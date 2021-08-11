Посольство Беларуси о вызове в МИД их главы: "Озабочены недружественными действиями Украины"

10 августа состоялась встреча временного поверенного в делах Беларуси в Украине Кирилла Камышева с директором второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины Василием Зваричем.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Беларуси в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Дипломаты обсудили белорусско-украинские отношения.

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"На поднятые украинской стороной вопросы, в том числе связанные с территориальной целостностью Украины, даны исчерпывающие комментарии. До внешнеполитического ведомства Украины была в очередной раз доведена глубокая озабоченность белорусской стороны недружественными действиями Украины к Беларуси, которые ведут к кризису в отношениях между странами", – заявили в посольстве Беларуси.



Камышева вызвали в МИД после заявлений захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко на пресс-конференции 9 августа. Дипломата предупредили, что заявление Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом равнозначно соучастию в преступлении РФ против территориальной целостности и суверенитета Украины.