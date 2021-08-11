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Беларусь (7521) Лукашенко (3501) МИД (6653) посольство (1044)

Посольство Беларуси о вызове в МИД их главы: "Озабочены недружественными действиями Украины"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Посольство Беларуси о вызове в МИД их главы:

10 августа состоялась встреча временного поверенного в делах Беларуси в Украине Кирилла Камышева с директором второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины Василием Зваричем.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Беларуси в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Дипломаты обсудили белорусско-украинские отношения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Беларуси из-за заявлений Лукашенко по ОРДЛО и Крыму

"На поднятые украинской стороной вопросы, в том числе связанные с территориальной целостностью Украины, даны исчерпывающие комментарии. До внешнеполитического ведомства Украины была в очередной раз доведена глубокая озабоченность белорусской стороны недружественными действиями Украины к Беларуси, которые ведут к кризису в отношениях между странами", – заявили в посольстве Беларуси.

Камышева вызвали в МИД после заявлений захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко на пресс-конференции 9 августа. Дипломата предупредили, что заявление Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом равнозначно соучастию в преступлении РФ против территориальной целостности и суверенитета Украины.
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Топ комментарии
+19
Тишина мокрых штанов

А я вот хорошо помню, как наш Полшестой злобно так угрожал США и ЕС.
Как он требовал что-то там, ставил условия, выдвигал ультиматумы и шантажировал разворотом Украины в сторону Китая.
Я очень хорошо помню, как ди-джей Арахамия обещал разговоры Полшестого с Байденом на повышенных тонах и сокрушался отсутствием возможности шантажа мировых держав с помощью ядерного оружия.

Вчера Лукашенко открыто угрожал территориальной целостности Украины и открыто вмешивался в наши внутренние дела.

И что-то как-то тихо от наших угрожунов, молчат шантажеры наши, и шантажистки тоже. Ди-джеи притихли.
Теплой струйкой угрожают? Или как?
В чем причина подобного страха и молчания?
Юрий Бирюков
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11.08.2021 10:31
+9
Я правильно понимаю, что после подобных заявлений, посольство закрыто, а сотрудники высланы в родные белорусские болота?
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11.08.2021 10:40
+8
Більшого ублюдка,чим лука,годі і шукати. Ну хіба що *****...
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11.08.2021 10:40
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Тишина мокрых штанов

А я вот хорошо помню, как наш Полшестой злобно так угрожал США и ЕС.
Как он требовал что-то там, ставил условия, выдвигал ультиматумы и шантажировал разворотом Украины в сторону Китая.
Я очень хорошо помню, как ди-джей Арахамия обещал разговоры Полшестого с Байденом на повышенных тонах и сокрушался отсутствием возможности шантажа мировых держав с помощью ядерного оружия.

Вчера Лукашенко открыто угрожал территориальной целостности Украины и открыто вмешивался в наши внутренние дела.

И что-то как-то тихо от наших угрожунов, молчат шантажеры наши, и шантажистки тоже. Ди-джеи притихли.
Теплой струйкой угрожают? Или как?
В чем причина подобного страха и молчания?
Юрий Бирюков
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11.08.2021 10:31 Ответить
они полагают, белорусский Лукашеску - шо лизать жёппу Путину это - очень дружественно для Украины. хм., там санитаров надо.
а Хламидия что - пусть бы себе крутил колеса и пластинки
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11.08.2021 10:46 Ответить
Цензор подає заяви білоруських терористів, але не подає заяви МЗС України - це реклама лукашенка і абсолютно безвідповідальна позиція Цензора, яка наносить урон українській державі під час війни! Хочеться запитати, а чи не перегинає плаку Цензор у своїй антивладній істерії. Бо як на мене Цензор вже потрібно закривати через санкційний механізм як ЗМІ яке транслює позицію терористів більше ніж державну позицію української влади!
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11.08.2021 11:07 Ответить
А була заява МЗС України з даного приводу? Ні? Тоді яку позицію має озвучувати ЗМІ?
Може краще ти закриєш своє смердюче хайло тваридло?
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11.08.2021 11:19 Ответить
Якщо у Цензора немає офіційної позиції МЗС України, потрібно звернутись до МЗС за коментарями, а не розповсюджувати російсько-білоруську терористичну пропаганду в інформаційному полі України!
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11.08.2021 11:23 Ответить
Коментар МЗС України щодо виклику до МЗС Тимчасового повіреного у справах Республіки Білорусь в Україні

