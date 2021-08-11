Популяризировали НВФ и призывали к изменению границ Украины: СБУ нейтрализовала очередных интернет-агентов спецслужб РФ

Киберспециалисты СБУ продолжают системно разоблачать в сети интернет-агентов, которых координируют представители спецслужб РФ. По заданию "кураторов" злоумышленники призвали к ведению агрессивной войны и изменения границ государственной границы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Для проведения информационно-подрывной деятельности вражеская агентура использовала информацию из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР"", - говорится в сообщении

В ходе следственных действий по местам пребывания злоумышленников в разных регионах Украины правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Так, в Чернигове к 3 годам лишения свободы приговорен агитатор, который через интернет призвал к изменению границ госграницы Украины. Для распространения провокационных материалов он создавал и администрировал в соцсетях специализированные группы.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.

В Мариуполе блокировано деятельность трех участников сети вражеских интернет-агентов. Злоумышленники популяризировали боевиков незаконных вооруженных формирований и агитировали за изменение границ государственной границы. Свои "публикации" они размещали в запрещенных в Украине соцсетях.

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Следователи органов безопасности сообщили злоумышленникам о подозрении по:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины.

В Запорожской области разоблачен житель Бердянска, который размещал на персональных страницах одной из соцсетей информацию с призывами к свержению конституционного строя.

По установленным фактам продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к информационно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины.