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госдолг (451) долг (1144) кредит (2344) Любченко Алексей (80)

Любченко о пиковых выплатах по госдолгу: "Готовимся к сентябрю, но я вижу, что средства есть"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Любченко о пиковых выплатах по госдолгу:

Украина в сентябре безболезненно проведет пиковые выплаты по государственному долгу, средства есть, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

"В июле мы сделали значительный транш долговых платежей. Готовимся к сентябрю, но я вижу, что средства есть", – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Любченко отметил перевыполнение плана по поступлениям в доходную часть госбюджета со стороны Государственной налоговой службы, выполнение росписи по доходам со стороны Гостаможслужбы. "Заимствования осуществляются эффективно", – добавил он.

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"При том что Украина выполнила все целевые ориентиры, которые ставились. Из того, что в зоне моей ответственности, то Верховная Рада даже приняла в первом чтении законопроект о корпоративном управлении. Это огромный шаг вперед. Кроме того, МВФ утвердил решение о крупнейшем в истории распределение СПЗ, из которых украинская часть составляет около $2,7 млрд. Это, в том числе, позволит безболезненно осуществить долговые выплаты Украины в сентябре 2021 года", – пояснил Любченко.
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Топ комментарии
+3
А если бы зебилы понесли свои деньги по программе амнистии капиталов и заплатили за это 5% как завещал Данила Гетманцев по заветам главзебила, то денег на погашение долгов было бы еще больше Любченко о пиковых выплатах по госдолгу: "Готовимся к сентябрю, но я вижу, что средства есть" - Цензор.НЕТ 9248
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11.08.2021 10:37
+1
Ты капитал свой амнистировал? Только чесно скажи. Отнес деньги в банк и заплатил за это 5%? А? Не слишу Любченко про пікові виплати за держборгом: "Готуємося до вересня, але я бачу, що кошти є" - Цензор.НЕТ 8761
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11.08.2021 10:44
+1
Чекаємо на "укріплення" гривні до 26-25 грн на місяць, а потім неочікуване здорочання долара
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11.08.2021 11:06
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А если бы зебилы понесли свои деньги по программе амнистии капиталов и заплатили за это 5% как завещал Данила Гетманцев по заветам главзебила, то денег на погашение долгов было бы еще больше Любченко о пиковых выплатах по госдолгу: "Готовимся к сентябрю, но я вижу, что средства есть" - Цензор.НЕТ 9248
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11.08.2021 10:37 Ответить
Ты капитал свой амнистировал? Только чесно скажи. Отнес деньги в банк и заплатил за это 5%? А? Не слишу Любченко про пікові виплати за держборгом: "Готуємося до вересня, але я бачу, що кошти є" - Цензор.НЕТ 8761
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11.08.2021 10:44 Ответить
Так сказал Данила Гетманцев, авторитетный экономист и уважаемы политик, глава комитетов Рады по вопросам финансов. Да и вообще раз ты не хочешь поделиться деньгами с Украиной - значит ты ее не любишь!!!
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11.08.2021 10:49 Ответить
Я не зебил, а о легализации своей "банки" задумался. Только я хочу через ОВДП за 2.5% налогов + прибыль от процентов ОВДП.
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11.08.2021 11:28 Ответить
Круто вам, что есть что легализировать! Успехов и удачи
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11.08.2021 11:31 Ответить
Реально есть. Все эти зарплаты долларами в конверте 90-х -- 2000-х. У меня там такие старые купюры, что я хочу их сдать, чтобы не иметь проблем в будущем хотя бы с качеством купюр. ОВДП от 1 млн. грн. Если не дотяну, гривнами доложу.
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11.08.2021 11:37 Ответить
Ну раз на парад 5.5 ярдов есть, то и на госдолг найдется.
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11.08.2021 10:38 Ответить
Чекаємо на "укріплення" гривні до 26-25 грн на місяць, а потім неочікуване здорочання долара
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11.08.2021 11:06 Ответить
банкиры так и прогнозировали, август 26-27, сентябрь 30
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11.08.2021 11:18 Ответить
Ну так це класика
Спочатку найобують експортерів та тих хто має подушечку чи під подушечкою, а потім їх же грошима покривають борги)
Отже я вгадав)
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11.08.2021 16:11 Ответить
"Я віжу, што дюньгі єсть..." Це як? 🤔 Сидить перед купою бабла у Національному банку, чи біля общака зеленої шобли? Парадоксально ситуація - у наріду грошей нема від слова "зовсім", а у держави - є. У притомних країнах - багаті громадяни - баата держава. Висновок: держава неправильно перерозподіл є пошти, витискаючи їх з власних громадян до останнього. Це триватиме недовго. Шикувати за рахунок зубожілого населення довго не вдасться.
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11.08.2021 11:11 Ответить
как то так по ходуЛюбченко про пікові виплати за держборгом: "Готуємося до вересня, але я бачу, що кошти є" - Цензор.НЕТ 7423
Любченко про пікові виплати за держборгом: "Готуємося до вересня, але я бачу, що кошти є" - Цензор.НЕТ 8015
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11.08.2021 11:13 Ответить
А где анализ экономической ситуации,промпроизводство падает,рабочие места сокращаются,потребительские расходы снижаются,инвестиций нет,а из податковой и таможни деньги льются рекой,как такое возможно?
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11.08.2021 11:21 Ответить
 
 