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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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обстрел (20073) ранение (3237) Донбасс (26945) потери (3857) операция Объединенных сил (4182)

Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе, один из них умер в госпитале. За сутки - 16 обстрелов, враг бил из 122-мм артсистем и запрещенных минометов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе, один из них умер в госпитале. За сутки - 16 обстрелов, враг бил из 122-мм артсистем и запрещенных минометов

За прошедшие сутки, 10 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты трижды обстреливали позиции украинских защитников, применяя артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы 82-го калибра и стрелковое оружие.

Также из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 82-го калибра российские наемники осуществляли обстрел населенного пункта Водяное, разрушив частные домовладения. Пострадавших среди гражданского населения нет.

В направлении Невельского враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Марьинки российские наемники обстреливали украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов.

Возле Нью-Йорка враг дважды осуществил обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 120-го калибра.

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В районе населенного пункта Катериновка российские оккупанты дважды обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении поселка Пески враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.

Вблизи Новоалександровки вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Новолуганского противник применял автоматические станковые гранатометы.

"В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. Один раненый скончался в госпитале. Два других воина - находятся в медицинском учреждении, их состояние - удовлетворительное.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - сообщили в ведомстве.

По состоянию на 7:00 утра 11 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Возле Новомихайловки российские оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм.

"Боевых потерь среди наших защитников нет. Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в Минобороны.
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Топ комментарии
+27
Пєрєміріє продовжується... Головне, не попортити статистику нєлоху по кількості загиблих
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11.08.2021 07:32
+23
Господи ...
Кому ваше =на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь= треба, коли гинуть наші воїни і ваші побратими ?
Треба відповідати так, щоб наші всі були живі ! А ще краще (щоб ти сказилася, тля квартальна) - діяти на випередження.

Одужання нашим пораненим !
Світла пам'ять полеглому !
Щирі співчуття рідним: горе прийшло ще в одну домівку.
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11.08.2021 07:39
+19
***** - убийца

Троє українських воїнів зазнали поранення на Донбасі, один із них помер у госпіталі. За добу - 16 обстрілів, ворог бив зі 122-мм артсистем і заборонених мінометів - Цензор.НЕТ 2973
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11.08.2021 07:57
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Правила форума Совет форумчан
что ж зеленский все никак не перестанет стрелять
Ведь он же обещал
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11.08.2021 07:31 Ответить
Может пора беспилотники турецкие применить в действии, а не только на учениях. Троє українських воїнів зазнали поранення на Донбасі, один із них помер у госпіталі. За добу - 16 обстрілів, ворог бив зі 122-мм артсистем і заборонених мінометів - Цензор.НЕТ 5984
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11.08.2021 09:39 Ответить
Прийшла пора застосувати українські ударні та розвідувальні БПЛА Касьянова, вони більш небезпечні для ворога ніж турецькі Байрактари. Касьянов вже робить цілі безпілотні VTOL системи, де один безпілотник несе на собі інший безпілотник - керований снаряд і ця система більш небезпечна для ворога, бо вона в рази менша і може атакувати ворога зі 100-200 метрів і може застосовуватись піхотою на будь якій ділянці фронту, для цього не потрібні дорогі апаратні керування, як для Байрактарів.
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11.08.2021 11:02 Ответить
Пєрєміріє продовжується... Головне, не попортити статистику нєлоху по кількості загиблих
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11.08.2021 07:32 Ответить
бо не буду чим пишатися-вихвалятися з трибуни на Святі...
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11.08.2021 08:21 Ответить
"Возле Нью-Йорка враг дважды осуществил обстрелы..."(с). Это, конечно, уже напоминает сводку с театра боевых действий Третьей Мировой войны.
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11.08.2021 07:35 Ответить
у путлера еще 2 -я мировая не окончилась... Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе, один из них умер в госпитале. За сутки - 16 обстрелов, враг бил из 122-мм артсистем и запрещенных минометов - Цензор.НЕТ 1273
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11.08.2021 07:42 Ответить
Господи ...
Кому ваше =на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь= треба, коли гинуть наші воїни і ваші побратими ?
Треба відповідати так, щоб наші всі були живі ! А ще краще (щоб ти сказилася, тля квартальна) - діяти на випередження.

Одужання нашим пораненим !
Світла пам'ять полеглому !
Щирі співчуття рідним: горе прийшло ще в одну домівку.
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11.08.2021 07:39 Ответить
Шойгу пропонує перенести столицю РФ кудись в бункери
https://www.youtube.com/watch?v=uK-TKTxEMxg
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11.08.2021 07:54 Ответить
пора вызывать евреев на подмогу с их армией и торпедами как на вход так и на выход у хфортачку...и плодить гиви и моторолов....
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11.08.2021 07:55 Ответить
***** - убийца

