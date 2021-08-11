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99,3% новых случаев коронавируса за последние три месяца были среди невакцинированных граждан, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

99,3% новых случаев коронавируса за последние три месяца были среди невакцинированных граждан, - Ляшко

За последние три месяца в Украине коронавирусом болели в основном невакцинированные граждане.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко заявил в интервью "Украинскому радио", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы проанализировали количество заболеваний за последние 3 месяца и промониторили сколько среди них провакцинированных одной дозой или тех, кто завершил полный курс прививок. Среди всех заболевших только 0,7% - люди, которые были вакцинированы и только 0,4% попали в стационар, а не в реанимационные отделения", - отметил министр.

По его словам, необходимо вакцинироваться, чтобы не бояться новой волны заболеваний.

"Не нужно ничего ждать. Нужно сделать все возможное, чтобы новая волна не наступила. Соблюдать дистанцию, носить маску, обрабатывать руки антисептиком, если отсутствует вода. Эти правила помогут защититься не только от коронавируса, но и от других респираторных заболеваний и кишечной группы инфекций", - добавил Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Открытые школы, кинотеатры и музеи: Ляшко рассказал о возможности ослабления ограничений для вакцинированных от COVID-19

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Так у нас вакцинированных мало. Может быть, по-другому посмотреть: сколько заболевших среди вакцинированных (в процентах)?
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11.08.2021 11:00
+2
Всего один серьезный пациент с COVID в Израиле вакцинирован и моложе 60 лет - TV

Только один из 61 израильтянина, госпитализированного с COVID в тяжелом состоянии, является полностью вакцинированным лицом в возрасте до 60 лет, сообщил в воскресенье канал 12 News со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Согласно отчету, 24 человека из числа находящихся в тяжелом состоянии не вакцинированы, а 37 человек вакцинированы полностью. Одинокий серьезно больной, полностью вакцинированный человек в возрасте до 60 лет относился к возрастной группе 50-59 лет.
Ни один полностью вакцинированный человек в возрасте до 50 лет не находился в тяжелом состоянии.
Между тем, среди непривитых 14 человек в возрасте до 50 лет находились в тяжелом состоянии, двое из которых были моложе 40 лет.
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11.08.2021 11:23
+2
Вы, кацапы, конечно не верите! И совершенно здоровые жмуритесь от КОВИДа по 800 рыл в день 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4969
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11.08.2021 11:25
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Так у нас вакцинированных мало. Может быть, по-другому посмотреть: сколько заболевших среди вакцинированных (в процентах)?
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11.08.2021 11:00 Ответить
Есть даже интереснее статистика - сколько УМЕРШИХ:

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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11.08.2021 11:08 Ответить
В Италии побольше вацинированных -примерно 57% (цифра из статьи по ссылке), поэтому там такая статистика выглядит разумней.
Заметьте: 99% умерших не были полностью вакцинированы. Надо бы уточнить: в эти 99% входят те, кто сделал одну прививку из двух? Ведь даже одна прививка облегчает течение болезни, если все-таки заболеешь.
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11.08.2021 11:16 Ответить
Достаточно определить, кто такие ПОЛНОСТЬЮ вакцинированные - это получившие полный курс прививок. Следовательно, НЕ полностью, это все, кто не входит в категорию "полностью". Это же Л-логика 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2280
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11.08.2021 11:18 Ответить
"were not fully vaccinated", это как "не были полностью вакцинированы". Надо понимать "не были вакцинированы ни одной прививкой" или "не были вакцинированы двумя прививками"? Скорее, что имеет место быть второй случай, ибо в первом случае написали бы "were fully non-vactinated" (sorry my pure Englich).
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11.08.2021 11:25 Ответить
Это проблемы твоего перевода 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3584
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11.08.2021 11:27 Ответить
"полностью вакцинированные" вс "не полностью" это обычный пиар ход. вторая доза (через месяц?) чисто для закрепления реакции иммунитета, имхо. а если заболели (и померли) +- в месяц после вакцинации то там процент будет более реальным, а не 99.
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11.08.2021 12:31 Ответить
Да шо ты с Италией этой носишься как с писаной торбой уже третий день, давай уже приводи статистику по другим странам.
За вчера в Италии +5,636 новый кейсов, у нас же +781. Или там тоже среди итальянцев много зебобиков и кацапов, которые тебе постоянно мерещатся ? 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6476
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11.08.2021 11:19 Ответить
А что тебе не нравится в статистике из Италии? Она не верная? Или она ломает твоё мировоззрение?
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11.08.2021 11:21 Ответить
В том то и дело, что она мне как бы вообще ни о чом не говорит. 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2425
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11.08.2021 11:25 Ответить
Так с чего у тебя этот кипиш?
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11.08.2021 11:26 Ответить
Явно меньше, чем среди невакцинированных. При том, что вакцинируют в первую очередь стариков, а у молодеди и детей ковид относительно реже выявляют.
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11.08.2021 11:16 Ответить
Доктор Хавив, 13-ый канал Израиля @newsisrael13
, 5.08.21:
«95% тяжелых пациентов вакцинированы!»
"85-90% госпитализаций приходится на полностью вакцинированных людей!»
«Мы открываем все больше и больше отделений по борьбе с ковидом».
«Эффективность вакцин снижается и исчезает».
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11.08.2021 11:01 Ответить
Я слышал похожую статистику по Массачусетсу.
Хотя это и совпадает с тем, что я ожидал, плюсовать рука не поднимается.
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11.08.2021 11:09 Ответить
99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6538
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11.08.2021 11:23 Ответить
А ссылку на авторитетный источник, конечно, дать слабО 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3365
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11.08.2021 11:12 Ответить
newsisrael13 гугл
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11.08.2021 11:21 Ответить
Слился? Шо ж ты такой неподготовленный на Цензор залез? 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8686
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11.08.2021 11:21 Ответить
Ну ты, что не можешь это в гугле написать? Я видел в твиттере.
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11.08.2021 11:34 Ответить
О! Твитер конечно очень достоверный источник 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4281
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11.08.2021 11:37 Ответить
Вот-вот, Путлеру, Твиттер тоже не нравится.
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11.08.2021 11:40 Ответить
для кацапов твиттер как раз тот бачок, с которого гони и заливают д@рьм@цо в головы инфантилов 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6370
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11.08.2021 11:41 Ответить
Они тоже так говорят, только о Западе
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11.08.2021 11:44 Ответить
Другими словами ты доказал, что то, что ты притащил с твиттера - полное д@рьм@ 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 684
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11.08.2021 11:45 Ответить
Я так не думаю. Ведь ясно, что ты на зарплате. И я тебе, сегодня, сильно помог. Будь благодарен.
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11.08.2021 11:48 Ответить
Ты никак не думаешь, если веришь в твиттер 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9263
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11.08.2021 11:50 Ответить
Всего один серьезный пациент с COVID в Израиле вакцинирован и моложе 60 лет - TV

