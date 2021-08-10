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"Шахтер" обыграл в Киеве бельгийский "Генк" и прошел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов

Новости Цензор.НЕТ Спорт

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" обыграл бельгийский "Генк" со счетом 2:1. Матч проходил в Киеве на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На 27 минуте Траоре вывел "Шахтер" вперед. На 77 минуте Маркос Антонио удвоил преимущество "горняков". На 90 минуте благодаря голу Хейнена бельгийцы один мяч отыграли.

Поскольку в первом матче "Шахтер" также победил со счетом 2:1, то по сумме двух матчей украинский клуб прошел в следующий раунд отбора.

Также смотрите: "Шахтер" обыграл на выезде бельгийский "Генк" в первом матче квалификации Лиги чемпионов. ВИДЕО

В раунде плей-офф ЛЧ "Шахтер" сыграет против победителя пары "Монако" - "Спарта" (Прага, Чехия).

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
это ещё что! Вот Яремчук в составе Бенфике спартаку забил рикошетом от двух поленьев!!!
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11.08.2021 00:32
+2
С такой игрой с "Монако" лучше не связываться. Не отмоются!
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10.08.2021 23:37
+1
нормальный матч вышел, ждем игру с Монако, будет очень интересно на фоне такого соперника посмотреть на шахту)
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11.08.2021 00:00
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С такой игрой с "Монако" лучше не связываться. Не отмоются!
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10.08.2021 23:37 Ответить
Монако пока первый при Дзерби серьезный соперник и этот матч расставит все и всех по своим местам .
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10.08.2021 23:47 Ответить
Я отдыхать, доложишь утром о своих боевых подвигах по пути из строевого к столовой. Выполнять, боец!
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11.08.2021 00:49 Ответить
нормальный матч вышел, ждем игру с Монако, будет очень интересно на фоне такого соперника посмотреть на шахту)
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11.08.2021 00:00 Ответить
это ещё что! Вот Яремчук в составе Бенфике спартаку забил рикошетом от двух поленьев!!!
показать весь комментарий
11.08.2021 00:32 Ответить
 
 