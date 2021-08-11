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Варфоломей (234) День Независимости (1019) УПЦ МП (1455)

УПЦ МП будет игнорировать мероприятия ко Дню Независимости из-за патриарха Варфоломея

Новости Цензор.НЕТ Общество

УПЦ МП будет игнорировать мероприятия ко Дню Независимости из-за патриарха Варфоломея

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата не будут принимать участие в мероприятиях, на которых будет присутствовать патриарх Варфоломей.

Об этом заявил на брифинге управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, информирует Цензор.НЕТ.

По словам митрополита Антония, "верующие не поймут", если представители УПЦ МП будут присутствовать на одних мероприятиях с патриархом Варфоломеем.

"Поэтому можем сказать однозначно - на тех мероприятиях, где будет присутствовать патриарх Варфоломей, а не будет представителя УПЦ (МП. - Ред.)", - подытожил митрополит Антоний.

Как известно, Украина в тридцатую годовщину Независимости ожидает визита Вселенского патриарха Варфоломея - первого за 13 лет. В марте Варфоломей подтвердил свое намерение посетить Украину в августе и принять участие в торжествах по случаю 30-летия Независимости. Официальные даты визита пока неизвестны.

Смотрите: "Без цензуры" в прямом эфире: Развенчиваем "одиннарод", ходячие иМПерцы как биологическое оружие, на фронте снова горячо. ВИДЕО

Напомним, 9 января 2019 года члены Синода Вселенского патриархата подписали в Стамбуле Томос об автокефалии Православной церкви Украины. 14 января Вселенский патриархат обнародовал официальный текст Томосу об автокефалии Православной церкви Украины.

3 февраля 2019 года в Софии Киевской во время божественной литургии прошла церемония интронизации главы Православной церкви Украины Епифания. Эта церемония завершила все процедуры, которые утверждали автокефалию ПЦУ.

Также смотрите: Зеленский раскритиковал крестный ход УПЦ МП: "Они должны были идти все в масках. Неужели это так сложно?". ВИДЕО

