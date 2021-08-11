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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 1 122 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 11 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 10 августа 2021 в Украине зафиксированы 1 122 новые подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 54, медработников - 31).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели 02 госпитализированы - 648 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели 02 летальных случаев - 25;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели 02 выздоровели - 1 160 человек;

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 23 633 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели 02 методом ИФА - 8 963 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 20 604 человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тестирование украинских COVID-сертификатов в ЕС прошло успешно, - Федоров

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели 02 заболели - 2 261 354 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 193 752 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели 02 летальных случаев - 53 149;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 11 582 812.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели 14
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Топ комментарии
+3
53149 людей померло, маючи ковід, за півтора роки пЛандемії. Тобто в середньому за рік 53149:1.5=35433 людей за рік.

Навіть якщо ми пристанемо на точку зору офіційної статистики, мало це чи багато?
Смертність в Україні - 15 людей на 1000 жителів за рік. Офіційно у нас живе 42 млн, отже смертність за рік = 15 х 42000 = 630 тис.чоловік.
Враховуючи, що офіційно померлі від ковіду мали супутні хвороби, від яких вони і так померли б в межах цього або наступного року (онкологію, серцево-судинні гострі стани, туберкульоз, імунні дисфункції і т.д), про що говорить тоді нам ця офіційна (!) підкреслюю статистика?

Про те, що має місце спланована у світовому масштабі акція, покликана вкрасти нашу свободу. І вільні люди у світі бунтують, не даючи вкрасти свою свободу. А наші дебіли вдягнули намордники і ходять, як ідіоти-раби. А тролі за шматок хліба в Інтернеті захищають пЛандемію і заходи, що обмежують нашу свободу і забирають здоров'я.
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11.08.2021 08:53
+2
Дадада, а ниже маленькими буквами напейсано "повысить летальность НА 62-82% у пожилых может быть"

Ну как все остальные новасти для доверчивых ковидидиотов.
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11.08.2021 08:52
+1
В Нью-Йорке (США) обнаружен новый штамм коронавируса "Йота" с летальностью до 82%. В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 4665
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11.08.2021 08:31
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В Нью-Йорке (США) обнаружен новый штамм коронавируса "Йота" с летальностью до 82%. В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 122 новых случая заражения, 1 160 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 4665
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11.08.2021 08:31 Ответить
Я отлично помню, что в начале всей этой движухи, в 2020-м, весной и летом, попадалась частенько ИНФА о том, что в США, в основном, даже более чем в основном, а в количестве 81-83 процента, мрут негры! Последняя такая статистика была наблюдаема мною в январе 2021-го. И всё! Я так понимаю, что с приходом Байдена эти цифры стали или не нужны, или секретны.
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11.08.2021 08:41 Ответить
53149 людей померло, маючи ковід, за півтора роки пЛандемії. Тобто в середньому за рік 53149:1.5=35433 людей за рік.

Навіть якщо ми пристанемо на точку зору офіційної статистики, мало це чи багато?
Смертність в Україні - 15 людей на 1000 жителів за рік. Офіційно у нас живе 42 млн, отже смертність за рік = 15 х 42000 = 630 тис.чоловік.
Враховуючи, що офіційно померлі від ковіду мали супутні хвороби, від яких вони і так померли б в межах цього або наступного року (онкологію, серцево-судинні гострі стани, туберкульоз, імунні дисфункції і т.д), про що говорить тоді нам ця офіційна (!) підкреслюю статистика?

Про те, що має місце спланована у світовому масштабі акція, покликана вкрасти нашу свободу. І вільні люди у світі бунтують, не даючи вкрасти свою свободу. А наші дебіли вдягнули намордники і ходять, як ідіоти-раби. А тролі за шматок хліба в Інтернеті захищають пЛандемію і заходи, що обмежують нашу свободу і забирають здоров'я.
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11.08.2021 08:53 Ответить
Кому ваша свобода потрібна? Не перебільшуйте власну цінність. У кожного купа своїх проблем. Тільки самозакохані люди думають, що комусь потрібні.
А здоровя ми і самі гробимо неслабо (пємо,куримо, їмо гадость і т.д.)
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11.08.2021 09:18 Ответить
Що ж ви такий песиміст? Знайдіть собі іншу дівчину. Їх багато насправді
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11.08.2021 11:44 Ответить
Дадада, а ниже маленькими буквами напейсано "повысить летальность НА 62-82% у пожилых может быть"

Ну как все остальные новасти для доверчивых ковидидиотов.
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11.08.2021 08:52 Ответить
Не кидайся фейками, штамм МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ летальность среди пожилых людей НА 82%.
Т.е. при летальности 3,5% она МОЖЕТ составить 3,5х1,82=6,37%
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11.08.2021 09:11 Ответить
Меньше чем в Нефтяной Орде??? То вы еще Спутником не кололись.
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11.08.2021 08:32 Ответить
научно-скрепным путем ватники доказали шо вирус передается даже если навернуть 5 баночек боярки а потом поцеловать больную вирусом рожалку и пойти дальше бухать с мужиками. = все мужики заражены, а любитель рожалок - избит и погиб )))
пенсионистский фонд рф - вирусу поклоняется - столько сэкономить не каждому рогозину удается)
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11.08.2021 08:39 Ответить
Ляшко молодчага - от своего имени не высрет статистику, бо потом мона будет и присесть и не только на бутылку. а так - а я шо, это баба Валя уборщица вела наш Фейспук миншопвывсесдохли минздрава)
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11.08.2021 08:35 Ответить
Все одно, кількість одужавших більше, ніж кількість нових випадків!
А це для мене (і не тільки) основний критерій.
На прогнози від "Київської школи економіки" і подібних структур взагалі не звертаю уваги
Маску змінюю щодня.
Щодня намаюсь вживати якомога більше продуктів з вітаміном С
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11.08.2021 09:08 Ответить
 
 