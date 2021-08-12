Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 204,8 млн. Только за сутки заболели 609,7 тыс. человек, умерли - 10 тыс. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 11 августа в мире зарегистрировали 609 701 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 092 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 204 800 030 случаев инфицирования, из них 609 701 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 327 154 человека, из них 10 092 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 183,9 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 65-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 16, по летальным случаям - 41-ю и 6-ю позицию соответственно.
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За даними ВООЗ лише минулого року померло 8 мільйонів, що в 4 рази більше чим від коронопсихозу.
Лише від туберкульозу померло не менше 1.5 мільйони.
А цензор і далі перетворюють на бульварну газетку - чи то за бабло, чи через відсутність мізків для аналізу. Жаль раніше можна було читати. А зараз купа вкидів для роздування ковідопараної
Сюда же теории заговора про проредить население земного шарика...
Товарищи, могу вас успокоить - прирост населения Земли (именно прирост) составил только в этом году уже 50 миллионов человек. В 20-м еще больше. Итого только за 20-21 год на планете стало на 110-120 миллион человек больше. Корона убила 4-5 миллионов.
Это ничтожно мало. Тут надо ядерными бомбами полпланеты накрывать чтобы проредить если уж так.
По вакцинам (как способу смертоубийства) тоже самое, наибольшее количество вакцинировано в Сев.Америке и Европе. Между тем как наибольший прирост населения идёт в Африке, Азии, Индии. Если бы хотели проредить - били бы именно по этим регионом, а не по золотому миллиарду.