Только один из 61 израильтянина, госпитализированного с COVID в тяжелом состоянии, является полностью вакцинированным лицом в возрасте до 60 лет, сообщил в воскресенье канал 12 News со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Согласно отчету, 24 человека из числа находящихся в тяжелом состоянии не вакцинированы, а 37 человек вакцинированы полностью. Одинокий серьезно больной, полностью вакцинированный человек в возрасте до 60 лет относился к возрастной группе 50-59 лет.
Ни один полностью вакцинированный человек в возрасте до 50 лет не находился в тяжелом состоянии.
Между тем, среди непривитых 14 человек в возрасте до 50 лет находились в тяжелом состоянии, двое из которых были моложе 40 лет.
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11.08.2021 11:23 Ответить
У нас статистика не репрезентативна, бо дуже мало привитих...
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11.08.2021 11:21 Ответить
Привитые есть, они посчитаны и учтены. Чем эта статистика не статистика?
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11.08.2021 11:22 Ответить
Вибірка надто мала...
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11.08.2021 12:10 Ответить
Вполне достаточная.
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11.08.2021 12:16 Ответить
Я вірю, що привиті хворіють значно менше і сам на днях іду колотися модерною (записався вже), але для більшої достовірності треба зробити дослідження коли у нас хоча б 10-15 млн. привиті будуть...
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11.08.2021 12:23 Ответить
Эти исследования уже давно сделаны. В более проворных, в плане вакцинации, странах.
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11.08.2021 12:25 Ответить
99,3% новых случаев коронавируса за последние три месяца были среди невакцинированных граждан,

Никто уже не верит в єти страшилки от МОЗ всех стран. Всемирная афера.
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11.08.2021 11:23 Ответить
Вы, кацапы, конечно не верите! И совершенно здоровые жмуритесь от КОВИДа по 800 рыл в день 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4969
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11.08.2021 11:25 Ответить
Роксолана не була русскаязичною, вона з Франківщини 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5838
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11.08.2021 12:10 Ответить
99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2652

via Андрей Шор
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11.08.2021 11:24 Ответить
Задолбала статистика в прессе, трудно понять, кто бредит, врач или журналом. Если за 3месяца только 0,7 процента заболевших вакцинированные, то сколько вакцинированных среди всех? В течение 3 месяцев это число изменилось во много раз, особенно полностью привитых, кто из них и какой период заражаться, сколько и в какой период попадали в больницы?!
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11.08.2021 11:44 Ответить
А не смотри статистику в прессе. Смотри первоисточники 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6202 И есть статистика по другим странам, где процент вакцинированных намного выше - можешь сравнить... по первоисточникам. 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6415
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11.08.2021 11:52 Ответить
 
 