После предоставления Томоса Православной церкви Украины УПЦ МП имеет статус автономной церкви и обладает меньшими правами, чем автокефальная церковь - ПЦУ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+68
Я конечно не спец по церковным вопросам , но у меня тогда возникает вопрос , какая же она тогда каноническая церковь , если не признают вселенского патриарха ,который им же патриархию и дал давным давно!? Ну и вопрос второй , какая же она тогда Украинская церковь , если не празднует 30 летие независимости Украины!? И вопрос третий , какая же она тогда церковь , если ее действия угодны дьяволу , а не богу , ведь в ее действиях прослеживается как минимум несколько смертных грехов !? К смертным грехам относятся: гордыня, жадность, гнев, зависть, похоть, обжорство и леность.
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11.08.2021 01:43
+53
Самосвяты УПЦ МП более не уважают первого среди равных. Русские -- первые. Русские -- главные. Русские -- рулят. Хайль! Наконец их суть стала явной.
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11.08.2021 01:33
+50
Типа вас сюда кто то звал) Нах на московию)
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11.08.2021 01:34
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Самосвяты УПЦ МП более не уважают первого среди равных. Русские -- первые. Русские -- главные. Русские -- рулят. Хайль! Наконец их суть стала явной.
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11.08.2021 01:33 Ответить
Федеративная параша теперь раскольники, их можно и топором лечить во имя Господа.
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11.08.2021 01:37 Ответить
Так у них "головний" - Путін А Кіріл так "местоблюститєль" Ну а взагалі то вони -"самосвяти" Ну от десь так - я взяв і оголосив у своїй родині "церкву Святого Миколи непорочного " УПЦ МП будет игнорировать мероприятия ко Дню Независимости из-за патриарха Варфоломея - Цензор.НЕТ 2362
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11.08.2021 07:29 Ответить
Черти отказываются идти в рай 😂
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11.08.2021 12:54 Ответить
козлоногие и свинорылые не переносят Святого Патриарха УПЦ МП будет игнорировать мероприятия ко Дню Независимости из-за патриарха Варфоломея - Цензор.НЕТ 8943
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11.08.2021 12:56 Ответить
Типа вас сюда кто то звал) Нах на московию)
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11.08.2021 01:34 Ответить
Варфоломей, если и будет с визитом, то разве что в Киеве.
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11.08.2021 01:39 Ответить
его в киев и приглашают...не в москву
москве томос ни один вселенский патриарх не вручал ни сейчас, ни раньше, никогда...
шо там за церковь-то?...небось, самозванцы
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11.08.2021 08:08 Ответить
ГОСПОДЬ ГОВОРИВ, БОГУ БОГОВЕ, КЕСАРЮ КЕСАРЄВЕ. ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, СВЯТО КЕСАРЄВЕ, ТОМУ НЕЗРОЗУМІЛІ ДІЇ ІЄРАРХІВ УПЦ.
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11.08.2021 11:27 Ответить
Я конечно не спец по церковным вопросам , но у меня тогда возникает вопрос , какая же она тогда каноническая церковь , если не признают вселенского патриарха ,который им же патриархию и дал давным давно!? Ну и вопрос второй , какая же она тогда Украинская церковь , если не празднует 30 летие независимости Украины!? И вопрос третий , какая же она тогда церковь , если ее действия угодны дьяволу , а не богу , ведь в ее действиях прослеживается как минимум несколько смертных грехов !? К смертным грехам относятся: гордыня, жадность, гнев, зависть, похоть, обжорство и леность.
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11.08.2021 01:43 Ответить
1. Как оказалось никто РПЦ патриархию не давал. Было лишь ситуативное соглашение о правлении.
2. Он праздновании Независимости, церковь вне политики.
3. О грехах, так церковь по уши в них. Я думаю, они в Бога не верят. Они то лучше всех знают.
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11.08.2021 01:55 Ответить
Давай тільки без релігійної пропаганди тут. Досить цього мракобісся!
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11.08.2021 04:13 Ответить
Зрозуміло - мало того, що вірун, так ще й ієговіст. До побачення!
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11.08.2021 05:00 Ответить
ага ... вы не читаете библию .. значит мы идем к вам
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11.08.2021 08:00 Ответить
Ви не хочете сприймати писання цілісно, а не тільки вибрані шматки. "продай одяг свій і купи меч". "І послав тебе Господь дорогою, і сказав: Іди, і вчиниш закляттям нечестивих амалнкитян, і будеш воювати з ними, аж поки ти не вигубиш їх." А що стосується поваги до всіх національностей, то найкращий епізод для прикладу це "Віра хананеянки". Про Апокрифи взагалі промовчу. Там не все так просто, як у вашій пропаганді.
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11.08.2021 04:48 Ответить
а покороче нельзя склифософский --- например путин-***** . гундяев под*****вник . рпц в УКРАИНЕ сборище колаборантов и всякой нечести типа пашки-мерседеса из лавры
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11.08.2021 08:03 Ответить
але... ты что там с хоров упал.. ты прямо здесь будешь проповедовать ..
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11.08.2021 08:04 Ответить
Я человек неверующий. Но с уважением отношусь к Библии, как к сборнику древней философии и мудрости. Я не верю буквально в то, что обещают религиозные деятели после смерти. Я уверен, что они не знают, и никто не знает. Но мудрость Библии полезна здесь и сейчас. Может "Царство Господнее" приходит не после смерти, может оно может быть создано живыми людьми?

