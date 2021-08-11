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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 167 673 человека, всего - 4 324 553, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 167 673 человека, всего - 4 324 553, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 2 521 848 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"167 673 человека вакцинированы против COVID-19 за сутки 10 августа 2021. Первую дозу получили 103 783 человека, полностью иммунизированы - 63 890 человек.

В течение суток работали: 965 мобильных бригад, 2 774 пункта вакцинации, 325 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 4 324 553 человека, из них получили одну дозу - 4 324 551 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 521 848 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 6 846 399 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 167 673 человека, всего - 4 324 553, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 167 673 человека, всего - 4 324 553, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 167 673 человека, всего - 4 324 553, - Минздрав 03
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Не понял, а где комментарии в стиле "сколько людей погубили", "им всем жопа" и так далее? За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 167 673 особи, всього - 4 324 553, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6359
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11.08.2021 14:43 Ответить
 
 