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Тарифы на электроэнергию (1903) электроэнергия (762) Буславец Ольга (70)

Буславец: Планы правительства снизить цену на электроэнергию для потребителей могут привести к ее подорожанию для промышленности

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Буславец: Планы правительства снизить цену на электроэнергию для потребителей могут привести к ее подорожанию для промышленности

Сэкономив на электроэнергии в среднем 40 грн в месяц, потребитель будет вынужден заплатить гораздо больше за товары и услуги, которые подорожают из-за роста цен на электроэнергию для промышленности.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-министр энергетики Ольга Буславец, информирует Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что проект постановления правительства предусматривает снижение цены для бытовых потребителей на 24 копейки - с 1,68 грн/кВтчас до 1,44 грн/кВт час. Новые цены должны начать действовать с 1 октября.

"Угроза роста цены на электроэнергию для промышленности, а следовательно - цены товаров и услуг. Несложный расчет показывает, что при 40 млрд кВтч потребления электроэнергии бытовыми потребителями в течение года, дефицит средств, возникнет от снижения цены на электроэнергию на 24 копейки, составит 9,6 млрд грн. Покрываться этот дефицит в новом ПСО за счет операторов систем распределения. Чем это грозит? А тем, что произойдет повышение тарифа, а следовательно - и конечной цены на электроэнергию для бытовых потребителей", - пишет Буславец.

Читайте: Богатые не должны получать от государства электроэнергию по льготной цене, - Фурса

Экс-министр энергетики предполагает, что снижение тарифа также может привести к сокращению расходов на ремонт электросетей, которые изношены на 70%, а это повлечет за собой рост числа аварийных отключений.

"Текущие цены на электроэнергию для населения в Украине и так самые низкие в Европе. Так, киловатт час в странах ЕС в среднем стоит 6,6 грн, в то время как в Украине - 1,68 грн при рыночной цене на электроэнергию более 4 грн/кВтч. В таких условиях надо было бы делать наоборот - снижать объем перекрестного субсидирования, постепенно приводя цену на электрическую энергию для населения к рыночной. И защищать при этом наиболее уязвимые категории потребителей", - подытожила Буславец.

Также читайте: Минэнерго предложило снизить тариф для населения за счет отказа от ремонта электросетей