И Свидетелей Еговы уважаю, потому что с ними можно реально философски подискутировать.
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11.08.2021 07:41 Ответить
"Розкладаю "по поличках":
"Патріаршество" було кацапами" вибите після катувань і убивства священників Патріарха Константинопольського що мав необережність довіриться "москалям"
"Патріаршество" було ліквідовано Петром І - він утвердив Сященний Синод (Фактично - Міністерство по справах релігії)
Патріаршество було "самосвятом" відновлене в лютому 1917-го Ліквідоване було з смертю патріарха Пимена - в 20-ті Відновили його після Указу Сталіна - у війну Яка може буть "святість" після 300 років "адміністрації"?!!!
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11.08.2021 05:40 Ответить
Можеш посміяться: цар "всея Руси" Олексій Михайлович зусрічав Патріарха на "Вербне" пішки (патріарх їхав на "осляті" (коні)) і цілував його руку А тепер порівняй з цілуванням руки Путіна монахом! УПЦ МП будет игнорировать мероприятия ко Дню Независимости из-за патриарха Варфоломея - Цензор.НЕТ 8062
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11.08.2021 07:39 Ответить
А вообще прикольно наблюдать как они отмечают крещение Руси Константинопольским патриархом и при этом не признают его)))))
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11.08.2021 01:49 Ответить
Измышленная история России полна парадоксов.
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11.08.2021 02:04 Ответить
сатанистская секта рпц кгб была создана в 1944 по приказу Гуталина Джугашвили и отношения к Православию не имеет.
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11.08.2021 01:57 Ответить
УПЦ МП будет игнорировать мероприятия ко Дню Независимости из-за патриарха Варфоломея - Цензор.НЕТ 4622 Адольф дозволив діяльність "Свідків Єгови" УПЦ МП будет игнорировать мероприятия ко Дню Независимости из-за патриарха Варфоломея - Цензор.НЕТ 7710

