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Гражданин США пытался ввезти в Украину 16 часов марки ROLEX на 100 тыс. евро, - Госпогранслужба. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В аэропорту "Киев" (Жуляны) пограничники совместно с таможенниками выявили незаконную перевозку партии швейцарских часов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"У гражданина США во время осмотра ручной клади было обнаружено 16 швейцарских часов марки "Ролекс". По предварительным данным сумма оценки составляет более 100 тыс. евро", - говорится в сообщении.
Как отмечают в Госпогранслужбе, мужчина, вероятно, перевозил часы с целью дальнейшей реализации на территории Украины.
Работники таможни часы изъяли и составили протокол о нарушении таможенных правил.
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это его часы
и надевать он их на две руки хотел,
это шо у нас-запрещено?
Якщо і справді це оргінальні Ролекси, то крадені 99% чи перекуплені через ломбард 1%.
То тоді вони розлетяться між митниками - прокурорами..
А на їх місце підсунуть китайскі підробки по 5-10 доларів і все кінчиться адмінштрафом максимум..