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В Госдуме РФ назвали "провокацией" слова Резникова об американских ПВО в Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Госдуме РФ назвали

В российских Госдуме и Совфеде назвали "провокацией" заявление украинского вице-премьера Алексея Резникова, предложившего США "разместить американские подразделения" ПВО в Украине.

Об этом заявили вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев и председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Косачев сказал, что считает призыв украинского вице-премьера Алексея Резникова к США развернуть на территории Украины американские средства противовоздушной обороны (ПВО) "опасной провокацией". В свою очередь Слуцкий в своем Telegram-канале выразил мнение, что "это грубая провокация, развертывание таких сил не останется без ответа со стороны России".

"Развертывание ПВО США на Украине может изменить баланс сил не только в регионе, но и за его пределами", – утверждает Слуцкий.

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Напомним, ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на встрече с руководителем Jamestown Foundation Гленом Говардом во время рабочей поездки в США призвал защитить Украину от развертывания российскими военными ядерного оружия в Крыму. По его словам, это можно сделать "за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+77
кстати, новый "Нептун" на новой платформе "Татра".. чертовски хорош, скотыняка))
В Госдуме РФ назвали "провокацией" слова Резникова об американских ПВО в Украине - Цензор.НЕТ 8326
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10.08.2021 21:46
+76
вспыхнул за поребриком пердак -
значит всё что делаем - всё так !!!
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10.08.2021 21:43
+48
Впервые абсолютно согласен со словами Резникова. Еще бы власть их подтвердила делом, а не пустым трепом.
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10.08.2021 21:47
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Штати тягнуть Україну в НАТО, щоб зменшити свій контингент в Європі, переклавши оборонну місію на нас.
Пропозиція розширити американський контингент дуже приваблива для українського вуха, але не американського, бо це вартує мільярди.
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11.08.2021 09:18 Ответить
У Держдумі РФ назвали "провокацією" слова Резнікова про американські ППО в Україні - Цензор.НЕТ 2222
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11.08.2021 09:20 Ответить
-Польща не вагаючись кине винищувачі F-35 для захисту також і України. Ці винищувачі будуть базуватися в центральній частині Польщі та в разі повномасштабної агресії РФ ( паРаша) будуть захищати Україну і ЄС. Про це повідомляє інтернет-видання The National Interest інформує YouTube канал "Украіна365" І в разі повномасштабної агресії з боку РФ ці ************ літаки будуть захищати і Польщу, і ЄС, а також Україну від можливої ​​агресії з боку російських фашистських орд. Польща затвердила свою покупку 32 F-35A в минулому році тим самим стала 10-ю країною-членом НАТО, які експлуатують ці одні з найбільш найкращих, наймодерніших, суперлітаків в світі.
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11.08.2021 12:49 Ответить
Путин не теряет надежды сюда ломануться. Маньяк.
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15.08.2021 06:23 Ответить
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