Буславец: Планы правительства снизить цену на электроэнергию для потребителей могут привести к ее подорожанию для промышленности 01Буславец: Планы правительства снизить цену на электроэнергию для потребителей могут привести к ее подорожанию для промышленности 02Буславец: Планы правительства снизить цену на электроэнергию для потребителей могут привести к ее подорожанию для промышленности 03
Буславец: Планы правительства снизить цену на электроэнергию для потребителей могут привести к ее подорожанию для промышленности 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
Буславец: Планы правительства снизить цену на электроэнергию для потребителей могут привести к ее подорожанию для промышленности - Цензор.НЕТ 8841
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10.08.2021 21:27
+6
Все правильно. Мала і не приховує на кого працює.
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10.08.2021 21:22
+6
Ну какого же хера вы с тарифами на Европу ровняетесь????там зарплаты в 4 раза выше
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10.08.2021 21:25
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Правила форума Совет форумчан
коломойский будет не согласен
хотя скинут на среднее звено предпринимателей
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10.08.2021 21:22 Ответить
и без предпринимателей: дешевая электроэнергия - это увеличение налогов(на всё) и уменьшение субсидий(электричество же дешевое)...
а еще же дешевая растаможка евроблях должна покрыться чем-то для бюджета...
так, что солидарно, всем населением удешевим растаможку некоторым автолюбителям
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10.08.2021 21:42 Ответить
Выпустили уже второго за день проститутка от олигархов-- спасите олигархат..и власть воров евреев татарина наперстка и прочей наволочи как олигарх поп МПЦ РП Новинский тот же...да вас тварей убивать надо пачками и вагонами...
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10.08.2021 23:06 Ответить
VOLVO XC 70, растаможся
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11.08.2021 07:29 Ответить
да уже скорей бы... с новыми платёжками соберётся новый майдан )))
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10.08.2021 21:55 Ответить
не факт, Восточная Украина дальше местных зебр, во время обеденного перерыва, не уходит...
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11.08.2021 07:33 Ответить
Все правильно. Мала і не приховує на кого працює.
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10.08.2021 21:22 Ответить
Так и я говорю, что для Ахметова и Коломойского электричество должно быть бесплатно. Они наши кормильцы! А мы уж как-нибудь напряжёмся.
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10.08.2021 21:23 Ответить
Буславец: Планы правительства снизить цену на электроэнергию для потребителей могут привести к ее подорожанию для промышленности - Цензор.НЕТ 3879
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10.08.2021 21:24 Ответить
Буславец: Планы правительства снизить цену на электроэнергию для потребителей могут привести к ее подорожанию для промышленности - Цензор.НЕТ 8841
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10.08.2021 21:27 Ответить
а эта жанна не сказала, что такое эта "промышленность"?
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10.08.2021 21:24 Ответить
Ну какого же хера вы с тарифами на Европу ровняетесь????там зарплаты в 4 раза выше
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10.08.2021 21:25 Ответить
>>тарифа также может привести к сокращению расходов на ремонт электросетей, которые >>изношены на 70%
а кто же их так износил ни ахметка ли ?
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10.08.2021 21:25 Ответить
Буславец: Планы правительства снизить цену на электроэнергию для потребителей могут привести к ее подорожанию для промышленности - Цензор.НЕТ 3174
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10.08.2021 21:25 Ответить
Опять в сравнение цены в Европе...дайте европейскую социалку и все будут платить 6грн за квт. - и субсидий не надо будет.
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10.08.2021 21:28 Ответить
нельзя так писать. это не по реформаторски. все должно быть мыролюбно, как в роттердаме или дюссельдорфе ++.
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10.08.2021 21:31 Ответить
Так, в Украине, "наиболее уязвимые" - 90%.
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10.08.2021 21:28 Ответить
А что она вытворяла у Авакова? Вот реально, читаю:

"Бывшая и.о. министра энергетики и угольной промышленности Украины Ольга Буславец является внештатным советником министра внутренних дел Арсена Авакова.
По данным проекта "ЛІГА Радників", Буславец занимает эту должность с апреля 2021 года."(с)
Неисповедимы пути Буславец...
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10.08.2021 21:29 Ответить
Всім спокійної ночі