Троє українських воїнів зазнали поранення на Донбасі, один із них помер у госпіталі. За добу - 16 обстрілів, ворог бив зі 122-мм артсистем і заборонених мінометів - Цензор.НЕТ 2973
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11.08.2021 07:57 Ответить
а чего молчит зеленый гнус....или у него все мир в глазах *****....
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11.08.2021 08:00 Ответить
Он с ****** мечтает в десна...
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11.08.2021 08:03 Ответить
Воно вилазить тільки коли вітає когось, приписуючи всі досягнення собі.
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11.08.2021 08:15 Ответить
Той,хто заборогяє негайну "отвєтку"-ворог України! Хлолпці-воїни,начхайте на злочинні накази на кшталт "Без дозволу не стріляти!" і гатіть по ворогові негайно,поки не втік,не поміняв позиції. Головним Вашим командиром є народ України, а не якесь опудало у погонах,або із Банкової!
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11.08.2021 08:20 Ответить
Хлолпці-воїни,начхайте на злочинні накази
1. С чего ты взял, что они не начхали?
2. Как это, по твоему мнению, должно уменьшить потери? Если отвечать, то погибшие воскреснут?
Предотвратить потери, теоретически, можно, если открывать огонь на упреждение - увидели движение и первыми накрыли. Ну да, нормально ....
А как на это отреагируют те, кто сейчас поддерживает Украину деньгами, техникой, вооружением? Они согласны на то, чтобы Украина проявляла такую инициативу?
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11.08.2021 09:17 Ответить
1. Чим, по твоєму, вони мають відповідати на артилерийський вогонь, коли вся артилерія виведена в місця зберігання?
2.Розвідка, безпілотники, снайперський терор, привентивний вогонь по розвіданих цілях.
3. Вони згідні на будь яку ініціативу від України. "Ви будете воювати? Ми вам допоможем. Будете здаватися? Ми вам і в цьому допоможем."
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11.08.2021 09:46 Ответить
Для начала - приезжай и поживи месяц-два где-нибудь где тебе будет удобней, в Марьинке/Красногоровке/и т.д. по кругу или в Донецке, в Нью Йорке/Торецке и т.д. по кругу или в Горловке, ну и далее по кругу на восток, поживешь послушаешь "прямой эфир", а не только заангажированные телевизор и интернет. Если не сможешь различать выход/прилет, то у местных поспрашиваешь где что, я думаю объяснят.
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11.08.2021 18:40 Ответить
Вихід, прихід та калібр арти, на слух, я навчився розрізняти років з семи, так як ріс біля арт полігону Київського округу, той що Дівички. В усих перелічених тобою місцях я бував, в 2014-2015 роках, і я не розповідаю про те в чому не розбираюсь, або чого не робив сам.
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11.08.2021 21:06 Ответить
Ну значит тем более будешь удивлен - "А чем же они отвечают?" - когда своими ушами услышишь тяжелый прилет к "народным милиционерам" .... может третья сила, х.з.
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11.08.2021 22:42 Ответить
Ти дійсно тупий? Як ти думаєш, скільки товаришів в мене лишилося на передку в різних підрозділах? Ти думаєш я не знаю що там робиться? Коли я кажу, що відповідати нічим, то я знаю про що говорю, і один - два прилєта (в кого ще лишився БК до 120-тих) погоду не міняють. Хлопчику, ти піди повоюй місяць - два, а потім може зрозумієш про що мова.
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12.08.2021 08:34 Ответить
Боже, Боже прийми його Душу...
Троє українських воїнів зазнали поранення на Донбасі, один із них помер у госпіталі. За добу - 16 обстрілів, ворог бив зі 122-мм артсистем і заборонених мінометів - Цензор.НЕТ 9734

...співчуття родині і побратимам...
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11.08.2021 08:33 Ответить
Может Бубочка в первый раз что-то не доглядел в шоколадном глазике у *****? Может еще раз ему заглянуть?
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11.08.2021 08:52 Ответить
Где срочные гундосики от рапана-косоворота ? Оно опять в тумане ?
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11.08.2021 09:28 Ответить
Троє українських воїнів зазнали поранення на Донбасі, один із них помер у госпіталі. За добу - 16 обстрілів, ворог бив зі 122-мм артсистем і заборонених мінометів - Цензор.НЕТ 818
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11.08.2021 10:23 Ответить
Зєлє нема коли займатись обороною, треба пиляти контробанду на митниці, бабло на великому крадівництві, писати відосіки, ховатись від питань про чауса і вагнерівців...
________
Зєлю геть. Дострокові. Зеркаль - през, Юля - прем'єр.
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11.08.2021 10:41 Ответить
Юля - лишняя тут, московская консерва, подруга Путина, Медведчука и люба подруга Шуфрича
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11.08.2021 12:05 Ответить
Часом Юля подруга не того медведчука, що кум порошенка? І не того путєна, що "цілую, обіймаю" під час Іловайська і Дебальцево?
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11.08.2021 22:51 Ответить
Ну а до Шуфріча не ревнуйте. Шуфріч на мародерських тролів не клює все одно
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11.08.2021 22:54 Ответить
Троє українських воїнів зазнали поранення на Донбасі, один із них помер у госпіталі. За добу - 16 обстрілів, ворог бив зі 122-мм артсистем і заборонених мінометів - Цензор.НЕТ 7790
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11.08.2021 14:00 Ответить
Троє українських воїнів зазнали поранення на Донбасі, один із них помер у госпіталі. За добу - 16 обстрілів, ворог бив зі 122-мм артсистем і заборонених мінометів - Цензор.НЕТ 6318
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11.08.2021 14:01 Ответить
 
 