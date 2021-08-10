МИД Польши: Ожидаем, что "Крымская платформа" станет активной и постоянной формой давления на Россию
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Официальная Варшава надеется, что "Крымская платформа" станет "активной и постоянной" формой давления на Россию до восстановления территориальной целостности Украины.
Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в МИД Польши, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Польша положительно оценивает украинскую дипломатическую инициативу "Крымской платформы".
"Мы считаем чрезвычайно важным сохранение в повестке дня вопроса о незаконной оккупации Крыма Россией как важного пункта международных дебатов. Эта инициатива дает возможность Польше и международному мнению выразить поддержку Киеву. Таким образом, мы можем вместе выразить свой протест против аннексии Крымского полуострова Российской Федерацией. Мы ожидаем, что платформа станет активной и постоянной формой давления на Россию для восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнули в польском внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что по состоянию на 10 августа участие в саммите "Крымской платформы", запланированном на 23 августа, уже подтвердили участники от 37 стран.
От Польши на мероприятие приедет президент Анджей Дуда.
Пожалуйста, подождите...
- ни один украинский солдат в Крыму, даже по пьяне не решился подрезать рашиста заточкой
если это не позор, то что такое тогда позор?
у тебя был шанс это сделать ,
в Крыму, в 2014 -м...
глядишь на том бы всё и закончилось ,
но почему ты туда не поехал?
скорее всего вспомнил бы, что присягу давал не для того что бы в этой форме девочек кадрить..
- но увы, я был гражданский, а когда засобирался в Крым, наши его уже сдали по быстрому..
кацапы БЫ тебя разложили на молекулы,
а наши бы засадили лет на десять
и всё ... потому что
не ножом это делается
- у Эрдогана есть воля - в первую очередь он взорвет крымский мост..
можно сказать это будет коллективный позор болтунов на потеху хану Московии...