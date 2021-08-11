Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе, один из них умер в госпитале. За сутки - 16 обстрелов, враг бил из 122-мм артсистем и запрещенных минометов
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За прошедшие сутки, 10 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты трижды обстреливали позиции украинских защитников, применяя артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы 82-го калибра и стрелковое оружие.
Также из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 82-го калибра российские наемники осуществляли обстрел населенного пункта Водяное, разрушив частные домовладения. Пострадавших среди гражданского населения нет.
В направлении Невельского враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку от Марьинки российские наемники обстреливали украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов.
Возле Нью-Йорка враг дважды осуществил обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 120-го калибра.
В районе населенного пункта Катериновка российские оккупанты дважды обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении поселка Пески враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.
Вблизи Новоалександровки вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Возле Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Новолуганского противник применял автоматические станковые гранатометы.
"В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. Один раненый скончался в госпитале. Два других воина - находятся в медицинском учреждении, их состояние - удовлетворительное.
Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - сообщили в ведомстве.
По состоянию на 7:00 утра 11 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Возле Новомихайловки российские оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм.
"Боевых потерь среди наших защитников нет. Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в Минобороны.
Пожалуйста, подождите...
Ведь он же обещал
Кому ваше =на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь= треба, коли гинуть наші воїни і ваші побратими ?
Треба відповідати так, щоб наші всі були живі ! А ще краще (щоб ти сказилася, тля квартальна) - діяти на випередження.
Одужання нашим пораненим !
Світла пам'ять полеглому !
Щирі співчуття рідним: горе прийшло ще в одну домівку.
https://www.youtube.com/watch?v=uK-TKTxEMxg
1. С чего ты взял, что они не начхали?
2. Как это, по твоему мнению, должно уменьшить потери? Если отвечать, то погибшие воскреснут?
Предотвратить потери, теоретически, можно, если открывать огонь на упреждение - увидели движение и первыми накрыли. Ну да, нормально ....
А как на это отреагируют те, кто сейчас поддерживает Украину деньгами, техникой, вооружением? Они согласны на то, чтобы Украина проявляла такую инициативу?
2.Розвідка, безпілотники, снайперський терор, привентивний вогонь по розвіданих цілях.
3. Вони згідні на будь яку ініціативу від України. "Ви будете воювати? Ми вам допоможем. Будете здаватися? Ми вам і в цьому допоможем."
...співчуття родині і побратимам...
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Зєлю геть. Дострокові. Зеркаль - през, Юля - прем'єр.