Опубліковано 10 серпня 2021 року о 14:51
БІЛОРУСЬ

Сьогодні до МЗС України був викликаний Тимчасовий повірений у справах Республіки Білорусь в Україні Кіріл Камишев, щоб висловити йому рішучий протест у зв'язку із низкою неприпустимих заяв Олександра Лукашенка під час вчорашньої прес-конференції.
Перш за все, білоруського дипломата застерегли, що висловлена О.Лукашенком готовність визнати російський суверенітет над тимчасово окупованим українським Кримом є рівнозначною співучасті у злочині Кремля проти територіальної цілісності і суверенітету України, з усіма пов'язаними міжнародно-правовими наслідками. Подібними заявами він порушує міжнародні зобов'язання Білорусі з дотримання норм і принципів міжнародного права.
Від білоруської сторони ми запросили пояснення стосовно слів О.Лукашенка, які можуть свідчити про все ж таки допуск білоруською стороною на свою територію самозваних «прокурорів» з тимчасово окупованого Луганська для допиту Романа Протасевича. У разі підтвердження, це суперечитиме раніше отриманій українською стороною офіційній відповіді від МЗС Білорусі, якою цей факт категорично заперечувався.
Як безвідповідальну і далеку від реалій пропаганду розцінюємо риторику О.Лукашенка щодо «переправки зброї» та підготовку Україною «бойовиків» для дій на території Білорусі. Очевидно це є продуктом штучно створеного кремлівськими пропагандистами в оточенні О.Лукашенка образу України як «ворожої» до Білорусі та білоруського народу, що абсолютно не відповідає дійсності. Фейками про зовнішні загрози державності Білорусі з боку України та інших Західних держав О.Лукашенко намагається виправдати свої репресивні методи і обмеження прав і свобод громадян Білорусі.
В Україні також звернули увагу на погрози О.Лукашенка «поставити на коліна» Україну, прикриваючись В.Путіним. Білоруському дипломатові вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили. Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому сподівання Лукашенко на нього є програшною ставкою.
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11.08.2021 11:44 Ответить
Позиція МЗС у таких новинах має подаватись в тексті новини в стислому вигляді, внизу, а не окремими лінками незрозуміло де.
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11.08.2021 11:47 Ответить
Все претензии к пресс службе МЗС. Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 4530
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11.08.2021 12:15 Ответить
Тобто не МЗС повинно скликати прес конференцію і робити заяву, а ЗМІ повинно бігати за МЗС та смикати за рукав. Ігорь, коли здається, що ти досяг вершин своєї тупості, ти робиш зусилля і доводиш, що кордони твого ідіотизму неосяжні!
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11.08.2021 13:49 Ответить
если перепечатать заявление Хасана ибн Насраллы - это тоже повод к закрытию?
и да - ниже написали - дай текст МЗС-а
новости на то и новости шо я могу почитать(прочитать) высеры как уважаемого Байдена, так и презренного Ким члена Ына Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 9802
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11.08.2021 11:23 Ответить
Під час війни потрібно думати що розміщувати на своїх шпальтах! Якщо мізків немає, то потрібно закривати цю інфопомийку.
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11.08.2021 11:24 Ответить
місків немає проєкти не гуд Европа з етеру зникає, левел лов и ваще йди до біса, мізки блін купи
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11.08.2021 11:30 Ответить
ЗМІ це зброя під час війни, а редактори новин це такі самі оператори бойових модулів, тільки вплив новин та ЗМІ набагато більший ніж в бойового модуля. Якщо люди не вміють і не розуміють що і як їм потрібно робити то потрібно їх вчити або міняти на інших.
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11.08.2021 11:49 Ответить
ну и че не судят Минстеця то? раз такие поцреоты шо аж лысый из Квартала плачет?
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11.08.2021 11:57 Ответить
Балаболы балаблолят, уважаемый маркиз-карабас, а караван идет! Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 9304
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11.08.2021 10:47 Ответить
Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 8073
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11.08.2021 11:01 Ответить
Блазень буде мовчати бо боїться, що самопроголошений білоруський таракан розкаже про дзвінок Зюзі по вагнерівцях або опублікує запис їх розмови, яку диктатор точно записав.
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11.08.2021 11:00 Ответить
В мене останнім часом відчуття , що на Європу нападе не Росія,а Білорусія. )))
А Росія буде спостерігати в стороні.
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11.08.2021 10:32 Ответить
Буде як у нас на Домбасі, де воюють шахтьори і трактористи.
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11.08.2021 10:38 Ответить
