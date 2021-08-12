Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 204,8 млн. Только за сутки заболели 609,7 тыс. человек, умерли - 10 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 11 августа в мире зарегистрировали 609 701 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 092 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 204 800 030 случаев инфицирования, из них 609 701 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 327 154 человека, из них 10 092 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 183,9 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 65-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 16, по летальным случаям - 41-ю и 6-ю позицию соответственно.