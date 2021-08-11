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Популяризировали НВФ и призывали к изменению границ Украины: СБУ нейтрализовала очередных интернет-агентов спецслужб РФ

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Популяризировали НВФ и призывали к изменению границ Украины: СБУ нейтрализовала очередных интернет-агентов спецслужб РФ

Киберспециалисты СБУ продолжают системно разоблачать в сети интернет-агентов, которых координируют представители спецслужб РФ. По заданию "кураторов" злоумышленники призвали к ведению агрессивной войны и изменения границ государственной границы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Для проведения информационно-подрывной деятельности вражеская агентура использовала информацию из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР"", - говорится в сообщении

В ходе следственных действий по местам пребывания злоумышленников в разных регионах Украины правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Так, в Чернигове к 3 годам лишения свободы приговорен агитатор, который через интернет призвал к изменению границ госграницы Украины. Для распространения провокационных материалов он создавал и администрировал в соцсетях специализированные группы.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.

В Мариуполе блокировано деятельность трех участников сети вражеских интернет-агентов. Злоумышленники популяризировали боевиков незаконных вооруженных формирований и агитировали за изменение границ государственной границы. Свои "публикации" они размещали в запрещенных в Украине соцсетях.

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Следователи органов безопасности сообщили злоумышленникам о подозрении по:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
ч. 1 ст. 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины.

В Запорожской области разоблачен житель Бердянска, который размещал на персональных страницах одной из соцсетей информацию с призывами к свержению конституционного строя.

По установленным фактам продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к информационно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины.
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Хе-хе. антиваксеры насторожились Популяризировали НВФ и призывали к изменению границ Украины: СБУ нейтрализовала очередных интернет-агентов спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 9635
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11.08.2021 10:09 Ответить
Популяризировали НВФ и призывали к изменению границ Украины: СБУ нейтрализовала очередных интернет-агентов спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 6846 Вольнова найти и пожать толстую руку)
ему на рашке даже дали заочно 6 лет
Мужественный, патриотичный, ехидный деятель)
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11.08.2021 10:11 Ответить
Украина это кость в горле Мавзолейных Мудаков уже лет 500-600 Популяризировали НВФ и призывали к изменению границ Украины: СБУ нейтрализовала очередных интернет-агентов спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 7311Они сами не знают чего хотят,плому и пердаки рвут о "братском" народе...Быдло оно и в Африке быдло...,как говорил Тальков покажите мне такую срану,где блаженствует Гитлер-Путлер и его кооператив Озеро с братами вРоттенбегами.. Популяризировали НВФ и призывали к изменению границ Украины: СБУ нейтрализовала очередных интернет-агентов спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 7311
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11.08.2021 10:19 Ответить
Нейтралізовувать треба пострілом в потилицю, а не трьома роками платних тюремних камер!
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11.08.2021 10:35 Ответить
Таке враження що закони нашої країни не борються з ворогом, а навпаки заохочують до подальшої протиправної діяльності призначаючи мізерні покарання лютим ворогам України. Така погань повинна каратись довічним утриманням щоб решта знала свою перспективу на майбутнє. Популяризували НЗФ і закликали до зміни кордонів України: СБУ нейтралізувала чергових інтернет-агентів спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 8708
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11.08.2021 10:40 Ответить
Дебилы. Перед тем, как творить такую фигню, надо хорошо учить матчасть.

Правда есть одна проблема - хорошо изучив матчасть обычно уже нет желания творить фигню .
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11.08.2021 12:04 Ответить
Лупіть зразу 15шку . І щоб мав можливість офіційно відкупитися : 200 000 гривень за кожен рік відсидки . Нехай вирішує сам . Ватніків валом , а бюджет не наповнюється . Абида да . На чорта ми тоді депутатів харчуємо ? Де нормальні закони ?
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11.08.2021 13:38 Ответить
 
 