А где недружественные действия? В бредовых фантазиях усатого придурка?
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11.08.2021 10:33 Ответить
Белокацапы подохренели Посольство Беларуси о вызове в МИД их главы: "Озабочены недружественными действиями Украины" - Цензор.НЕТ 2892
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11.08.2021 10:36 Ответить
на адекватність луки розраховувати не можна
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11.08.2021 10:53 Ответить
Юху Эр Яна(Украина)=Сна Мужа Сторона.А если вместе читать первые 2 слова -Юхары -Вверх,Высшая. ИндоПэриджан=ГрекоАнар(Рим с гербом Баку-3 огня)=Од(АзАта-уеЗДы,Азэр)ЭрБэйДжан поддерживает Вас в противостоянии с диктатором! Слава нам всем!
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11.08.2021 10:37 Ответить
Сенатор ушел на процедуры кстати, так шо вы не в ту ветку попал.
и да - полезай.те в пещеру - предки же так жили и молились огню Кришны, да срамится имя егО ибо истинный бох - Митра, да спамится толчение егО Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 7156
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11.08.2021 10:48 Ответить
Это для народа Украины, а не для тебе смитян варжапетян(арабохай).Не митра, а МИРТ(Омур Ата=Жизни отец) приносили в жертву Бакху(Баку)=Покровский собор,соответственно не митропалит, а миртоБалаОд(дите огня).Все время следите за другими? Идей нет?
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11.08.2021 11:00 Ответить
мужик, одна ремарка, ок?
жертва - это что? это ты, раб, живое существо тупо убиваешь "во славу" воображаемого деда, или бабы "на небе"?
так ты либо поехавший, либо веропитек(тоже так же)
И всемогущее ссущество на небе - разве не может само себе принести на пожрать - хоть миллион животных или людей?
да неужели? тогда у тебя палата даже хуже чем у Сенатора нашего, больше процедур то Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 408
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11.08.2021 11:27 Ответить
Лет 150 назад выражения шумер вообще не было.
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11.08.2021 11:47 Ответить
зацени как я уделал горняка - он либо тролль либо просто веропитек Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 5586
выше комент то
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11.08.2021 11:28 Ответить
Я правильно понимаю, что после подобных заявлений, посольство закрыто, а сотрудники высланы в родные белорусские болота?
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11.08.2021 10:40 Ответить
Більшого ублюдка,чим лука,годі і шукати. Ну хіба що *****...
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11.08.2021 10:40 Ответить
На следующих віборах в Белоруси Бульбафюрер Лукашеску наберет 98 %,типа повторит подвиг Николае Чаушеску Посольство Беларуси о вызове в МИД их главы: "Озабочены недружественными действиями Украины" - Цензор.НЕТ 399набравшему тоже 98 % за 4 дня до своей смерти...
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11.08.2021 10:44 Ответить
а, вы уже вернулся? стоя пишете или как? судя по диагнозу, сидеть трудно посте 15-ти уколов то Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 3559
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11.08.2021 10:49 Ответить
На самом деле Лукашеску сдал себя сам и Путлера в своей типа пресс-конференции...єто явка с повинной для ГААГИ... Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 9467
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11.08.2021 10:47 Ответить
Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 4412 Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 8577два дебила єто сила
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11.08.2021 10:49 Ответить
Лука просто шантажирует. Для нормализации надо прекратить вмешиваться во внутренние дела Беларуси, где происходят разборки между промосковским Лукой и промосковской псевдооппозицией. А других там и не может быть, поскольку как минимум 80% беларусов считают себя одним народом с московитами.
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11.08.2021 10:48 Ответить
все правильно - но просто - кто же вмешивается то? ну, с наших то. пусть себе варятся лишь бы не майдан и цветочки поднести на поломанных ногах мусорам
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11.08.2021 10:51 Ответить
Хтось ще купує хліб "Білоруський"?
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11.08.2021 10:48 Ответить
Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 6020 Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 8349 Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 8349
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11.08.2021 10:52 Ответить
Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 3609 Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 7036 зачем помогать двум Ослам и Баранам?
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11.08.2021 10:53 Ответить
Вот на хрена украинцам чьи-то заботы , типа режима Луки ?

