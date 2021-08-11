$600 тыс. за назначение главой Николаевской ОГА: Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Злоумышленники обещали посодействовать в назначении гражданина на должность главы Николаевской ОГА. За свои "услуги" просили 600 тыс. долларов США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.
Правоохранители установили, что организатором преступной схемы оказалась 64-летняя жительница Киева - бывшая работница управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. К схеме женщина привлекла 36-летнего жителя столицы - главу правления благотворительной организации.
Согласно плану злоумышленников, женщина подысказал якобы кандидата на должность главы Николевской ОГА.
"За это требовала у последнего 600 тыс. долларов США. При этом подчеркивала, что средства нужны для чиновников, которые будут способствовать соответствующему назначению", - говорится в сообщении.
Вчера, 10 августа, оперативники и следователи при силовой поддержке областного управления "КОРД" задержали организатора и ее сообщника во время получения части оговоренной суммы - 200 тыс. долл. США. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.
Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 190 (мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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да и демпингуют цены - а этого клоун простить не может, а ермак вообще в бешенстве)
эта ? не ????
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Там же четко написано "организатором преступной схемы оказалась 64-летняя жительница Киева"
При всій моїй нелюбові Мендель їй є що виговорити за її діяльність, а не придумувати фігню.
скорее мамка Ермака
Це означає що - президента в нас немає , є - весільний генерал .
Маловато будет. Сколько в среднем берет Ермак?