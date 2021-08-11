Таргетирование инфляции в "книжном варианте" в Украине не работает: экономика нуждается в оборотных средствах, - Любченко
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Первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко выступает против повышения Национальный банком Украины учетной ставки до 8% в текущей ситуации и отрицает эффективность применения таргетирования инфляции в "книжном варианте".
"Я как первый вице-премьер-министр - министр экономики в целом в макромодели точно имею право на собственное мнение об экономической модели развития. Да, оно расходится с мнением Национального банка, если смотреть на фактическое решение о повышении учетной ставки до 8%", – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Таргетирование инфляции в "книжном варианте" в Украине не работает. За четыре года после введения этого режима инфляция только в трех месяцах была в целевом диапазоне Национального банка", – добавил первый вице-премьер.
Как отметил Любченко, при этом в конце 2019 года это произошло главным образом за счет чрезмерного укрепления гривни под влиянием притока валюты под покупку ОВГЗ.
"...А достижение цели в декабре 2020 года имело место быть после 11 месяцев пребывания инфляции ниже целевого диапазона из-за жесткой монетарной политики", – сказал он.
По мнению первого вице-премьера, национальная экономика нуждается в оборотных средствах. "Тогда как решение о повышении ставки будет действовать с лагом 9-18 месяцев, когда действие временных проинфляционных факторов уже завершится. В прошлом году скорость обращения средств замедлилась, а нам нужно ускорение. Да, была пандемия, но деньги - это кровь экономики", – констатировал Любченко.
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