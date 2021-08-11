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Киев (24529) насилие (364) подростки (379) Нацполиция (15725)

В Киеве полицейские прибыли на вызов по домашнему насилию внука над бабушкой: при выяснении обстоятельств конфликта подросток выпрыгнул с 8-го этажа

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Киеве полицейские прибыли на вызов по домашнему насилию внука над бабушкой: при выяснении обстоятельств конфликта подросток выпрыгнул с 8-го этажа

В Киеве подросток (2003 г. р.) выпрыгнул из окна 8-го этажа, когда на вызов о домашнем насилии в отношении бабушки выпрыгнувшего приехали полицейские.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в правоохранительных органов.

Инцидент произошел вчера, 10 августа, вечером в Днепровском районе Киева. Полицейские прибыли на вызов по домашнему насилию внука Шинкаря (2003 г.р.) над своей бабушкой. Однако, при попытке правоохранителей выяснить обстоятельства конфликта внук выпрыгнул из окна квартиры на восьмом этаже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 13-летнего подростка, которого подозревают в убийстве 6-летней девочки под Харьковом, поместили в приемник-распределитель

Шинкар был госпитализирован. 

По данному инциденту проводится проверка.
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Топ комментарии
+13
"Шинкар"(с). Не очень понятно. Этот 18-летний "подросток" владел или работал в питейном заведении???
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11.08.2021 08:49
+12
Бабушка осмелела в присутствии полицейских.
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11.08.2021 08:54
+7
Рэдбула принял...альонку послушал...и решил полетать...
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11.08.2021 08:56
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А куда он выпрыгнул с 8го этажа? он чо супер герой этот Шинкарь? В Киеве полицейские прибыли на вызов по домашнему насилию внука над бабушкой: при выяснении обстоятельств конфликта подросток выпрыгнул с 8-го этажа - Цензор.НЕТ 5867
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11.08.2021 08:56 Ответить
basejumper
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11.08.2021 10:23 Ответить
"Шинкар"(с). Не очень понятно. Этот 18-летний "подросток" владел или работал в питейном заведении???
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11.08.2021 08:49 Ответить
Корчмар
В Киеве полицейские прибыли на вызов по домашнему насилию внука над бабушкой: при выяснении обстоятельств конфликта подросток выпрыгнул с 8-го этажа - Цензор.НЕТ 220В Киеве полицейские прибыли на вызов по домашнему насилию внука над бабушкой: при выяснении обстоятельств конфликта подросток выпрыгнул с 8-го этажа - Цензор.НЕТ 7175
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11.08.2021 08:52 Ответить
ШИНОК ( корчма) - шинкар ( власник)
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11.08.2021 08:54 Ответить
про призвыще не думав?
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11.08.2021 08:56 Ответить
Чому було призвіще писати ?
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11.08.2021 08:59 Ответить
ты еврей? зайди на сайт - там смешно троллили Овоща, даже ролик есть - "протестуют" типо за Овоща - флаги ПДРС У Києві поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука над бабусею: під час з'ясування обставин конфлікту підліток вистрибнув з 8-го поверху - Цензор.НЕТ 1877 баба прохожая начала сраться, все ржут - не поняла шо то троллинг такой
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11.08.2021 08:56 Ответить
что это за **********?
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11.08.2021 08:55 Ответить
это троллинг Овоща - сайт типо за совок, но круто троллят это - зайди и посмотри, если он еще есть правда
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11.08.2021 09:02 Ответить
Є.
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11.08.2021 09:25 Ответить
Плохая наследственность.
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11.08.2021 08:53 Ответить
Мало того, там ще й "онук Шинкаря"....
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11.08.2021 09:25 Ответить
18 лет? Подросток?!
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11.08.2021 08:50 Ответить
ПЕРЕРОСТОК В Киеве полицейские прибыли на вызов по домашнему насилию внука над бабушкой: при выяснении обстоятельств конфликта подросток выпрыгнул с 8-го этажа - Цензор.НЕТ 564
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11.08.2021 08:54 Ответить
Если Родину защищать то подросток, а как бабцю мутузить то мужик.
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11.08.2021 10:21 Ответить
ШИНКА́Р, -Власник шинку або продавець у ньому.???????
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11.08.2021 08:51 Ответить
Так он сам выпрыгнул или помогли?!
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11.08.2021 08:52 Ответить
Бабушка осмелела в присутствии полицейских.
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11.08.2021 08:54 Ответить
«Шинкар был госпитализирован.»

