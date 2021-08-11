С 12 августа движение скоростного трамвая в Киеве будет возобновлено, - КГГА

В Киеве возобновляется движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная".

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Так, схемы движения трамвайных маршрутов №№ 1, 3 и временного автобусного маршрута № 2-Т остаются неизменными:



- маршрут № 1 - "Станция "Старовокзальная"- Михайловская Борщаговка";

- маршрут № 3 - "Станция "Старовокзальная"- станция "Ромена Роллана";

- временный автобусный маршрут № 2-Т - "Михайловская Борщаговка - Кольцевая дорога".

Отмечается, что в связи с проведением капитального ремонта, трамваи будут проходить станцию ​​"Индустриальную" транзитом, без остановки для посадки и высадки пассажиров.

Движение временных автобусных маршрутов № 1-Т, 3-Т и трамваев маршрута № 2 закрывается. Автобусы вернут на свои постоянные маршруты, которые они обслуживали.

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