Украинские пилоты помогают бороться с пожарами в Турции ночью: Очаги огня можно рассмотреть в темноте даже под кронами деревьев
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Вертолеты и экипажи авиакомпании "Украинские вертолеты" в Турции проводят операцию по тушению пожаров в горной местности в ночное время.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", о деталях операции рассказал руководитель авиационной группы авиакомпании "Украинские вертолеты" в Турции, командир воздушного судна Юрий Стороженко.
По его словам, операция уникальная в своем роде и впервые проводится в странах Европы.
"Дневное тушение от ночного значительно отличается, причем второе по некоторым параметрам дает больший эффект. Ночью в горах стихает ветер и распространение огня замедляется. Этот ночной эффект "успокоения" атмосферы дает возможность останавливать огонь там, где он есть. Использование очков ночного видения позволяет видеть наименьшие очаги огня, что невозможно днём. Ночью эти очаги огня возможно рассмотреть даже под кронами деревьев", - отметил Стороженко.
В дневное время из-за ветра, который определяет направление дыма, очаг огня определить тяжело, поэтому сброс воды может происходить в 30-40 метрах и не иметь необходимого эффекта. В ночное время точность попадания увеличивается.
"Также важным является непрерывное воздействие, поскольку прекращение тушения огня в любом случае приведет к его распространению. Ночное тушение позволяет обеспечить непрерывность воздействия. Особенно когда огонь подходит к жилым постройкам, мы не останавлием операцию, продолжаем воздействовать на огонь независимо от времени суток", - объяснил Стороженко.
Кроме того, важное значение имеет комплекс всех мер безопасности, в частности разведка местности, тщательное планирование операции по пожаротушению, оценка высот и рельефа.
"Например, проблему наземных препятствий мы решаем доразведкой в дневное время, обозначением препятствий, если они есть, доведением результатов до членов экипажей, отработкой маршрутов, разработкой схем движения в районе очага", - объяснил Стороженко.
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