Редактор расшифруйте, плиз .
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11.08.2021 08:53 Ответить
Выжил.
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11.08.2021 08:53 Ответить
Расшифруйте « шинкар» в данном тексте
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11.08.2021 08:55 Ответить
Фамилия у него такая.
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11.08.2021 08:56 Ответить
А навіщо призвіще називати ?
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11.08.2021 08:57 Ответить
я вот реально подумал шо мусора сами вытолкнули, и в панике написали даже фамилию то. но так обосраться.....(вспоминает "террориста" шо захватил автобус с жителями где то) наши вполне могут)
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11.08.2021 09:00 Ответить
Журналисты обычно не пишут фамилии, а про национальности преступников пишут - иностранец 😀😀😀
А тут вдруг Шинкар- конечно вызывает вопрос качество материала У Києві поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука над бабусею: під час з'ясування обставин конфлікту підліток вистрибнув з 8-го поверху - Цензор.НЕТ 8895
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11.08.2021 09:05 Ответить
Секрет Полишинеля 😀😀😀
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11.08.2021 09:30 Ответить
я выше написал - видимо Внук не сам выпрыгнул, а спомощью наркотиков или ментов, или того и другого
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11.08.2021 09:18 Ответить
Я обратила внимание редактора на непонятки в тексте. Журналистике на сайте мало уделяют внимание - больше надеются на форумчан и комменты . А над текстами редактор не работает
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11.08.2021 09:29 Ответить
та Г*споди - зачем? смешно всем, кроме Внука стало - я не понимаю, хотя и не совок, зачем "стучать" за мелкое, даже приятное это самое? вы там у себя в ... вот не знаю, Тирана это Сербия вроде, а там - забыл - нечем заняться то У Києві поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука над бабусею: під час з'ясування обставин конфлікту підліток вистрибнув з 8-го поверху - Цензор.НЕТ 3170
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11.08.2021 09:36 Ответить
Словакия
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11.08.2021 09:41 Ответить
та столица не знаю то. раз одним на ответ откуда - с Эквадора ответил - А, Кито - удивились, как ты знаешь = географию в школе любил.
некоторые вообще запоминают все флаги всех стран и все столицы - даже на конкурсах каких-то выступают. у Ленина говорят память была фотографическая, "эйдетизм" как бы. Великий, Мужественный(мужественно боролся с запасами баварского пива и с француженками не смиренного поведения, правда погиб))
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11.08.2021 09:46 Ответить
Тірана то Албанія!
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11.08.2021 10:12 Ответить
Он просто не мог вспомнить в какой стране я часто живу 😀😀😀
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11.08.2021 10:42 Ответить
Соіфйко! З ким ви проубєте спілкуаться?! Це "хронічно п"яний кацап!!!
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11.08.2021 10:25 Ответить
Защитник спешыт на помощь!

У Києві поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука над бабусею: під час з'ясування обставин конфлікту підліток вистрибнув з 8-го поверху - Цензор.НЕТ 6201
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11.08.2021 10:43 Ответить
проснулся наш умный дедок.
поза спиной обосрать = это кто?
Сенатор хотя бы попрямее, более лучше мужикствует то У Києві поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука над бабусею: під час з'ясування обставин конфлікту підліток вистрибнув з 8-го поверху - Цензор.НЕТ 1149
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11.08.2021 14:48 Ответить
Приходит ватник в паспортый отдел
- че? хотите сменить фамилию, а как вас зовут?
- Иван Говнов
- и какую фамилию вы хотите взять взад?
- Че? зачем фамилию, я хочу быть Эдуардом
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11.08.2021 08:58 Ответить
Там выше- ещё интересней: Полицейские прибыли на вызов по домашнему насилию внука Шинкаря (2003 г.р.) Источник: https://censor.net/ru/n3282041 В Киеве полицейские прибыли на вызов по домашнему насилию внука над бабушкой: при выяснении обстоятельств конфликта подросток выпрыгнул с 8-го этажа - Цензор.НЕТ 2373
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11.08.2021 08:55 Ответить
Призвіще ?
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11.08.2021 08:56 Ответить
По вот этой строке статьи- вроде как фамилия. Но! Далее, внизу, он уже Шинкар, без мягкого знака! У Києві поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука над бабусею: під час з'ясування обставин конфлікту підліток вистрибнув з 8-го поверху - Цензор.НЕТ 7094 Потому- я теряюсь, в догадках.
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11.08.2021 09:00 Ответить
а фраза в конце: "По данному инциденту проводится проверка", тебя не смущает ? У Києві поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука над бабусею: під час з'ясування обставин конфлікту підліток вистрибнув з 8-го поверху - Цензор.НЕТ 7448
Типа разобраться, где был сын шинкаря, пока внук шинкаря бил бабку (жену шинкаря) У Києві поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука над бабусею: під час з'ясування обставин конфлікту підліток вистрибнув з 8-го поверху - Цензор.НЕТ 7448
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11.08.2021 09:03 Ответить
8 этаж !!!
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11.08.2021 09:13 Ответить
выпрыгнул... знал свои грехи, ну и с Богом....
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11.08.2021 08:54 Ответить
может менты тоже что-то такое сказали и парень обиделся и сам налетел на ботинок мента и отпрыгнул в окно?

