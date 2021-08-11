Открытые школы, кинотеатры и музеи: Ляшко рассказал о возможности ослабления ограничений для вакцинированных от COVID-19

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает введения ослабления для вакцинированных от COVID-19 граждан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава заявил в интервью "Украинскому радио".

По словам Ляшко, даже если в регионе будет объявлен "красный" уровень эпидопасности, то Минздрав позволит функционировать определенным заведениям, например школам, если коллектив учителей будет вакцинирован более чем на 80%.

"Также, возможно, к школам добавим кинотеатры, музеи, другие массовые мероприятия. Для нас, медиков, важно не допустить коллапса системы здравоохранения. Также экономика страны не должна упасть, потому что от этого зависит финансирование зарплат медицинских работников, закупка препаратов и тому подобное", - подчеркнул министр.

Ляшко добавил, что в условиях карантина, когда все будут закрываться, для вакцинированных смогут открывать определенные блага.

"Поэтому нужно провакцинироваться, сделать коллективный иммунитет и забыть о любых распределениях", - подытожил глава Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система здравоохранения готова к наплыву желающих вакцинироваться, - Ляшко