Все сми как подурели и про это пишут ( явно с пророссийскими корнями)
Может лучше все же писать о достижениях цивилизованных стран, чем о совковом мире????
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11.08.2021 10:52 Ответить
США находятся в Фарватери событий , и после последних санкций , даже большие почитатели лукавого даже ломаного карандаша не продадут, - Все в доларах и на долары и все что хотят и дети все Там . И по этому Новости с США железобетонные и если Что , - То станут Крышкой .
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11.08.2021 10:53 Ответить
Из Белоруссии бегут люди, зато усатый дебил орет на весь свет что его не любят... Тем что совсем уже мозг высох... Президент своим языком лепит такую уйню, что его слушаешь и думаешь - не дай боженька дожить до такого маразма... Неужели так керувать хочется до "всерачки" что готов на все?? Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 3181
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11.08.2021 10:53 Ответить
Не будет "вякать" узурпатор против Украины, не будут вызывать на ковер временного поверенного в делах Беларуси в УкраинеИсточник: https://censor.net/ru/n3282068, в чем проблема, уважаемые? Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 6055
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11.08.2021 10:55 Ответить
Та нехай "визнає". - Що це РЕАЛЬНО міняє для України? А от лукамор ще отримає вагон санкцій...
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11.08.2021 10:56 Ответить
А высказывания и угрозы Лукашенка - это проявление дружбы и добрососедства. Верх цинизма . Сброд идиотов во главе с бульбашем.
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11.08.2021 10:58 Ответить
БССР біла в совке крутім кольхозом Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 6612зато Советская Незалежная РЕСПУБЛИКА,а значит Государство.сегодня БелаРашка Смоленскеая область Путлера..,Лукашеску полетел в Москву...Путлер даст очередной миллиард долларов... для поддержания своего Говна... Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 8701
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11.08.2021 10:58 Ответить
Маразматик старпер усатый в стремлении вылизать Путлеру очко за помощь в удержании трона готов на все, он продал свой народ и пихает сынка как может председатель... Х..йло по дешёвке за долги заберет бульбашей в свое стадо.. если те не взбунтуют конечно.. А лай маразматика это пример совкового правления... атавизм истории
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11.08.2021 11:19 Ответить
..."стадо.. если те не взбунтуют"...

Знімуть кросівки, влізуть на лавку десь у малопоміному місці і бунтуватимуть, і бунтуватимуть аж до відбою о 22-гій.
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11.08.2021 13:49 Ответить
Україні треба припинити купувати білоруські товари і диктатор приповзе на колінах, бо Україна друга після кацапії куди Білорусія експортує свої товари. Закрити кордон і ввести візи щоб фсбісти під виглядом туристів не шастали по Києву, та вислати з білоруського посольства всіх путінських шпіонів, залишити одного сторожа щоб відповідав на телефонні дзвінки. Білорусія вже офіційно стала на сторону росії і ордло, а тому до неї повинні застосовуватись такі самі заходи, як і до агресора та терориста. Для нормального президента країни безпека громадян понад усе. Але ж у нас Зе.
Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 2218
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11.08.2021 11:23 Ответить
лукашенко вообще с колес уже слетел,такой бред несет,пыталась прочесть,что он говорил,так в голову нормальному человеку такое даже не прийдет. Стал лукашенко марионеткой без мозгов,но считать Украину врагом-це вже занадто. и он еще угрожает свои войска к нам ввести,сколько людей в Беларуссии и сколько в Украине,ну конечноему московия "поможет" с людьми,а дальше что? Хочет сделать врагами нас и белоруссов и навязать им руссссский мир?
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11.08.2021 12:34 Ответить
 
 