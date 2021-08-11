99,3% новых случаев коронавируса за последние три месяца были среди невакцинированных граждан, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Общество
За последние три месяца в Украине коронавирусом болели в основном невакцинированные граждане.
Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко заявил в интервью "Украинскому радио", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы проанализировали количество заболеваний за последние 3 месяца и промониторили сколько среди них провакцинированных одной дозой или тех, кто завершил полный курс прививок. Среди всех заболевших только 0,7% - люди, которые были вакцинированы и только 0,4% попали в стационар, а не в реанимационные отделения", - отметил министр.
По его словам, необходимо вакцинироваться, чтобы не бояться новой волны заболеваний.
"Не нужно ничего ждать. Нужно сделать все возможное, чтобы новая волна не наступила. Соблюдать дистанцию, носить маску, обрабатывать руки антисептиком, если отсутствует вода. Эти правила помогут защититься не только от коронавируса, но и от других респираторных заболеваний и кишечной группы инфекций", - добавил Ляшко.
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https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
Заметьте: 99% умерших не были полностью вакцинированы. Надо бы уточнить: в эти 99% входят те, кто сделал одну прививку из двух? Ведь даже одна прививка облегчает течение болезни, если все-таки заболеешь.
За вчера в Италии +5,636 новый кейсов, у нас же +781. Или там тоже среди итальянцев много зебобиков и кацапов, которые тебе постоянно мерещатся ?
, 5.08.21:
«95% тяжелых пациентов вакцинированы!»
"85-90% госпитализаций приходится на полностью вакцинированных людей!»
«Мы открываем все больше и больше отделений по борьбе с ковидом».
«Эффективность вакцин снижается и исчезает».
Хотя это и совпадает с тем, что я ожидал, плюсовать рука не поднимается.
Только один из 61 израильтянина, госпитализированного с COVID в тяжелом состоянии, является полностью вакцинированным лицом в возрасте до 60 лет, сообщил в воскресенье канал 12 News со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Согласно отчету, 24 человека из числа находящихся в тяжелом состоянии не вакцинированы, а 37 человек вакцинированы полностью. Одинокий серьезно больной, полностью вакцинированный человек в возрасте до 60 лет относился к возрастной группе 50-59 лет.
Ни один полностью вакцинированный человек в возрасте до 50 лет не находился в тяжелом состоянии.
Между тем, среди непривитых 14 человек в возрасте до 50 лет находились в тяжелом состоянии, двое из которых были моложе 40 лет.
Никто уже не верит в єти страшилки от МОЗ всех стран. Всемирная афера.
via Андрей Шор