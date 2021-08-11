Появился новый вид мошенничества. Аферисты могут списать деньги со счетов украинцев, зная номер их телефона, - киберполиция
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Популярным видом мошенничества является списание аферистами средств со счетов украинцев, выставляющих номера своих телефонов, которые фактически являются финансовыми номерами, во время размещения объявлений в интернете.
Об этом во время брифинга сообщил начальник Управления противодействия киберпреступлениям в Киеве Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Иван Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В большинстве случаев, которые мы проанализировали – почти в 90% случаев, номера телефонов, которые указаны в объявлениях, являются фактически финансовым номером для доступа к онлайн-банкингу", - проинформировал Тимошенко.
Он рассказал, что пойманная на этой мошеннической схеме аферистка рассказала правоохранителям интересную деталь: в процессе поиска она искала самые дорогие товары, понимая, что на онлайн-банкинге человека, который выставляет на продажу какую-то дорогую технику, дорогостоящую вещь, может быть довольно существенная сумма средств.
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А еще мне нравится віражение- ограбление банка, по сравнению с его созданием - пустяковое дело...
Это типа логин к банкингу и пароли к банкингу это номер телефона, вернее одна и таже комбинация символов, чтоли?
Защита - не использовать в качестве финансового номера не контрактное подключение, не держать много денег (как для своих доходов и состояния) на одной карте, поставить лимит на суточное снятие ... К примеру, используйте какую-то определенную карту для повседневных трат, не держа на ней много денег, например, перекидывая на нее небольшие суммы с основного счета, допустим, из расчета на недельные траты. В принципе, как и с наличными. Не нужно держать их в одном кошельке (кармане), следует рассортировать крупняк и мелкие, не держать их вместе, чтобы при оплате за водичку или проезд не светить всем прессом и так далее.
Гостил родственник с неделю (тогда в UA из US).
Он пользовался моим запасным(домашним) umc и обновил на него свою карту в привате.
С полгода после, сменив свой финансовый номер в привате на тот 'домашний', я стал туда получать от привата смс по моим и его картам.
Угадывайте.
Вот так, дамы и господа, мы и разложили по полочкам возможные пути хищения средств - осведомлен - значит вооружен. безконтактная оплата также содержит много ньюансов и уязвимостей... чем сложнее программа, система или больше в ней работает людей - тем она нестабильнее и глучнее становится - не раз доказано на Виндовс от мелкософта
Он у меня везде, где разрешены такие длинные пароли. В том числе и в вайфай точке. И меня выбешивают сайты, которые его отказываются принимать, потому что он слишком длинный.
И что мне тогда мешает просто от фонаря перебирать номера телефонов? Ведь стопудово буду попадать на реальные.
Це як ?
Наступний крок - пароль.
Тільки олдскул, тільки хардкор!