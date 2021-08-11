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В Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

В Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств

В Германии вводят обязательное тестирование для невакцинированных от коронавируса людей. Норма вступает в силу с 23 августа и будет действовать для посещения различных заведений и мероприятий, проходящих в закрытых помещениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Все лица, которые не полностью вакцинированы или не переболели COVID в последние шесть месяцев, должны предоставить или быстрый тест на антиген, срок действия которого составляет 24 часа, или же ПЦР-тест, сделанный не более 48 часов назад. Это правило не распространяется на детей до 6 лет и школьников.

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Вакцинированные лица должны предоставлять тесты для посещения парикмахерских, косметических салонов, фитнес-студий, проживания в гостиницах.

Также тесты нужны для посещения больниц, домов для престарелых, кафе, ресторанов и баров, кинотеатров, мероприятий и торжеств.
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Топ комментарии
+5
Вот вам и права человека В Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств - Цензор.НЕТ 7539В Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств - Цензор.НЕТ 3419В Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств - Цензор.НЕТ 3419
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11.08.2021 11:28
+4
"в Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств" - ВОПРОС: а с какой целью??? полностью вакцинированные товарищи таки переживают, что могут заразиться????
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11.08.2021 11:29
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Вот вам и права человека В Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств - Цензор.НЕТ 7539В Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств - Цензор.НЕТ 3419В Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств - Цензор.НЕТ 3419
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11.08.2021 11:28 Ответить
Скоро наверное шоб и малую нужду совершить тесты будут требовать ? В Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств - Цензор.НЕТ 6632 А большую так вошэ В Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств - Цензор.НЕТ 161
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11.08.2021 11:29 Ответить
"в Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств" - ВОПРОС: а с какой целью??? полностью вакцинированные товарищи таки переживают, что могут заразиться????
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11.08.2021 11:29 Ответить
КОнечно переживают. Вакцинация не гарантирует от заболевания. Но на самом деле это сделано для того, чтоб дебилам было неудобно выходить из дома.
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11.08.2021 11:36 Ответить
нет, просто подзаработать надо, через два месяца тесты будут платными
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11.08.2021 11:43 Ответить
чтоб задолбать сркепонутых уже_не_бесплатными тестами и уменьшить нагрузку на медиков во время следующей волны.
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11.08.2021 12:30 Ответить
"Антиваксерам и собакам вход воспрещен" В Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств - Цензор.НЕТ 6523
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11.08.2021 11:30 Ответить
и сколько стоит тест в Германии? А школьники не болеют ковидом?
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11.08.2021 11:30 Ответить
Могу ошибаться, но вроде тесты бесплатные.

В соседних Нидерландах 100% всё бесплатно. Раньше было платно для тех, кому нужен тест, шоб ехать, но потом и их сделали бесплатными.
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11.08.2021 11:38 Ответить
бесплатные до 11.10
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11.08.2021 11:43 Ответить
если бесплатные тогда им легче.
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11.08.2021 11:51 Ответить
За вакцинированных денюшки из бюджета пошли кому нужно, а за невакцинированных - неа.
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11.08.2021 11:58 Ответить
Скажу тебе больше...те вакцинированные которые не помирают являются точно такими же разносчиками вируса как и не вакцинированные..
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11.08.2021 13:03 Ответить
Так это вроде как уже с пол года так.
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11.08.2021 11:35 Ответить
 
 