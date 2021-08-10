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Гражданин США пытался ввезти в Украину 16 часов марки ROLEX на 100 тыс. евро, - Госпогранслужба. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Гражданин США пытался ввезти в Украину 16 часов марки ROLEX на 100 тыс. евро, - Госпогранслужба. ФОТО

В аэропорту "Киев" (Жуляны) пограничники совместно с таможенниками выявили незаконную перевозку партии швейцарских часов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"У гражданина США во время осмотра ручной клади было обнаружено 16 швейцарских часов марки "Ролекс". По предварительным данным сумма оценки составляет более 100 тыс. евро", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Госпогранслужбе, мужчина, вероятно, перевозил часы с целью дальнейшей реализации на территории Украины.

Гражданин США пытался ввезти в Украину 16 часов марки ROLEX на 100 тыс. евро, - Госпогранслужба 01

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Работники таможни часы изъяли и составили протокол о нарушении таможенных правил.

Автор: Володимир Янченко
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и шо тут криминального
это его часы
и надевать он их на две руки хотел,
это шо у нас-запрещено?
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10.08.2021 22:49 Ответить
Аж смшіно стало ! "Гражданин США" - це не обовязкова справжній американець. Якесь чмо з брайтон біч, що вже прожерло всі можливі та неможливі соцпакети і толком не вміє розмовляти англійською, працювати не буде. Годинники не з магазину, різнобой - понакрадали а продати нікому, от і пруть до нас, тут любе гімно куплять "аби падароже"
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10.08.2021 23:10 Ответить
Вангую...
Якщо і справді це оргінальні Ролекси, то крадені 99% чи перекуплені через ломбард 1%.
То тоді вони розлетяться між митниками - прокурорами..
А на їх місце підсунуть китайскі підробки по 5-10 доларів і все кінчиться адмінштрафом максимум..
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11.08.2021 08:24 Ответить
Таможня ,что охренела,єто же именные,для Зепутатов,лично ССаныч ими награждать хотел.
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10.08.2021 23:15 Ответить
зачетные котлы)
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10.08.2021 23:49 Ответить
пруф шо таки катлы в оригинале
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11.08.2021 01:22 Ответить
Ага, конечно. Если и будут перевозить что либо на 100000$, то это заранее "согласуют" с нашей таможней. Сказки не более.
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11.08.2021 02:10 Ответить
Хех… в Мексіці такий Ролекс можна купити кіло за $20….
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11.08.2021 06:37 Ответить
Більше на коллекцию схоже.
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11.08.2021 06:51 Ответить
 
 