Як там твоя Черкащина? Бо мої мовчать - після того як я їм "матюків" нагнув- після виборів "Блазня"
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11.08.2021 08:03 Ответить
Ну и слава Богу, что не будут. Без предателей и лицемеров из РПЦ праздник будет веселее.
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11.08.2021 01:59 Ответить
Мавзолейные говноеды при красное терроре объявленном 30 августа 1918 года взрывали сжигали церкви по всей РАБссии,а многотонные купола церквей валили на землю ради сраной Мировой революции...,а Патриаха Тихона кастрировали и забили до Смерти палками 7 апреля 1925 года,сказав быдлу при этом, что Патриарх сдох своей смертией...,у такой сраны нет будущего...,Бог никогда не простит...,на то Он и БОГ...
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11.08.2021 02:02 Ответить
НА самом деле, бог может простить все (все те 10 грехов), такова концепция христианства. Но среди этих концепций, есть понятие "непростительного греха", которого нет в перечне 10 грехов, но про который ,почему то не знают, процентов 90 людей считающих себя верующими - это **** на святого духа (при коммунистах, эта **** была проведена по полной...) - этот грех не может быть прощен ни при каких обстоятельствах. Не буду вдаваться в теологию, почему именно, но вот так!!!
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11.08.2021 09:24 Ответить
Религия опиум для народа говорите,товаристч чЛенин?тогда мы идем в вашу вонючую партию РСДРП УПЦ МП будет игнорировать мероприятия ко Дню Независимости из-за патриарха Варфоломея - Цензор.НЕТ 9555Мировая революция требует мяса....,весь Мир мы разрушим до основания а ЗАТЕМ,мы наш мы новый дебилизм построим,кто был Никем тот станет Быдлом...,гениальное начало полной прострации рюсской нации...,хотя и ее не было в природе...слово "рюсский" придумал друго Мудак...Йося Сралин...в 1932 году...Видимо от незнания рюсскава наречия,поскольку национальность любого народа Мира отвечает на простой вопрос КТО или ЧТО?так что на сегодня единственный в мире народ имеет имя ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ...Какой? Рюсский... УПЦ МП будет игнорировать мероприятия ко Дню Независимости из-за патриарха Варфоломея - Цензор.НЕТ 9555
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11.08.2021 02:13 Ответить
Скорее ЧЕЙ
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11.08.2021 10:17 Ответить
Вот и чудненько.
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11.08.2021 02:14 Ответить
Заходил в блог Ютьюба вчера к украинскому дядьке по имени Микола Рушниця...,талантливый блогер каже,Рююские раз вы нарот,а где ваша независимая Республика? Аот у Чечечов есть Чечня,у Калмыков Калмыкия,у Якутов Саха-Якутия,а где на карте расположена ваша Рюсская Республика Незалежная от США и Британии?Пердаки рвутся от такого вопроса не только у пропагандонов кремля Ольги ********** и Маргариты Симоньян,не говори о Соловьеве и Сикелеве... УПЦ МП будет игнорировать мероприятия ко Дню Независимости из-за патриарха Варфоломея - Цензор.НЕТ 2863 УПЦ МП будет игнорировать мероприятия ко Дню Независимости из-за патриарха Варфоломея - Цензор.НЕТ 2863
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11.08.2021 02:22 Ответить
Они кочевники...
Орда ушла, а этих забыли(забили)...
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11.08.2021 06:19 Ответить
УПЦ МП будет игнорировать мероприятия ко Дню Независимости из-за патриарха Варфоломея - Цензор.НЕТ 2650 Путлер каже, Порошенко не договороспособный,он придумал ТОМОС,обосрал мою Новороссию...,буду ждать следующего президента Украины...,дождался Зеленского...с 73 %...и что дальше Урод Мавзолейный? УПЦ МП будет игнорировать мероприятия ко Дню Независимости из-за патриарха Варфоломея - Цензор.НЕТ 3975Договороспособный КГБист...причина бед Мировых...в тебе ...крыса ты позорная... УПЦ МП будет игнорировать мероприятия ко Дню Независимости из-за патриарха Варфоломея - Цензор.НЕТ 8915не убийца грЕбанный
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11.08.2021 02:34 Ответить
УПЦ МП будет игнорировать мероприятия ко Дню Независимости из-за ... самой Независимости.
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11.08.2021 02:35 Ответить
Когда уже верующие поймут,что они ходят не в церковь,а в сатанинскую секту кгб-фсб.
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11.08.2021 02:43 Ответить
Они понимают. Им это нравится.
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11.08.2021 02:59 Ответить
РПЦвУ чужая на этом празднике жизни.
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11.08.2021 03:11 Ответить
Нельзя пускать в Украину никаких служителей РПЦ из московии. Не впускать без объяснения причин.
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11.08.2021 03:50 Ответить
Наверно и из Сербии и других стран, церковники которых не воспринимают ПЦУ.
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11.08.2021 03:53 Ответить
почему раскольники до сих пор не изгнаны из Украины? наверное, в этом и есть беда Украины - раскольники кацапской церкви на ее территории...
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11.08.2021 04:19 Ответить
Как гебуха скажет так православные и делают. Другие дети божии, а у этих рабы.
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11.08.2021 04:22 Ответить
Зачем в себе держать эту заразу? Это гангрена? Вы видели сколько мерзости приползло в Киев, демонстрируя свое количество? Надо знать, что к подобным демонстрациям силы, они будут прибегать всегда, пока они не получат отлуп. Власть надо заставлять это делать, иначе эта мразь будет создавать видимость, что они не с Украиной борются, а с мифическими бандеровцами. С тех всех шлюх рюського мира, которые участвуют в этих шабашах, что бы не выродилось - оно будет восставать против Украины всем своим естеством, ибо уже в лоне этих кровожадных скотин, оплодотворено через этих патлатых эфэсбэшников в рясах самой отвратительной семенем ложи и манипулятивной пропаганды. Убийцы украинцев - не должны ходить по украинской земле. Они должны изойти в Россию, где превратится в обычных россиян. Зачем их напичкивают злобой против нас, против независимости, превращая в убойное быдло? Им (путинцам) надо Украина, а не эти выродки. Эти агенты Кремля, конечно и на хер не нужны на празднике. Но, как видим, не упускают момента, про3,14здеть об этом, чтоб эти гундосые, писклявые, юродивые услышали украинцы.
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11.08.2021 05:10 Ответить
Слова "верующие не поймут" - это какие такие верующие? Когда МП спрашивал верующих о чем-то? Кремль не разрешает гибридному патриархату, от и весь сказ.
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11.08.2021 06:04 Ответить
Не так. "верующие не поймут", це ключова фраза в тексті. Бо по тексту зрозуміло, що до віруючих не причисляє себе цей московський партійний функціонер.
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11.08.2021 10:02 Ответить
І до речі. Звертання до служителів РПЦ "-пане віруючий.." може здатися трохи дивакуватим, але цим Ви не берете на себе солідарну відповідальність з РПЦ і не дозволяєте собі погоджуватия з його саном священника..
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11.08.2021 10:36 Ответить
Церковь МП занимается развалом государственности внутри Украины.
С 2014 они были замешаны на прямую в кровопролитии, сейчас стараются травить людей внутри страны, сеют смуту и ложь!
Неужели с этим нельзя ничего сделать?!
С верой и добром эта церковь не имеет ничего общего!
Заниматься церковной деятельностью церковь МП не имеет никакого права, у них нет Томоса, разрешения и благословления, от материнкой Церкви!
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11.08.2021 06:09 Ответить
Ось вже і кацапська церква "внепалітікі"
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11.08.2021 07:02 Ответить
Чи Варфоломій їм в щі (сумніваюся, що щі вони їдять) наплював? Мабуть їх так "корчить" із-за Томоса ПЦУ.
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11.08.2021 07:07 Ответить
ввху ви вгадали, ігнорувати будуть рпц сатанат.
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11.08.2021 07:09 Ответить
Какой же это праздник Независимости без гундяевско - путинской КГБистской секты ? А может рпц-шные попы удавятся, чтобы досадить Его Святейшеству Варфоломею? Могу помочь верёвками и мылом....
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11.08.2021 08:00 Ответить
Не перегинайте палку. Його Святість патріарх Варфоломій реально дуже віруюча людина, і смерть того, кого люди вважають його найлютішим ворогом, (а тим більш в неприродній, вкрай гріховний спосіб), не принесе задоволення Святійшому, а лише викличе в Нього співчуття і сум, так само, як смерть любого другого мирянина, якого знає Його Святість.
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11.08.2021 10:13 Ответить
ему можно не рассказывать
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11.08.2021 10:48 Ответить
С этимы ФСБшными попами надо поступить как они с украинской эпархией в Крыму. 24 часа и пусть едут на Московию.
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11.08.2021 08:06 Ответить
******** Гундяев и его шобла должны быть запрещены в Украине
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11.08.2021 08:22 Ответить
Всегда бы так.
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11.08.2021 08:42 Ответить
Слава Богу, що їх не буде на День Незалежності. Не наші вони та ніколи не були нашими.
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11.08.2021 08:43 Ответить
Слугам кремлевского дьявола не место в Украине, надо гнать дубинами московских агентов ФСБ до самой границы.
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11.08.2021 08:52 Ответить
Все вірно. Чорти повинні сидіти під ліжком і ховатись від освячення святою водицею УПЦ МП будет игнорировать мероприятия ко Дню Независимости из-за патриарха Варфоломея - Цензор.НЕТ 5436
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11.08.2021 08:52 Ответить
"Вы пацак? Как я рад!"

