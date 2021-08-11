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Силовики задержали в Минске двух журналистов телерадиокомпании ORF. МИД Австрии выразил протест

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Силовики задержали в Минске двух журналистов телерадиокомпании ORF. МИД Австрии выразил протест

Австрия выразила Беларуси протест в связи с задержанием журналистов телерадиокомпании ORF в Минске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" во вторник представитель министерства иностранных дел в Вене.

"Австрийский МИД подтверждает, что австрийская журналистка и ее оператор вчера краткосрочно были задержаны белорусскими полицейскими, они устанавливали их личность. Австрия незамедлительно выразила белорусским властям протест против этих действий", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подобные шаги сотрудников правоохранительных органов в Минске "неприемлемы".

"Мы ожидаем, что журналисты смогут выполнять свою работу беспрепятственно и свобода прессы будет полностью обеспечена", - добавил он.

Между тем в милиции Минска опровергли информацию о задержании австрийских журналистов 9 августа.

"Никаких журналистов вчера в Минске не задерживали", - сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

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Ранее правозащитный центр "Весна" сообщил, что в понедельник на площади Независимости были задержаны оператор и журналист австрийского телевидения, которые брали интервью у прохожих. По информации правозащитников, их задержали "сотрудники в штатском".

"Дальнейшее местонахождение журналистов неизвестно", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Весны".
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"Уйти в глухое отрицалово"(с). По-моему так, на блатном жаргоне.
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11.08.2021 07:45 Ответить
Бывший посол Азербаджана в Белоруссии Исфандияр Вагабзаде на видео резко ответил российскому политику Владимиру Жириновскому, обозвав его и «его нацию» свиньями.
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11.08.2021 07:48 Ответить
В ответ Владимир Жириновский широко оскалив рот подскочил к послу Азербайджана Исфандияр Вагабзаде и выбил ему зуб." В том же видео"
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11.08.2021 08:19 Ответить
"Мы ожидаем, что журналисты смогут выполнять свою работу беспрепятственно и свобода прессы будет полностью обеспечена" - а-ха-ха-ха-ха, австрийцы проснитесь. Хотя, кому я это говорю, та еще страна.
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11.08.2021 08:21 Ответить
"Выразили озабоченность".

Скажу больше: Даже если бы этих австрийских журналистов реально кинули бы на подвал, то реакция была такая же.
И кстати, согласен полностью: Австрия - эталон лояльности к гопничеству рашки, т.к. именно Австрия - любимая страна для складирования украденных в россии денег.
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11.08.2021 09:55 Ответить
Що ви там п@@дите ? Ми з братаном адинародовским за пол часа паставим на калени ету Австрию
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11.08.2021 08:44 Ответить
Есть журналисты от Бога,типа Виталий Портников или покойная Анна Политковская,а есть журнашлюхи типа Ольга ********* или Денис Бигус...,точно так и везде на нашем блогерном поле Ютьюба...,есть блогер Одесская Хунта, Вадимыч рвет пердаки Мавзолейные с нескольких фраз,а есть блоХер Мавзоленыая Крыса типа анатолий шМарий...,обыновенный тупой мудак Шариков... Силовики затримали в Мінську двох журналістів телерадіокомпанії ORF. МЗС Австрії висловило протест - Цензор.НЕТ 7651слова которого не стоят даже братского договора Молотов-Риббентроп,типа пестня Интернационал это Мировой краснопузый хит,типа Владимирский централ... Силовики затримали в Мінську двох журналістів телерадіокомпанії ORF. МЗС Австрії висловило протест - Цензор.НЕТ 7651для рюсских баранов
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11.08.2021 08:57 Ответить
 
 