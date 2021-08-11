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Открытые школы, кинотеатры и музеи: Ляшко рассказал о возможности ослабления ограничений для вакцинированных от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество

Открытые школы, кинотеатры и музеи: Ляшко рассказал о возможности ослабления ограничений для вакцинированных от COVID-19

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает введения ослабления для вакцинированных от COVID-19 граждан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава заявил в интервью "Украинскому радио".

По словам Ляшко, даже если в регионе будет объявлен "красный" уровень эпидопасности, то Минздрав позволит функционировать определенным заведениям, например школам, если коллектив учителей будет вакцинирован более чем на 80%.

"Также, возможно, к школам добавим кинотеатры, музеи, другие массовые мероприятия. Для нас, медиков, важно не допустить коллапса системы здравоохранения. Также экономика страны не должна упасть, потому что от этого зависит финансирование зарплат медицинских работников, закупка препаратов и тому подобное", - подчеркнул министр.

Ляшко добавил, что в условиях карантина, когда все будут закрываться, для вакцинированных смогут открывать определенные блага.

"Поэтому нужно провакцинироваться, сделать коллективный иммунитет и забыть о любых распределениях", - подытожил глава Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система здравоохранения готова к наплыву желающих вакцинироваться, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
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60-70% новостей про 🦠👑. Как будто больше других тем нету 😡🤢😢. Куда катицца этот мир?
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11.08.2021 10:42 Ответить
Тра щоб стадо боялися
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11.08.2021 10:55 Ответить
Ляшко, коллективный иммунитет только среди 95 квартала может быть
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11.08.2021 10:42 Ответить
Думаете они там друг друга тавой? Открытые школы, кинотеатры и музеи: Ляшко рассказал о возможности ослабления ограничений для вакцинированных от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3661
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11.08.2021 10:44 Ответить
В США зафиксировали новый штамм коронавируса «Йота», уровень смертности от которого гораздо выше, чем от других штаммов.
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11.08.2021 10:52 Ответить
В США зафиксировали новый штамм коронавируса «Йота», уровень смертности от которого гораздо выше,

Особенно среди жителей 105++...
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11.08.2021 11:25 Ответить
....а мой совет прямо сейчас подумать о судьбе чиновников разных уровней после прогнозируемой их люстрации при работе в период карантина. всех
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11.08.2021 11:56 Ответить
 
 