Сиди вдома. УПЦ МП будет игнорировать мероприятия ко Дню Независимости из-за патриарха Варфоломея - Цензор.НЕТ 8024
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11.08.2021 08:54 Ответить
"Представители Украинской православной церкви Московского патриархата не будут принимать участие в мероприятиях, на которых будет присутствовать патриарх Варфоломей" - гнусні сатаністи-гундяєвці взагалі не потрібні на тих урочистостях, нпх. з поля!!!!
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11.08.2021 09:13 Ответить
А сами то они мероприятия проведут? Помолятся ли за Украину и ее государственность? Или будут молиться о московии?
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11.08.2021 09:19 Ответить
Секта фсб,получила приказ нагадить в день независимости.Они же в своих так называемых церквях молятся за державу и попа *******.
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11.08.2021 09:22 Ответить
Якщо російська церква в Україні ігнорує незалежну Україну, то може ДЕРЖАВІ УКРАНА ПОРА ІГНОРУВАТИ ЦЮ ЦЕРКВУ І РОЗІРВАТИ УГОДУ ПРО ОРЕНДУ БУДІВЕЛЬ В УКРАЇНІ І ВИГНАТИ ЇХ НАЗАВЖДИ. П'ЯТА КОЛОНА ЯКА БЛАГОСЛОВЛЯЄ ВБИВСТВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НАМ НЕ ПОТРІБНА
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11.08.2021 09:28 Ответить
МПЦ в Украине кичатся своими многолюдными ходами на праздновании Крещения Руси. Я уверен, что в них участвует больше атеистов чем верующих. Много людей с периферии с радостью согласятся на шару съездить в Киев, стадно пройти по улицам. Притом, что им подают автобусы почти прямо к дому.
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11.08.2021 09:29 Ответить
Новинский за счет украденных у украинцев денег нанимает массу автобусов для подвоза шобла на эту ходу.
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11.08.2021 09:34 Ответить
Как известно, Украина в тридцатую годовщину Независимости ожидает визита Вселенского патриарха Варфоломея - первого за 13 лет.

