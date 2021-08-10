"Шахтер" обыграл в Киеве бельгийский "Генк" и прошел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов
Новости Цензор.НЕТ Спорт
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" обыграл бельгийский "Генк" со счетом 2:1. Матч проходил в Киеве на НСК "Олимпийский".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На 27 минуте Траоре вывел "Шахтер" вперед. На 77 минуте Маркос Антонио удвоил преимущество "горняков". На 90 минуте благодаря голу Хейнена бельгийцы один мяч отыграли.
Поскольку в первом матче "Шахтер" также победил со счетом 2:1, то по сумме двух матчей украинский клуб прошел в следующий раунд отбора.
В раунде плей-офф ЛЧ "Шахтер" сыграет против победителя пары "Монако" - "Спарта" (Прага, Чехия).
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