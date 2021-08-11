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инфляция (826) НБУ (4807) ОВГЗ (59) Любченко Алексей (80)

Таргетирование инфляции в "книжном варианте" в Украине не работает: экономика нуждается в оборотных средствах, - Любченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Таргетирование инфляции в

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко выступает против повышения Национальный банком Украины учетной ставки до 8% в текущей ситуации и отрицает эффективность применения таргетирования инфляции в "книжном варианте".

"Я как первый вице-премьер-министр - министр экономики в целом в макромодели точно имею право на собственное мнение об экономической модели развития. Да, оно расходится с мнением Национального банка, если смотреть на фактическое решение о повышении учетной ставки до 8%", – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Таргетирование инфляции в "книжном варианте" в Украине не работает. За четыре года после введения этого режима инфляция только в трех месяцах была в целевом диапазоне Национального банка", – добавил первый вице-премьер.

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Как отметил Любченко, при этом в конце 2019 года это произошло главным образом за счет чрезмерного укрепления гривни под влиянием притока валюты под покупку ОВГЗ.

"...А достижение цели в декабре 2020 года имело место быть после 11 месяцев пребывания инфляции ниже целевого диапазона из-за жесткой монетарной политики", – сказал он.

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По мнению первого вице-премьера, национальная экономика нуждается в оборотных средствах. "Тогда как решение о повышении ставки будет действовать с лагом 9-18 месяцев, когда действие временных проинфляционных факторов уже завершится. В прошлом году скорость обращения средств замедлилась, а нам нужно ускорение. Да, была пандемия, но деньги - это кровь экономики", – констатировал Любченко.
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Топ комментарии
+3
живых денег хотять ???? )))))
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11.08.2021 11:40
+2
До пліснявої зарази економіка зростала 4 роки.
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11.08.2021 11:51
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живых денег хотять ???? )))))
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11.08.2021 11:40 Ответить
Підтримую Любченка, потрібні дешеві кредити і ставка по ОДВП прив'язана до облікової ставки НБУ, тому піднімати облікову ставку НБУ не можна ні в якому разі! Навпаки потрібно нарощувати обсяги кредитування економіки під нуль відсотків зі ще більшими сумами і строками. Пільгове кредитування дуже добре діє на економіку України, починають працювати заводи які виробляють продукцію на експорт, високі ціни на енергоносії саме зараз роблять нашу продукцію більш конкурентнопроможною і поки утримуються високі ціни на енергоносії, потрібно нарощувати кредитування економіки!
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11.08.2021 11:43 Ответить
Потрібно терміново вирішити питання з КРАЗом і запустити повномасштабне виробництво. Саме зараз наша продукція буде розходитись у світі як гарячі пиріжки, бо вона дешевша за аналоги.
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11.08.2021 11:45 Ответить
Ігорю, а ти пішов би міністром фінансів, якщо запропонують? Таке світило економіки пропадає Таргетирование инфляции в "книжном варианте" в Украине не работает: экономика нуждается в оборотных средствах, - Любченко - Цензор.НЕТ 2550
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11.08.2021 11:48 Ответить
Я знаю що в Україні є видатний економіст, Олександр Савченко, який створював НБУ і відкривав перші закордонні рахунки НБУ і був заступником Голови НБУ і застпуником та радником міністрів економіки та фінансів. Олександр Савченко на сьогодні є найбільш титулований та потужний український економіст, фінансіст та банкір, який може очолити мінекономіки, НБУ, мінфін або навіть краще - очолити уряд!
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11.08.2021 11:57 Ответить
Сразу читаемо - экономику никогда не изучал. Никогда высокие цены на энергоносители не удешевляли производство - при этом вырастает себестоимость продукции, а также общезаводские и общецеховые расходы, которые относятся также в себестоимость. При этом цена реализации растет и товар становится не конкурентноспособным. Для рыночной экономики рост цен на ресурсы означает ее замедление.
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11.08.2021 12:35 Ответить
Ви примітивно будуєте логічні ланцюги. Високі ціни на енергоресурси збільшують вартість продукції по всьому світі, і тут розрив між цінами на українську продукцію та цінами на продукцію інших розвинутих держав - збільшується. Українська продукція стає ще більш привабливою, бо її ціна росте не так сильно як в західних виробників. Єдине чого не мали наші експортери це потужної кредитної підтримки банків, щоб давати свою продукцію в лізінг та з відтермінуваннями платежів. Але держава зараз має надати таку кредитну підтримку українським підприємствам!
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11.08.2021 12:44 Ответить
Рад пообщаться с таким не примитивно строящим умозаключения человеком, который свои фантазии и придумки выдает уже даже не как гипотезу - а теорию. Какой-то вымысел, что даже затрудняюсь начать с начала - откуда у вас, уважаемый, такое утверждение, что цены на Западе растут быстрее, чем у украинских производителей? Что за чушь? Показателем является учетная ставка нац банков - чем она ниже, тем ниже инфляция - она у них почти на нуле. Думаю, хватит ликбеза. И еще - чем выше инфляция, тем дешевле доллар в Украине - это ненормальное явление присуще украинской недоразвитой экономике - чем дешевле доллар, тем выше цена на продукцию, тем меньше она конкурентна на внешних рынках - потому что предприятия получают отрицательную курсовую разницу при реализации.
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11.08.2021 14:25 Ответить
