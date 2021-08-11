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Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается, когда доля заражения штаммом "Дельта" достигнет 90%, - ученые

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается, когда доля заражения штаммом

Максимальные темпы роста заболеваемости коронавирусом в Украине следует ожидать, когда доля заражения штаммом "Дельта" достигнет около 90% от новых случаев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прогноз ученых Национальной академии наук (НАН) Украины по развитию эпидемии, который обнародован на сайте НАН.

При этом ученые подчеркивают, что величина этой доли для Украины на данный момент неизвестна.

Согласно прогнозу, несмотря на определенное торможение в последние дни, риски взрывных темпов роста заболеваемости остаются существенными.

"Количество положительных тестов на прошлой неделе уже росло в 1,5 раза, и эти темпы могут быть в ближайшие недели превзойдены по мере увеличения доли штамма "Дельта" среди случаев болезни", - следует из сообщения.

Читайте также: Со следующей недели начнется рост числа новых случаев выявления COVID-19 в Украине. Наиболее угрожающая ситуация на Одесчине и Херсонщине, - ученые

Напомним, на утро 11 августа в Украине зафиксированы 1 122 новых случая заражения COVID-19.

Автор: Ірина Дашківська
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Коли у 1991 Україна проголосила Незалежність, то з усіх щілин почався вереск - "ета самаізіляция!"... а от зараз самоізоляція і не завадила би.
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11.08.2021 09:28 Ответить
Здравствуй, совок! Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается, когда доля заражения штаммом "Дельта" достигнет 90%, - ученые - Цензор.НЕТ 9123
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11.08.2021 09:30 Ответить
Який толк від ізоляції української, коли весь світ не дотримується.
Вистачить одного міста - епідемія пошириться на всю кулю.
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11.08.2021 09:33 Ответить
Да - у антиваксеров снова пичалька Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается, когда доля заражения штаммом "Дельта" достигнет 90%, - ученые - Цензор.НЕТ 1237

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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11.08.2021 09:55 Ответить
жизнь, во всех ее проявлениях и так как лотерея, только в некоторые моменты есть возможность повлиять на шансы, в некоторые нет. Дремучие и не желающие меняться люди, животные, растения и даже страны рано или поздно канут в лета.... Таков закон эволюции! совок пал, и то же будет и с россией... возможно от отрицания ковида, возможно из-за бойкота ее нефе-газа, может быть от чрезмерного доверия очередному ммм типа биткоина, спасая свои миллиарды честно украденные... всему свое время! и время расставит все само на свои места!
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11.08.2021 10:03 Ответить
 
 