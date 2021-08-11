В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели
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В Украине зафиксированы 1 122 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 11 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 10 августа 2021 в Украине зафиксированы 1 122 новые подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 54, медработников - 31).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 648 человек;
летальных случаев - 25;
выздоровели - 1 160 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 23 633 человека,
методом ИФА - 8 963 человека,
экспресс-тестами - 20 604 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 261 354 человека;
выздоровели - 2 193 752 человека;
летальных случаев - 53 149;
проведено ПЦР-тестов - 11 582 812.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях", - рассказали в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
Навіть якщо ми пристанемо на точку зору офіційної статистики, мало це чи багато?
Смертність в Україні - 15 людей на 1000 жителів за рік. Офіційно у нас живе 42 млн, отже смертність за рік = 15 х 42000 = 630 тис.чоловік.
Враховуючи, що офіційно померлі від ковіду мали супутні хвороби, від яких вони і так померли б в межах цього або наступного року (онкологію, серцево-судинні гострі стани, туберкульоз, імунні дисфункції і т.д), про що говорить тоді нам ця офіційна (!) підкреслюю статистика?
Про те, що має місце спланована у світовому масштабі акція, покликана вкрасти нашу свободу. І вільні люди у світі бунтують, не даючи вкрасти свою свободу. А наші дебіли вдягнули намордники і ходять, як ідіоти-раби. А тролі за шматок хліба в Інтернеті захищають пЛандемію і заходи, що обмежують нашу свободу і забирають здоров'я.
А здоровя ми і самі гробимо неслабо (пємо,куримо, їмо гадость і т.д.)
Ну как все остальные новасти для доверчивых ковидидиотов.
Т.е. при летальности 3,5% она МОЖЕТ составить 3,5х1,82=6,37%
пенсионистский фонд рф - вирусу поклоняется - столько сэкономить не каждому рогозину удается)
миншопвывсесдохлиминздрава)
А це для мене (і не тільки) основний критерій.
На прогнози від "Київської школи економіки" і подібних структур взагалі не звертаю уваги
Маску змінюю щодня.
Щодня намаюсь вживати якомога більше продуктів з вітаміном С