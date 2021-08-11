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Со следующей недели начнется рост числа новых случаев выявления COVID-19 в Украине. Наиболее угрожающая ситуация на Одесчине и Херсонщине, - ученые

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Со следующей недели начнется рост числа новых случаев выявления COVID-19 в Украине. Наиболее угрожающая ситуация на Одесчине и Херсонщине, - ученые

В ближайшие неделе в Украине может начаться рост среднего количества суточных выявлений коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прогноз ученых Национальной академии наук (НАН) Украины по развитию эпидемии, который обнародован на сайте НАН.

Согласно прогнозным вычислениями, в которых заложено текущую тенденцию к увеличению количества новых выражений, среднее количество новых случаев равно:

-1008 - в течение недели 11-17 августа;

-1285 - в течение недели 18-24 августа.

Со следующей недели начнется рост числа новых случаев выявления COVID-19 в Украине. Наиболее угрожающая ситуация на Одесчине и Херсонщине, - ученые 01

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По данным ученых, сейчас среднее количество новых выявлений в Украине увеличилось до 839 человек в день. За две недели этот показатель вырос на 44%.

"Заболеваемость в Украине растет умеренными, но стабильными темпами. Темпы роста новых выявлений составляют примерно 24% в неделю, что соответствует периоду удвоения около 3,5 недель", - следует из доклада.

"Наиболее угрожающей является ситуация в Херсонской и Одесской областях. Стремительно растет заболеваемость в западных регионах на фоне низкого ее уровня. Быстро увеличивается число положительных тестов в Киеве, хотя количество госпитализаций возрастает медленно", - подчеркивают ученые.

Напомним,  на утро 11 августа в Украине зафиксированы 1 122 новых случая заражения COVID-19.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
По плану?
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11.08.2021 08:52
+4
Со следующей недели начнется рост числа новых случаев выявления COVID-19 в Украине. Наиболее угрожающая ситуация на Одесчине и Херсонщине, - ученые - Цензор.НЕТ 7835в одессе даже водители общественного транспорта без масок..никаких предосторожностей..

нахера эти дешевые понты пророческие..
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11.08.2021 09:02
+3
Все экстрасенсы Мира завистливо вздохнули. И есть чему позавидовать! З наступного тижня почнеться зростання кількості нових випадків виявлення COVID-19 в Україні. Найбільш загрозлива ситуація на Одещині та Херсонщині, - вчені - Цензор.НЕТ 6345 Имея в своих ручонках статистику, можно даже успешно управлять. Чем? А чем угодно!
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11.08.2021 09:05
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По плану?
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11.08.2021 08:52 Ответить
По расписанию
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11.08.2021 09:08 Ответить
Со следующей недели начнется рост числа новых случаев выявления COVID-19 в Украине. Наиболее угрожающая ситуация на Одесчине и Херсонщине, - ученые - Цензор.НЕТ 7835в одессе даже водители общественного транспорта без масок..никаких предосторожностей..

нахера эти дешевые понты пророческие..
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11.08.2021 09:02 Ответить
народ усёк шта до задницы эти ваши намордники: в Киеве всё ещё таскают, а толку ноль
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11.08.2021 09:05 Ответить
а ты за себя отвечай..не будь народником..
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11.08.2021 09:06 Ответить
ничо не понял ну да ладно
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11.08.2021 09:11 Ответить
и чо..
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11.08.2021 09:14 Ответить
Нострадамусы доморощенные
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11.08.2021 09:03 Ответить
Труха не расчитался за курортный сезон
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11.08.2021 09:05 Ответить
ковид по графику...чего только в этом ЗЕлёном болоте не встретишь
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11.08.2021 09:05 Ответить
Все экстрасенсы Мира завистливо вздохнули. И есть чему позавидовать! З наступного тижня почнеться зростання кількості нових випадків виявлення COVID-19 в Україні. Найбільш загрозлива ситуація на Одещині та Херсонщині, - вчені - Цензор.НЕТ 6345 Имея в своих ручонках статистику, можно даже успешно управлять. Чем? А чем угодно!
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11.08.2021 09:05 Ответить
Уроды у меня на даче куча работы..не дай бог автобусы будут только сидячие пускать
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11.08.2021 09:06 Ответить
только сидячие и только опо спец перепусткам З наступного тижня почнеться зростання кількості нових випадків виявлення COVID-19 в Україні. Найбільш загрозлива ситуація на Одещині та Херсонщині, - вчені - Цензор.НЕТ 7723
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11.08.2021 09:08 Ответить
В намордниках и перчатках. Со справкой о вакцинации, ПЦР тестом и заявкой на ревакцинацию.