напишут, ягорантируэ - "Внук накушался "солей", патологоанатом Вася докажет"(и к Васе отправляется целый багажник закуски(спирт он и так имеет))
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11.08.2021 08:54 Ответить
Рэдбула принял...альонку послушал...и решил полетать...
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11.08.2021 08:56 Ответить
Писатели от Бога.теперь нормальными словами расшифруйте
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11.08.2021 08:58 Ответить
Ця новина чітко вказує на рівень нашої журналістики- тут прекрасно усе.
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11.08.2021 08:59 Ответить
Хм, с 8 этажа сиганул и выжил? На деревья что ли упал?
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11.08.2021 09:01 Ответить
Там под окнами стоит шинок шинкаря и у него соломенная стриха У Києві поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука над бабусею: під час з'ясування обставин конфлікту підліток вистрибнув з 8-го поверху - Цензор.НЕТ 287
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11.08.2021 09:04 Ответить
На Подоле ресторан шинок имел частично соломенную крышу
У Києві поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука над бабусею: під час з'ясування обставин конфлікту підліток вистрибнув з 8-го поверху - Цензор.НЕТ 8479
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11.08.2021 09:10 Ответить
Наплодят наркоманов. Ещё и не сдох.
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11.08.2021 09:02 Ответить
Было насилие над бабушкой... А не думал, идиот, прыгая в окно, кто ему утки менять будет?
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11.08.2021 09:07 Ответить
он был с парашютом - улетел далеко...
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11.08.2021 09:28 Ответить
это его личное дело - выпрыгнул себе , ну и выпрыгнул
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11.08.2021 09:08 Ответить
ЭТО ИЗ ЗА ТОГО, ЧТО ПОЛИЦИЯ КРЫШУЕТ НАРКОБИЗНЕС !!! ДВАЖДЫ ВИНОВНЫ !!!
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11.08.2021 09:11 Ответить
Вийшов у вікно на свіже повітря. Доводилось бачити таких наркош які виходили у вікно з 9 поверху.
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11.08.2021 09:13 Ответить
Принял что-то забористое, решил полетать.
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11.08.2021 09:14 Ответить
оно то хиханьки, но вот 1 таксист на рашке покурил "спайсы", зарядил жене плюху в ухо или в рожу и .... съел кусок дочери(сердце) - типо "духи приказали"
кстати хз как дальше - вроде бы в здравом уме такого не сделает даже Гундяев, но и невменяемость дать нельзя - просто временное помутнение рассудка шоле? и в психушку же тоже не надо, так как прокумарился и заплакал.
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11.08.2021 09:22 Ответить
весело..как скушно я живу..макароны и чай..может тоже грудьюна батальоны прыгнуть..та спс..)комп без меня пропадет
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11.08.2021 09:44 Ответить
Как только появились полицейские, взял да выпрыгнул с 8-го этажа сам без посторонней помощи. Для лохов, которые выбирают актёра президентом сойдёт
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11.08.2021 09:57 Ответить
Може він Карлсон?
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11.08.2021 10:15 Ответить
Выпрыгнул с 8-го этажа? И госпитализовали ?
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11.08.2021 10:26 Ответить
Почему прыгал подросток,а госпитализировали шинкаря?
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11.08.2021 11:05 Ответить
Заметка написана слишком кратко, поэтому у читателя возникает ряд вопросов.
Ясно одно. Внук скорее всего либо вымогал деньги, либо требовал, чтобы на него оформили завещание. Владелец Шинка находился на работе. Когда жена позвонила и сообщила ему, что внук выпрыгнул в окно, и копы едет к нему с проверкой, он сымитировал приступ и лег в больницу. Удивительно, что полиция не стала проводить расследование попытки самоубийства парня, а поехала сразу в Шинок с проверкой. А проверять там есть что: это и соблюдение карантинных мероприятий, наличие трудовых договоров у работников и т.д.
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11.08.2021 11:33 Ответить
Больше на анекдот похоже!
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11.08.2021 14:22 Ответить
ти ба який везучий шинкар, з восьмого поверху і живий
не те шо я, з півтора поверху і вже четвертий тиждень зі зламаною гомілкою
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11.08.2021 14:38 Ответить
І що, стрибун вижив?
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03.01.2022 17:46 Ответить
это вам не это

стрыбнув - и усьо
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03.01.2022 18:50 Ответить
так добрый вечер -
привет с 8 этажа!
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03.01.2022 19:20 Ответить
 
 