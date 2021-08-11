В Киеве полицейские прибыли на вызов по домашнему насилию внука над бабушкой: при выяснении обстоятельств конфликта подросток выпрыгнул с 8-го этажа
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
В Киеве подросток (2003 г. р.) выпрыгнул из окна 8-го этажа, когда на вызов о домашнем насилии в отношении бабушки выпрыгнувшего приехали полицейские.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в правоохранительных органов.
Инцидент произошел вчера, 10 августа, вечером в Днепровском районе Киева. Полицейские прибыли на вызов по домашнему насилию внука Шинкаря (2003 г.р.) над своей бабушкой. Однако, при попытке правоохранителей выяснить обстоятельства конфликта внук выпрыгнул из окна квартиры на восьмом этаже.
Шинкар был госпитализирован.
По данному инциденту проводится проверка.
Топ комментарии
+13 Андрей Нешевченко
показать весь комментарий11.08.2021 08:49
+12 Оберст Шмидт
показать весь комментарий11.08.2021 08:54
+7 Привет
показать весь комментарий11.08.2021 08:56
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Редактор расшифруйте, плиз .
А тут вдруг Шинкар- конечно вызывает вопрос качество материала
некоторые вообще запоминают все флаги всех стран и все столицы - даже на конкурсах каких-то выступают. у Ленина говорят память была фотографическая, "эйдетизм" как бы. Великий, Мужественный(мужественно боролся с запасами баварского пива и с француженками не смиренного поведения, правда погиб))
поза спиной обосрать = это кто?
Сенатор хотя бы попрямее, более лучше мужикствует то
- че? хотите сменить фамилию, а как вас зовут?
- Иван Говнов
- и какую фамилию вы хотите взять взад?
- Че? зачем фамилию, я хочу быть Эдуардом
Типа разобраться, где был сын шинкаря, пока внук шинкаря бил бабку (жену шинкаря)
напишут, ягорантируэ - "Внук накушался "солей", патологоанатом Вася докажет"(и к Васе отправляется целый багажник закуски(спирт он и так имеет))
кстати хз как дальше - вроде бы в здравом уме такого не сделает даже Гундяев, но и невменяемость дать нельзя - просто временное помутнение рассудка шоле? и в психушку же тоже не надо, так как прокумарился и заплакал.
Ясно одно. Внук скорее всего либо вымогал деньги, либо требовал, чтобы на него оформили завещание. Владелец Шинка находился на работе. Когда жена позвонила и сообщила ему, что внук выпрыгнул в окно, и копы едет к нему с проверкой, он сымитировал приступ и лег в больницу. Удивительно, что полиция не стала проводить расследование попытки самоубийства парня, а поехала сразу в Шинок с проверкой. А проверять там есть что: это и соблюдение карантинных мероприятий, наличие трудовых договоров у работников и т.д.
не те шо я, з півтора поверху і вже четвертий тиждень зі зламаною гомілкою
стрыбнув - и усьо
привет с 8 этажа!