Силовики задержали в Минске двух журналистов телерадиокомпании ORF. МИД Австрии выразил протест
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Австрия выразила Беларуси протест в связи с задержанием журналистов телерадиокомпании ORF в Минске.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" во вторник представитель министерства иностранных дел в Вене.
"Австрийский МИД подтверждает, что австрийская журналистка и ее оператор вчера краткосрочно были задержаны белорусскими полицейскими, они устанавливали их личность. Австрия незамедлительно выразила белорусским властям протест против этих действий", - сказал собеседник агентства.
По его словам, подобные шаги сотрудников правоохранительных органов в Минске "неприемлемы".
"Мы ожидаем, что журналисты смогут выполнять свою работу беспрепятственно и свобода прессы будет полностью обеспечена", - добавил он.
Между тем в милиции Минска опровергли информацию о задержании австрийских журналистов 9 августа.
"Никаких журналистов вчера в Минске не задерживали", - сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
Ранее правозащитный центр "Весна" сообщил, что в понедельник на площади Независимости были задержаны оператор и журналист австрийского телевидения, которые брали интервью у прохожих. По информации правозащитников, их задержали "сотрудники в штатском".
"Дальнейшее местонахождение журналистов неизвестно", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Весны".
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Скажу больше: Даже если бы этих австрийских журналистов реально кинули бы на подвал, то реакция была такая же.
И кстати, согласен полностью: Австрия - эталон лояльности к гопничеству рашки, т.к. именно Австрия - любимая страна для складирования украденных в россии денег.