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С 12 августа движение скоростного трамвая в Киеве будет возобновлено, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

С 12 августа движение скоростного трамвая в Киеве будет возобновлено, - КГГА

В Киеве возобновляется движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная".

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Так, схемы движения трамвайных маршрутов №№ 1, 3 и временного автобусного маршрута № 2-Т остаются неизменными:

- маршрут № 1 - "Станция "Старовокзальная"- Михайловская Борщаговка";
- маршрут № 3 - "Станция "Старовокзальная"- станция "Ромена Роллана";
- временный автобусный маршрут № 2-Т - "Михайловская Борщаговка - Кольцевая дорога".

Отмечается, что в связи с проведением капитального ремонта, трамваи будут проходить станцию ​​"Индустриальную" транзитом, без остановки для посадки и высадки пассажиров.

Движение временных автобусных маршрутов № 1-Т, 3-Т и трамваев маршрута № 2 закрывается. Автобусы вернут на свои постоянные маршруты, которые они обслуживали.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Так вип"ємо ж за те, щоб наші діти на транвай не чіплялись.(Тост) Із 12 серпня рух швидкісного трамвая в Києві буде відновлено, - КМДА - Цензор.НЕТ 1898
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11.08.2021 09:59 Ответить
Соединили заповедник с городом...
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11.08.2021 10:49 Ответить
На Троещине скоростного трамвая нет.
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11.08.2021 11:08 Ответить
А цю гидоту на кінцевій 3 трамваю з самозахопленням тротуарів та доріг коли ліквідують?
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11.08.2021 12:35 Ответить
 
 