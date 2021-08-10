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Польша (7457) МИД Польши (308) Крымская платформа (305)

МИД Польши: Ожидаем, что "Крымская платформа" станет активной и постоянной формой давления на Россию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МИД Польши: Ожидаем, что

Официальная Варшава надеется, что "Крымская платформа" станет "активной и постоянной" формой давления на Россию до восстановления территориальной целостности Украины.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в МИД Польши, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Польша положительно оценивает украинскую дипломатическую инициативу "Крымской платформы".

"Мы считаем чрезвычайно важным сохранение в повестке дня вопроса о незаконной оккупации Крыма Россией как важного пункта международных дебатов. Эта инициатива дает возможность Польше и международному мнению выразить поддержку Киеву. Таким образом, мы можем вместе выразить свой протест против аннексии Крымского полуострова Российской Федерацией. Мы ожидаем, что платформа станет активной и постоянной формой давления на Россию для восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнули в польском внешнеполитическом ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины ожидают ответа Германии, останется ли Меркель на саммит "Крымской платформы"

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что по состоянию на 10 августа участие в саммите "Крымской платформы", запланированном на 23 августа, уже подтвердили участники от 37 стран.

От Польши на мероприятие приедет президент Анджей Дуда.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
ЗСУ вже воює. Восьмий рік. МИД Польши: Ожидаем, что "Крымская платформа" станет активной и постоянной формой давления на Россию - Цензор.НЕТ 1988
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10.08.2021 22:38
+3
Засеруха перехрестився і зник. МИД Польши: Ожидаем, что "Крымская платформа" станет активной и постоянной формой давления на Россию - Цензор.НЕТ 5376
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10.08.2021 22:48
+2
Хрестився видно па гундяєвському.
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10.08.2021 22:52
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Цікаво, яким чином якась ефемерна платформа може замінити посилення існуючих санкцій і введення нових?
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10.08.2021 22:31 Ответить
Никаким от слова "никакой". Я реально не удивлюсь, что, допустим, после очевидного провала "Крымской платформы" четырежды уклонист организует "Симферопольскую" платформу, а когда она не сработает попытается организовать "Севастопольскую". Вот тут от куратора он по рогам криворожским и получит... От обиженного тупина.
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10.08.2021 23:04 Ответить
Активная и постоянная форма давления это -100500 сруских террористов/час .А все остальное это "свист"!!!
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10.08.2021 22:32 Ответить
это у зелени спроси, оно все знает
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10.08.2021 22:35 Ответить
Говори за себе, а не за інших.
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10.08.2021 22:40 Ответить
Цікаво ,чому так непокоїть зебілів що зробив чи не зробив Порох ,проте іїх не цікавить що чудить чинна влада !!!))))
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10.08.2021 22:41 Ответить
засіруха давай дасвідінья лапоть іди вже свою репу трескать ти вже на еі заробив
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10.08.2021 22:43 Ответить
Засеруха перехрестився і зник. МИД Польши: Ожидаем, что "Крымская платформа" станет активной и постоянной формой давления на Россию - Цензор.НЕТ 5376
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10.08.2021 22:48 Ответить
Хрестився видно па гундяєвському.
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10.08.2021 22:52 Ответить
ЗСУ вже воює. Восьмий рік. МИД Польши: Ожидаем, что "Крымская платформа" станет активной и постоянной формой давления на Россию - Цензор.НЕТ 1988
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10.08.2021 22:38 Ответить
про Крым верно - более позорной сдачи своей территории нужно еще поискать в истории войн..
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10.08.2021 22:41 Ответить
Ти з Місяця впав?
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10.08.2021 22:46 Ответить
не был убит НИ один оккупант, даже от случайного выстрела
- ни один украинский солдат в Крыму, даже по пьяне не решился подрезать рашиста заточкой
если это не позор, то что такое тогда позор?
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10.08.2021 22:49 Ответить
МИД Польши: Ожидаем, что "Крымская платформа" станет активной и постоянной формой давления на Россию - Цензор.НЕТ 9747
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10.08.2021 22:51 Ответить
заточкой по пьяни...
у тебя был шанс это сделать ,
в Крыму, в 2014 -м...
глядишь на том бы всё и закончилось ,
но почему ты туда не поехал?
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10.08.2021 23:11 Ответить
может и пырнул бы, если бы на мне были бы офицерские погоны ВСУ, особенно красивые ВМФ с аксельбантами МИД Польши: Ожидаем, что "Крымская платформа" станет активной и постоянной формой давления на Россию - Цензор.НЕТ 9040
скорее всего вспомнил бы, что присягу давал не для того что бы в этой форме девочек кадрить..
- но увы, я был гражданский, а когда засобирался в Крым, наши его уже сдали по быстрому.. МИД Польши: Ожидаем, что "Крымская платформа" станет активной и постоянной формой давления на Россию - Цензор.НЕТ 3488
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10.08.2021 23:16 Ответить
если БЫ ты пырнул , то
кацапы БЫ тебя разложили на молекулы,
а наши бы засадили лет на десять
и всё ... потому что
не ножом это делается
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11.08.2021 20:50 Ответить
турки будут воевать за Крым, если Украина юридически им его подарит..
- у Эрдогана есть воля - в первую очередь он взорвет крымский мост..
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10.08.2021 22:39 Ответить
крымская платформа - это собраться и поболтать не о чем..
можно сказать это будет коллективный позор болтунов на потеху хану Московии...
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10.08.2021 22:35 Ответить
 
 