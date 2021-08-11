Со следующей недели начнется рост числа новых случаев выявления COVID-19 в Украине. Наиболее угрожающая ситуация на Одесчине и Херсонщине, - ученые
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В ближайшие неделе в Украине может начаться рост среднего количества суточных выявлений коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прогноз ученых Национальной академии наук (НАН) Украины по развитию эпидемии, который обнародован на сайте НАН.
Согласно прогнозным вычислениями, в которых заложено текущую тенденцию к увеличению количества новых выражений, среднее количество новых случаев равно:
-1008 - в течение недели 11-17 августа;
-1285 - в течение недели 18-24 августа.
По данным ученых, сейчас среднее количество новых выявлений в Украине увеличилось до 839 человек в день. За две недели этот показатель вырос на 44%.
"Заболеваемость в Украине растет умеренными, но стабильными темпами. Темпы роста новых выявлений составляют примерно 24% в неделю, что соответствует периоду удвоения около 3,5 недель", - следует из доклада.
"Наиболее угрожающей является ситуация в Херсонской и Одесской областях. Стремительно растет заболеваемость в западных регионах на фоне низкого ее уровня. Быстро увеличивается число положительных тестов в Киеве, хотя количество госпитализаций возрастает медленно", - подчеркивают ученые.
Напомним, на утро 11 августа в Украине зафиксированы 1 122 новых случая заражения COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
нахера эти дешевые понты пророческие..
Ну как положено
)))
😁
))
Ходила на ринок - в Мегафон постоянно администрация ВОЛАЕ « вдягнить маски» - народу до фонаря
Продавщице сделала замечание про маску и вакцинацию - а она « я в интернете читала, что из-за прививок все через 2 года умрут»
Пропаганды про ковид на украинском тв и радио нет никакой . В Словакии постоянно заучит на тв и радио - « руки, маски, расстояние»
А если МОЗ , получая зарплату от народа , не может организовать постоянную качественную пропаганду про заботу о своём здоровье - пусть валит в отставку
В здоровье главное - ПРОФИЛАКТИКА
Прогноз - это далеко не одна математика , для подобной экстраполяции не
достаточно только учёта темпов роста ,есть много переменных ,которые явно не учтены.
Посмотрит чиновник МОЗ в потолок и пишет 😀😀😀
13.08 1200 случаев....а 15.08 600...в два раза меньше...
У вируса выходной что ли??
А це для мене (і не тільки) основний критерій.
На прогнози від "Київської школи економіки" і подібних структур взагалі не звертаю уваги
Маску змінюю щодня.
Щодня намаюсь вживати якомога більше продуктів з вітаміном С
Тобто ,усе вже сплановано, ЗМІ надані відповідні розпорядження...Краще новий локдаун ніж масові протести.Але підвищувати комуналку - будемо!