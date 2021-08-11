За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 167 673 человека, всего - 4 324 553, - Минздрав
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В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 2 521 848 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"167 673 человека вакцинированы против COVID-19 за сутки 10 августа 2021. Первую дозу получили 103 783 человека, полностью иммунизированы - 63 890 человек.
В течение суток работали: 965 мобильных бригад, 2 774 пункта вакцинации, 325 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 4 324 553 человека, из них получили одну дозу - 4 324 551 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 521 848 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 6 846 399 прививок", - рассказали в Минздраве.
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Romeo Ua
показать весь комментарий11.08.2021 14:43 Ответить Мне нравится 0
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