А крымские татары как счастливы..., ну как и другие коренные народы Украины - караимы, крымчаки УПЦ МП будет игнорировать мероприятия ко Дню Независимости из-за патриарха Варфоломея - Цензор.НЕТ 5726
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11.08.2021 09:48 Ответить
А как татары и другие народы московии рады Хутину, Гундяеву. И татары рады памятнику взятия московитами Казани, который стоит в Казани.
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11.08.2021 10:29 Ответить
Я уверен, что крымские татары рады что в Киев приедет Ворфоломей, а не Гундяев. Поэтому не надо спекулировать на крымских татарах.
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11.08.2021 10:38 Ответить
Хто такі УПЦ МП на українській замлі? Окупанти і самозванці. А Варфоломій Вселенський патріарх, який нам видав Томос і підтвердив, що РПЦ в образі УПЦ в Україні неканонічні і ніхто. Тож хай валять на свою землю - в Московію.
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11.08.2021 09:51 Ответить
сектанты )))
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11.08.2021 09:52 Ответить
Немає в Україні ніякої упц мп. Є, нажаль, рпц київського патріархату. І тим бвльше, яка це православна церква, коли вона ігнорує святкування Дня Незалежності, ще й прикриваючись неповагою до Вселенського Патріарха?
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11.08.2021 10:51 Ответить
Так и Слава Богу , что их там не будет 😀
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11.08.2021 10:53 Ответить
ублюдка онуфрия следует повесить на мосту патона, как и поповскую шоблу
из лавры, их по левую и правую стороны
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11.08.2021 10:53 Ответить
Ну так большое Спасибо Варфоломею что филиала фсб не будет на празднике ! Конечно для этих пид...ов наша независимость от рашистов трагедия и серп над их яйцами. Пусть отпразднуют этот день бурным анальным сексом к друг другу в своих келиях !
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11.08.2021 12:21 Ответить
Яке таке упц???
Це рпц фсб...
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11.08.2021 12:36 Ответить
Вам же пуйло сказав, нема ніякої УПЦ МП, є РПЦ в Україні
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11.08.2021 13:08 Ответить
мне одинаково противны церковники всех мастей, но ради такого - пусть Варфоломей по чаще в Украину приезжает, на все праздники .
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11.08.2021 18:09 Ответить
Москва взяла чіткий курс на розкол світового Православія. Самозванці і дикуни ... орда.
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11.08.2021 19:24 Ответить
 
 