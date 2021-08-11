99,3% новых случаев коронавируса за последние три месяца были среди невакцинированных граждан, - Ляшко

За последние три месяца в Украине коронавирусом болели в основном невакцинированные граждане.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко заявил в интервью "Украинскому радио", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы проанализировали количество заболеваний за последние 3 месяца и промониторили сколько среди них провакцинированных одной дозой или тех, кто завершил полный курс прививок. Среди всех заболевших только 0,7% - люди, которые были вакцинированы и только 0,4% попали в стационар, а не в реанимационные отделения", - отметил министр.

По его словам, необходимо вакцинироваться, чтобы не бояться новой волны заболеваний.

"Не нужно ничего ждать. Нужно сделать все возможное, чтобы новая волна не наступила. Соблюдать дистанцию, носить маску, обрабатывать руки антисептиком, если отсутствует вода. Эти правила помогут защититься не только от коронавируса, но и от других респираторных заболеваний и кишечной группы инфекций", - добавил Ляшко.

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