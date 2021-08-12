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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 204,8 млн. Только за сутки заболели 609,7 тыс. человек, умерли - 10 тыс. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 204,8 млн. Только за сутки заболели 609,7 тыс. человек, умерли - 10 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 11 августа в мире зарегистрировали 609 701 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 092 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 204 800 030 случаев инфицирования, из них 609 701 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 327 154 человека, из них 10 092 за минувшие сутки.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 204,8 млн. Только за сутки заболели 609,7 тыс. человек, умерли - 10 тыс 01

Побороли болезнь и вылечились 183,9 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается, когда доля заражения штаммом "Дельта" достигнет 90%, - ученые

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 204,8 млн. Только за сутки заболели 609,7 тыс. человек, умерли - 10 тыс 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 65-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 16, по летальным случаям - 41-ю и 6-ю позицию соответственно.
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Топ комментарии
+4
Кожен день від ускладнень пов'язаних з палінням помирає більше 20 тисяч людей.
За даними ВООЗ лише минулого року померло 8 мільйонів, що в 4 рази більше чим від коронопсихозу.
Лише від туберкульозу померло не менше 1.5 мільйони.
А цензор і далі перетворюють на бульварну газетку - чи то за бабло, чи через відсутність мізків для аналізу. Жаль раніше можна було читати. А зараз купа вкидів для роздування ковідопараної
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11.08.2021 10:01
+1
всё просто. шарик перенаселён,бежать с шарика некуда,чтобы там не трындели Маск и ему подобные. выходит один-проредить население шарика и по возможности сделать репродуктивное население пустым. вот и придумали ковид для прореживания,и прививки для способного к репродукции населения.
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11.08.2021 09:46
+1
Хе-хе-хе... четыре новости назад отмотай. И удивись. Там как раз о том, как вакцинатор(ша) сходила на прививку. Мементо мори. Моментально, в море.(с).
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11.08.2021 09:59
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Опять вверх пошли цифры, а самая жесть начнется осенью.
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11.08.2021 09:44 Ответить
всё просто. шарик перенаселён,бежать с шарика некуда,чтобы там не трындели Маск и ему подобные. выходит один-проредить население шарика и по возможности сделать репродуктивное население пустым. вот и придумали ковид для прореживания,и прививки для способного к репродукции населения.
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11.08.2021 09:46 Ответить
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 204,8 млн. Только за сутки заболели 609,7 тыс. человек, умерли - 10 тыс - Цензор.НЕТ 6668
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11.08.2021 09:54 Ответить
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 204,8 млн. Только за сутки заболели 609,7 тыс. человек, умерли - 10 тыс - Цензор.НЕТ 1857
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11.08.2021 09:51 Ответить
Хе-хе-хе... четыре новости назад отмотай. И удивись. Там как раз о том, как вакцинатор(ша) сходила на прививку. Мементо мори. Моментально, в море.(с).
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11.08.2021 09:59 Ответить
"После" не значит "В следствие" Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 204,8 млн. Только за сутки заболели 609,7 тыс. человек, умерли - 10 тыс - Цензор.НЕТ 7775 Если она зацепила корону в Турции и приехала уже в предсмертном состоянии, то ты её хоть всю обколи -вакцина НЕ ЛЕКАРСТВО!
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11.08.2021 10:07 Ответить
Та мне наплевать. Я о факте, а отмазки клеить можно какие угодно. На этом- всё.
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11.08.2021 10:14 Ответить
Так и давай ДОКАЗАННЫЙ ФАКТ, что эта женщина умерла именно В РЕЗУЛЬТАТЕ вакцинирвоания! А то, если ты боярки накатил, а тебя автобус переедет, то будешь всем доказывать, что боярка вызывает переезжание автобусом? Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 204,8 млн. Только за сутки заболели 609,7 тыс. человек, умерли - 10 тыс - Цензор.НЕТ 7555
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11.08.2021 10:16 Ответить
Люди, которые пьют воду боржоми, когда печени уже пришел каюк, утверждают, что она совершенно бесполезна.
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11.08.2021 10:31 Ответить
Кожен день від ускладнень пов'язаних з палінням помирає більше 20 тисяч людей.
За даними ВООЗ лише минулого року померло 8 мільйонів, що в 4 рази більше чим від коронопсихозу.
Лише від туберкульозу померло не менше 1.5 мільйони.
А цензор і далі перетворюють на бульварну газетку - чи то за бабло, чи через відсутність мізків для аналізу. Жаль раніше можна було читати. А зараз купа вкидів для роздування ковідопараної
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11.08.2021 10:01 Ответить
Ну если быть точно, то число инфицированных по всему миру 16.6 миллионов на почти 8 миллиардов населения... На данный момент. А сколько болело? Ну давайте посчитаем сколько за последние лет 20 гриппом болело и умерло... Важна текущая ситуация.
Сюда же теории заговора про проредить население земного шарика...
Товарищи, могу вас успокоить - прирост населения Земли (именно прирост) составил только в этом году уже 50 миллионов человек. В 20-м еще больше. Итого только за 20-21 год на планете стало на 110-120 миллион человек больше. Корона убила 4-5 миллионов.
Это ничтожно мало. Тут надо ядерными бомбами полпланеты накрывать чтобы проредить если уж так.
По вакцинам (как способу смертоубийства) тоже самое, наибольшее количество вакцинировано в Сев.Америке и Европе. Между тем как наибольший прирост населения идёт в Африке, Азии, Индии. Если бы хотели проредить - били бы именно по этим регионом, а не по золотому миллиарду.
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11.08.2021 10:48 Ответить
 
 