Высокая летальность и активное распространение: ученые США предупредили об опасности "йота"-штамма коронавируса

Штамм коронавируса "йота" демонстрирует высокий уровень летальности среди больных. По сравнению с другими вариантами вируса этот показатель может увеличиваться на 82%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты ICTV", об этом говорится в исследовании специалистов Департамента здравоохранения Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета.

Эту мутацию вируса, которую также называют B.1.526, выявили в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. С того времени она успела распространиться на территории 27 стран.

Согласно информации ученых, в случае заражения именно штаммом "йота" вероятность смерти увеличивается на 46% среди пациентов в возрасте 45-64 лет, на 82% — среди людей 65-74 лет, на 62% — среди граждан старше 75 лет.

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Кроме того, он демонстрирует способность более активно распространяться, скорость его передачи на 15-25% выше, чем у штаммов, которые были обнаружены ранее.

В марте 2021 года штамм "йота" добавили в список мутаций, которые представляют интерес ВОЗ. В нем также находятся варианты Альфа (британский), Бета (южноафриканский), Гамма (бразильский) и Дельта (индийский).