Ну как положено
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11.08.2021 09:10 Ответить
Антиваксеры только лежачие, можно без масок З наступного тижня почнеться зростання кількості нових випадків виявлення COVID-19 в Україні. Найбільш загрозлива ситуація на Одещині та Херсонщині, - вчені - Цензор.НЕТ 8992

З наступного тижня почнеться зростання кількості нових випадків виявлення COVID-19 в Україні. Найбільш загрозлива ситуація на Одещині та Херсонщині, - вчені - Цензор.НЕТ 5974
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11.08.2021 10:04 Ответить
Затаришся крупою , мукою .сіллю та на місяць *в локдаун * ! З наступного тижня почнеться зростання кількості нових випадків виявлення COVID-19 в Україні. Найбільш загрозлива ситуація на Одещині та Херсонщині, - вчені - Цензор.НЕТ 8139
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11.08.2021 09:10 Ответить
Парень с запасом гречки и макарон познакомится с девушкой с запасом туалетной бумаги и сахара...

)))
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11.08.2021 09:23 Ответить
😀😀😀
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11.08.2021 09:25 Ответить
на хрен девушку. Когда трупы будет на улицах некому убирать, а военные будут отстреливать инфицированных гражданских, а условно здоровых расселять в гетто, в таком случае каждый сам за себя и лишний рот нафиг не нужен З наступного тижня почнеться зростання кількості нових випадків виявлення COVID-19 в Україні. Найбільш загрозлива ситуація на Одещині та Херсонщині, - вчені - Цензор.НЕТ 3779
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11.08.2021 09:31 Ответить
Лишний "рот" может стать нелишним харчем 🍖🍗...
😁
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11.08.2021 09:41 Ответить
З наступного тижня почнеться зростання кількості нових випадків виявлення COVID-19 в Україні. Найбільш загрозлива ситуація на Одещині та Херсонщині, - вчені - Цензор.НЕТ 2359
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11.08.2021 10:01 Ответить
Переезжай жить на дачу.
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11.08.2021 09:12 Ответить
И только с шанцевым инструментом...
))
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11.08.2021 09:46 Ответить
В Одессе сейчас 2 млн отдыхающих и все без масок
Ходила на ринок - в Мегафон постоянно администрация ВОЛАЕ « вдягнить маски» - народу до фонаря
Продавщице сделала замечание про маску и вакцинацию - а она « я в интернете читала, что из-за прививок все через 2 года умрут»

Пропаганды про ковид на украинском тв и радио нет никакой . В Словакии постоянно заучит на тв и радио - « руки, маски, расстояние»
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11.08.2021 09:21 Ответить
Зачем народ платит Налоги государству ? Чтобы государство о народе заботилось
А если МОЗ , получая зарплату от народа , не может организовать постоянную качественную пропаганду про заботу о своём здоровье - пусть валит в отставку
В здоровье главное - ПРОФИЛАКТИКА
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11.08.2021 09:23 Ответить
А вдруг ,дай Бог ,плохие цифры будут ниже ?
Прогноз - это далеко не одна математика , для подобной экстраполяции не
достаточно только учёта темпов роста ,есть много переменных ,которые явно не учтены.
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11.08.2021 09:22 Ответить
Да с потолка они берут все цифры
Посмотрит чиновник МОЗ в потолок и пишет 😀😀😀
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11.08.2021 09:24 Ответить
Да бред весь этот прогноз...
13.08 1200 случаев....а 15.08 600...в два раза меньше...
У вируса выходной что ли??
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11.08.2021 09:27 Ответить
Главное, что ваши крематории на лаптестане работают без выходных! 800 ковидных жмуров в день надо утилизировать! З наступного тижня почнеться зростання кількості нових випадків виявлення COVID-19 в Україні. Найбільш загрозлива ситуація на Одещині та Херсонщині, - вчені - Цензор.НЕТ 9487
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11.08.2021 09:58 Ответить
Все одно, сьогодні кількість одужавших більше, ніж кількість нових випадків!
А це для мене (і не тільки) основний критерій.
На прогнози від "Київської школи економіки" і подібних структур взагалі не звертаю уваги
Маску змінюю щодня.
Щодня намаюсь вживати якомога більше продуктів з вітаміном С
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11.08.2021 09:25 Ответить
фамилие, должность , специализация этих ученых- шарлатанов,которым репутация не важна они другим продажным способом зарабатывают.
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11.08.2021 09:37 Ответить
ТЕПЕРЬ ТЫ ЗНАЕШ ВСЕ

З наступного тижня почнеться зростання кількості нових випадків виявлення COVID-19 в Україні. Найбільш загрозлива ситуація на Одещині та Херсонщині, - вчені - Цензор.НЕТ 3872
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11.08.2021 10:03 Ответить
.....Со следующей недели начнется рост числа новых случаев COVID-19 в Украине....

Тобто ,усе вже сплановано, ЗМІ надані відповідні розпорядження...Краще новий локдаун ніж масові протести.Але підвищувати комуналку - будемо!
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11.08.2021 10:21 Ответить
Деньши от МВФ в 2.7 млр поступили на счета пора "выделять на борьбу"
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11.08.2021 10:30 Ответить
А если не начнется? И список этих "учёных" пофамильно.
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11.08.2021 11:09 Ответить
 
 