В Госдуме РФ назвали "провокацией" слова Резникова об американских ПВО в Украине
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В российских Госдуме и Совфеде назвали "провокацией" заявление украинского вице-премьера Алексея Резникова, предложившего США "разместить американские подразделения" ПВО в Украине.
Об этом заявили вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев и председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
Косачев сказал, что считает призыв украинского вице-премьера Алексея Резникова к США развернуть на территории Украины американские средства противовоздушной обороны (ПВО) "опасной провокацией". В свою очередь Слуцкий в своем Telegram-канале выразил мнение, что "это грубая провокация, развертывание таких сил не останется без ответа со стороны России".
"Развертывание ПВО США на Украине может изменить баланс сил не только в регионе, но и за его пределами", – утверждает Слуцкий.
Напомним, ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на встрече с руководителем Jamestown Foundation Гленом Говардом во время рабочей поездки в США призвал защитить Украину от развертывания российскими военными ядерного оружия в Крыму. По его словам, это можно сделать "за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений".
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Пропозиція розширити американський контингент дуже приваблива для українського вуха, але не американського, бо це вартує мільярди.