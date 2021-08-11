Со следующей недели начнется рост числа новых случаев выявления COVID-19 в Украине. Наиболее угрожающая ситуация на Одесчине и Херсонщине, - ученые

В ближайшие неделе в Украине может начаться рост среднего количества суточных выявлений коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прогноз ученых Национальной академии наук (НАН) Украины по развитию эпидемии, который обнародован на сайте НАН.

Согласно прогнозным вычислениями, в которых заложено текущую тенденцию к увеличению количества новых выражений, среднее количество новых случаев равно:

-1008 - в течение недели 11-17 августа;

-1285 - в течение недели 18-24 августа.

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По данным ученых, сейчас среднее количество новых выявлений в Украине увеличилось до 839 человек в день. За две недели этот показатель вырос на 44%.

"Заболеваемость в Украине растет умеренными, но стабильными темпами. Темпы роста новых выявлений составляют примерно 24% в неделю, что соответствует периоду удвоения около 3,5 недель", - следует из доклада.

"Наиболее угрожающей является ситуация в Херсонской и Одесской областях. Стремительно растет заболеваемость в западных регионах на фоне низкого ее уровня. Быстро увеличивается число положительных тестов в Киеве, хотя количество госпитализаций возрастает медленно", - подчеркивают ученые.

Напомним, на утро 11 августа в Украине зафиксированы 1 122 новых случая заражения COVID-19.