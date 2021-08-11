Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается, когда доля заражения штаммом "Дельта" достигнет 90%, - ученые

Максимальные темпы роста заболеваемости коронавирусом в Украине следует ожидать, когда доля заражения штаммом "Дельта" достигнет около 90% от новых случаев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прогноз ученых Национальной академии наук (НАН) Украины по развитию эпидемии, который обнародован на сайте НАН.

При этом ученые подчеркивают, что величина этой доли для Украины на данный момент неизвестна.

Согласно прогнозу, несмотря на определенное торможение в последние дни, риски взрывных темпов роста заболеваемости остаются существенными.

"Количество положительных тестов на прошлой неделе уже росло в 1,5 раза, и эти темпы могут быть в ближайшие недели превзойдены по мере увеличения доли штамма "Дельта" среди случаев болезни", - следует из сообщения.

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Напомним, на утро 11 августа в Украине зафиксированы 1 122 новых случая заражения COVID-19.