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Эпидзонирование Украины: на Тернопольщине "зеленой" зоне не соответствуют два показателя, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

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Эпидзонирование Украины: на Тернопольщине

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 11 августа, в Тернопольской области зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель на Тернопольщине составляет 86,7% (норма не более 50%). Кроме того, в Тернопольской бласти зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - 4,6% (норма для "зеленой" зоны не более 4%).

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Также превышение нормы выявления новых случаев инфицирования зафиксировано в Херсонской области - 4,8%.

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако, чтобы область попала в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей.

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Эпидзонирование Украины: на Тернопольщине зеленой зоне не соответствуют два показателя, - Минздрав 01
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