднем 40 грн в месяц, потребитель будет вынужден заплатить гораздо больше за товары и услуги, которые подорожают из-за роста цен на электроэнергию для промышленности.
Об этом пишет в Фейсбуке экс-министр энергетики Ольга Буславец, информирует Цензор.НЕТ.
Она напомнила, что проект постановления правительства предусматривает снижение цены для бытовых потребителей на 24 копейки - с 1,68 грн/кВтчас до 1,44 грн/кВт час. Новые цены должны начать действовать с 1 октября.
"Угроза роста цены на электроэнергию для промышленности, а следовательно - цены товаров и услуг. Несложный расчет показывает, что при 40 млрд кВтч потребления электроэнергии бытовыми потребителями в течение года, дефицит средств, возникнет от снижения цены на электроэнергию на 24 копейки, составит 9,6 млрд грн. Покрываться этот дефицит в новом ПСО за счет операторов систем распределения. Чем это грозит? А тем, что произойдет повышение тарифа, а следовательно - и конечной цены на электроэнергию для бытовых потребителей", - пишет Буславец.
Экс-министр энергетики предполагает, что снижение тарифа также может привести к сокращению расходов на ремонт электросетей, которые изношены на 70%, а это повлечет за собой рост числа аварийных отключений.
"Текущие цены на электроэнергию для населения в Украине и так самые низкие в Европе. Так, киловатт час в странах ЕС в среднем стоит 6,6 грн, в то время как в Украине - 1,68 грн при рыночной цене на электроэнергию более 4 грн/кВтч. В таких условиях надо было бы делать наоборот - снижать объем перекрестного субсидирования, постепенно приводя цену на электрическую энергию для населения к рыночной. И защищать при этом наиболее уязвимые категории потребителей", - подытожила Буславец.
Пожалуйста, подождите...
хотя скинут на среднее звено предпринимателей
а еще же дешевая растаможка евроблях должна покрыться чем-то для бюджета...
так, что солидарно, всем населением удешевим растаможку некоторым автолюбителям
а кто же их так износил ни ахметка ли ?
"Бывшая и.о. министра энергетики и угольной промышленности Украины Ольга Буславец является внештатным советником министра внутренних дел Арсена Авакова.
По данным проекта "ЛІГА Радників", Буславец занимает эту должность с апреля 2021 года."(с)
Неисповедимы пути Буславец...
Ведь зеленский простой парень из народа, и он когда бегал на беговой дорожке, говорил что нашол цикаве ришення як можна снизити платижки в 2 разы..
Но видимо он задул перед этим другую дорожку из качественного кокса.. поэтому немного ошибся только в том, что они нашли как снизит платёжки для его друзей олигархов коломойского и т.д. но естественно кто то за это должен платить.. и платить придётся обычным украинцам
Но что не сделаешь для бубочки! Такой ведь красивый простой и смешной парень из народа!! и первая леди появилась наконец то, эта Ленка... до него ведь у нас не было первой леди! А сейчас посмотрите, первая леди есть уже официально! А вы кляты порохоботы говорите что зелениский ничего хорошего не сделал!
Какое нам дело до износа ваших частных приватных сетей ?
Вы их купили - так содержите в порядке, и своевременно обновляйте !
Иначе лишат права собственности за невыполнение инвестиционных обязательств.
Запомните эту Буславец и то, как подло она нам брешет.
У поляков сети всегда в полном порядке.