При здорожчанні газу та нафти, продукція західного виробника буде зростати в ціні з більшою швидкістю ніж продукція українських підприємств. Сьогодні український бізнес, який має величезний ресурс подальшого енергозбереження, вже працює в умовах рекордно великих цін на енергоресурси і при цьому ціна на українську продукцію лишається привабливою (значно меншою) для іноземних споживачів за рахунок низьких зарплат, податкової оптимізації (офшорів), низької соціальної відповідальності українських виробників. Натомість західні виробники мають помірні ціни на енергоресурси і несуть на собі великий тягар податкових та соціальних зобов'язань. Тепер дивимось що відбувається на ринку сьогодні при суттєвому збільшенні ціни на енергоресурси? Західні виробники піднімають ціни, а українські виробники намагаються збільшувати енергоефективність власних виробництв, тим більше що при мінімальних витратах на енергоефективність зменшення можна досягнути величезного зменшення собівартості продукції українських виробництв. Сьогодні машинобудування та металообробка мають велику частку енергоресурсів в собівартості продукції на рівні більше 40%, а середня частка енергоресурсів для приватного бізнесу в Україні складає 11%. Тобто у великих підприємств України є величезний ресурс для збільшення прибутковості або утримання цін на власну продукцію на тому ж рівні не зважаючи на здорожчання енергоресурсів.
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11.08.2021 19:13 Ответить
А, где же банки будут деньги брать при такой низкой ставке? Если кредитовать экономику под ноль процентов, то какие же должны быть вклады по счетам для оборота денег в экономике? Тогда уж лучше под матрасом копить свои накопления.
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11.08.2021 17:09 Ответить
Держава кредитує за пільговою ставкою не весь бізнес, а тільки певні категорії підприємств які потребують допомоги, всіх інших можуть кредитувати банки під комерційні відсотки.
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21.10.2021 12:20 Ответить
В странах с высокотехнологичным оборудованием производств, себестоимость товара почти пропорциональна стоимости сырья и энергоносителей, Потому, что роботу зарплату платить не надо. Роботу надо только программу написать и сырьё и энергию вовремя подкладывать А в стране где большая доля ручного труда, кроме той же цены за сырьё и энергию надо ещё и платить многочисленным работникам, что бы им хватило на пропитание и ватные штаны. В таких странах, в первую очередь останавливают производство из-за нерентабельности. Соответственно налоги в казну не поступают, оборотных средств не хватает, деньги дорожают, никаких нулевых процентов быть не может, социальные расходы сокращаются, народ разбегается по заграницам. Украине надо бороться за выгодные долгосрочные контракты на энергоносители. Это основной жизненно важный фактор развития страны. Металлургия, удобрения, логистика напрямую зависят от цены на энергию, а они потом тянут за собой и сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность и всё прочее. И тут семечковыми лушпайками для гигаватт энергии не обойтись.
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21.10.2021 09:32 Ответить
Абсолютно не згоден з такою позицією! Потрібно боротись не за дешеві енергоносії а боротись за переозброєння підприємств щоб вони випускали продукцію з високою доданою вартістю, якої вистачить на оплату цих дорогих енергоносіїв. А паралельно потрібно заміщати дорогі енергоносії дешевими аналогами там де це можливо і тут біопаливо це реальний крок вперед який дозволить радикально скоротити витратити дорогих енергоносіїв!
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21.10.2021 12:23 Ответить
Это всё философия. Спор, типа, что было первым, курица или яйцо. Естественно, надо стремиться к переоснащению промышленности, и топливо подешевле выбирать. Но это делать надо в процессе производства товара из заработанных средств отчислять часть дохода на развитие. Но никак нельзя, одним днём начиная с понедельника, переехать на новые рельсы и начать новую жизнь. Сейчас надо экономить каждую копеечку, стараться покупать, то чего у себя нет и продавать, то чего у себя много хоть у самого чорта, лишь бы получить максимальную выгоду. Это важно, как борьба за живучесть корабля при пробое борта ниже ватерлинии. Все средства использовать, а иначе корабль потонет.
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21.10.2021 14:14 Ответить
Какие банки,наши хитрозадые банкиры заработав на перегонке бюджетных средств по кругу вкладывают только в облигации правительства и никак не работают с нормальным бизнесом по причине высоких рисков.
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11.08.2021 11:49 Ответить
До пліснявої зарази економіка зростала 4 роки.
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11.08.2021 11:51 Ответить
Учётная савка не бывает меньше уровня инфляции. Пусть недоучка не быкует.
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11.08.2021 11:53 Ответить
Представляю, как 73% зе-лохтората, с квадратными глазами, переваривает такую мудрённую информацию!
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11.08.2021 11:54 Ответить
Экономика нуждается в уничтожении присосавшихся к ней глистов!
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11.08.2021 12:06 Ответить
Видимо, плохо изучал предмет макроэкономика - если такое выдает. Но это не помешало ему стать министром и являть свое сельское мнение. Для того, чтобы «книжный» вариант работал, необходимы совместные усилия как Минфина по работе с госдолгом, так и НБУ в монетарной политике, так и функционирование развитых фондовых и долговых рынков, которые в состоянии всосать денежную массу и перераспределить ее. Сам по себе НБУ ничего сделать не сможет со своей фейковой учетной ставкой - до тех пор, пока фондовые и долговые рынки не будут использовать ее как цену денег в экономике - а они ее игнорируют - посмотрите на стоимость кредитов и депозитов, а также стоимость первичного размещения ОВГЗ. Тогда должна заработать экономика - основной потребитель ресурсов - а она не работает, ВВП на нуле практически. Так что - здесь инфляция зависит от базаров и рынков, а не экономики.
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11.08.2021 12:29 Ответить
 
 