Буславец: Планы правительства снизить цену на электроэнергию для потребителей могут привести к ее подорожанию для промышленности - Цензор.НЕТ 2665
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10.08.2021 21:30 Ответить
А ви кажете ринок. Який ринок? Базар. І більше експорту непотрібної енергії, наглій рижій морді треба хатинку, під Києвом, побілити!
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10.08.2021 21:30 Ответить
СОСна...
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10.08.2021 21:31 Ответить
Фишка в том, что стоимость электроэнергии будет только возрастать. И все кто говорят обратное- популисты. Но популистам, которым верят- это далеко неглупые люди. Они то всё понимают, но жажда обокрасть и урвать дороже. Поэтому врут и не краснеют. А некоторые, отпетые негодяи, научились даже краснеть и при этом врать одновременно...
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10.08.2021 21:32 Ответить
В Україні стабілна одна річ,зростання цін та тарифів !!!))))
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10.08.2021 21:37 Ответить
Опять мечтают про цены роттердамского порта,одних хитрых шакалов прогнали пришли другие и тоже поют эту песню,почему европейские цены называются рыночными,у нас совсем другие условия и другие возможности у потребителей,ориентироваться нужно на себестоимость производства электроэнергии и больше ни на что.
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10.08.2021 21:44 Ответить
Поздравляю в 20 раз зебирателей. Понимаете, все дело в том, что энергозависимое производство крупнейших меткомбинатов не дает уже такого дохода (учитывая котировки на рынках и мирового экономического кризиса...) Поэтому Вы, любители такого приятного во всех отношениях для Вас внучка бородатой бабушки ОБЯЗАННЫ раскошелиться. Зебильте дальше, удачи в продолжении Ваших стремлений к эпохе конца бедности...
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10.08.2021 21:47 Ответить
Нет! Не в коем случае нельзя понижать для населения!!!
Ведь зеленский простой парень из народа, и он когда бегал на беговой дорожке, говорил что нашол цикаве ришення як можна снизити платижки в 2 разы..
Но видимо он задул перед этим другую дорожку из качественного кокса.. поэтому немного ошибся только в том, что они нашли как снизит платёжки для его друзей олигархов коломойского и т.д. но естественно кто то за это должен платить.. и платить придётся обычным украинцам
Но что не сделаешь для бубочки! Такой ведь красивый простой и смешной парень из народа!! и первая леди появилась наконец то, эта Ленка... до него ведь у нас не было первой леди! А сейчас посмотрите, первая леди есть уже официально! А вы кляты порохоботы говорите что зелениский ничего хорошего не сделал!
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10.08.2021 21:50 Ответить
Стара, набридла пісня про головне у виконанні вченої курки з донецького інкубатора, що належить найбагатшому татарину.
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10.08.2021 22:11 Ответить
В Болгарії 0.1 євро коштує 1 квт електрики.Це не 6 грн.Та й Україна ж не Болгарія,при розумному керівництві,може себе забезпечити усім.Деякі країни в пустелі рай намагаються збудувати,а в нас є все.Ну справді,все.
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10.08.2021 22:12 Ответить
надо увеличить тариф для депутатов, меров, прокуровов и суддей на 250 000%, тогда все будет хорошо )))
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10.08.2021 22:24 Ответить
Электроэнергия главное! А буханка хлеба за 500 гривен , так это мелочи жизни😁😁😁😁😁Зе экономисты рулят😁😁😁😁
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10.08.2021 22:31 Ответить
Это циничная манипуляция: тариф низкий, но "РАСПРЕДЕЛЕНИЕ" (доставка) составляет 75% суммы, которую пишут в квитанции - за то, что ток идёт по проводам - они вообще оборзели ?
Какое нам дело до износа ваших частных приватных сетей ?
Вы их купили - так содержите в порядке, и своевременно обновляйте !
Иначе лишат права собственности за невыполнение инвестиционных обязательств.
Запомните эту Буславец и то, как подло она нам брешет.
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11.08.2021 00:05 Ответить
Если выгодно - не проще ли покупать электричество, скажем, в Польше ?
У поляков сети всегда в полном порядке.
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10.08.2021 23:56 Ответить
Беню с Фирташем и Ахметовым лоббируем? Так Фирташ открыл дорогу по возвращеню предриятий государству. А бабу фтопку.
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11.08.2021 02:19 Ответить
буславец охметовская потаскуха
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11.08.2021 04:09 Ответить
Цены на электроэнергию неправданы занижены. При закупочной цене у атомки 0,30 грн продают населению в 5,6 раз это 560% наценки, Аделя промышленности наценка 1330%. Получается, что ОП возглавляет коррупцию в Украине.
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11.08.2021 09:33 Ответить
Спасите папика, ему на зАмок неФатает....
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11.08.2021 13:09 Ответить
в июле, августе 2021 был скандал-что электричество в Украине продается на энергетическом рынке дешевле чем себестоимость (были привлечены НКРЕ и АМКУ для ее искусственного увеличения), т.е. налицо перепроизводство электроенергии в Украине, откуда тогда такие конские тарифы на электроэнергию для производства и населения? электроэнергию в июле должны были отдавать потребителям чуть ли не бесплатно. Буславец про это забыла?
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11.08.2021 15:46 Ответить
 
 