УПЦ МП будет игнорировать мероприятия ко Дню Независимости из-за патриарха Варфоломея
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Представители Украинской православной церкви Московского патриархата не будут принимать участие в мероприятиях, на которых будет присутствовать патриарх Варфоломей.
Об этом заявил на брифинге управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, информирует Цензор.НЕТ.
По словам митрополита Антония, "верующие не поймут", если представители УПЦ МП будут присутствовать на одних мероприятиях с патриархом Варфоломеем.
"Поэтому можем сказать однозначно - на тех мероприятиях, где будет присутствовать патриарх Варфоломей, а не будет представителя УПЦ (МП. - Ред.)", - подытожил митрополит Антоний.
Как известно, Украина в тридцатую годовщину Независимости ожидает визита Вселенского патриарха Варфоломея - первого за 13 лет. В марте Варфоломей подтвердил свое намерение посетить Украину в августе и принять участие в торжествах по случаю 30-летия Независимости. Официальные даты визита пока неизвестны.
Напомним, 9 января 2019 года члены Синода Вселенского патриархата подписали в Стамбуле Томос об автокефалии Православной церкви Украины. 14 января Вселенский патриархат обнародовал официальный текст Томосу об автокефалии Православной церкви Украины.
3 февраля 2019 года в Софии Киевской во время божественной литургии прошла церемония интронизации главы Православной церкви Украины Епифания. Эта церемония завершила все процедуры, которые утверждали автокефалию ПЦУ.
После предоставления Томоса Православной церкви Украины УПЦ МП имеет статус автономной церкви и обладает меньшими правами, чем автокефальная церковь - ПЦУ.
Пожалуйста, подождите...
москве томос ни один вселенский патриарх не вручал ни сейчас, ни раньше, никогда...
шо там за церковь-то?...небось, самозванцы
2. Он праздновании Независимости, церковь вне политики.
3. О грехах, так церковь по уши в них. Я думаю, они в Бога не верят. Они то лучше всех знают.
И Свидетелей Еговы уважаю, потому что с ними можно реально философски подискутировать.
"Патріаршество" було кацапами" вибите після катувань і убивства священників Патріарха Константинопольського що мав необережність довіриться "москалям"
"Патріаршество" було ліквідовано Петром І - він утвердив Сященний Синод (Фактично - Міністерство по справах релігії)
Патріаршество було "самосвятом" відновлене в лютому 1917-го Ліквідоване було з смертю патріарха Пимена - в 20-ті Відновили його після Указу Сталіна - у війну Яка може буть "святість" після 300 років "адміністрації"?!!!
Як там твоя Черкащина? Бо мої мовчать - після того як я їм "матюків" нагнув- після виборів "Блазня"
Орда ушла, а этих забыли(забили)...
С 2014 они были замешаны на прямую в кровопролитии, сейчас стараются травить людей внутри страны, сеют смуту и ложь!
Неужели с этим нельзя ничего сделать?!
С верой и добром эта церковь не имеет ничего общего!
Заниматься церковной деятельностью церковь МП не имеет никакого права, у них нет Томоса, разрешения и благословления, от материнкой Церкви!
Сиди вдома.
А крымские татары как счастливы..., ну как и другие коренные народы Украины - караимы, крымчаки
из лавры, их по левую и правую стороны
Це рпц фсб...