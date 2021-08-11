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Ремонт дорог: на проспекте Академика Королева в Киеве частично ограничат движение транспорта до 19 сентября. СХЕМА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Ремонт дорог: на проспекте Академика Королева в Киеве частично ограничат движение транспорта до 19 сентября. СХЕМА

С 20:00 11 августа в 19 сентября на проспекте Академика Королева частично ограничат движение транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщает КК "Киевавтодор".

"На проспекте начинается средний ремонт. Покрытие будут обновлять на участке от ул. Симиренко до ул. Булгакова.

В ночь на 12 августа будут снимать старое асфальтовое покрытие. Работы выполнят ночью, чтобы меньше влиять на трафик", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время работ движение транспорта будет частично ограничено.

Ремонт дорог: на проспекте Академика Королева в Киеве частично ограничат движение транспорта до 19 сентября 01

КК "Киевавтодор" приносит извинения за неудобства.
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Спасибо, мне весьма актуально, как бы не было проблем с 201 маршруткой. Благодарю.
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11.08.2021 10:56 Ответить
 
 