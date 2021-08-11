РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4077 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
10 810 74
карантин (16730) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Высокая летальность и активное распространение: ученые США предупредили об опасности "йота"-штамма коронавируса

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Высокая летальность и активное распространение: ученые США предупредили об опасности

Штамм коронавируса "йота" демонстрирует высокий уровень летальности среди больных. По сравнению с другими вариантами вируса этот показатель может увеличиваться на 82%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты ICTV", об этом говорится в исследовании специалистов Департамента здравоохранения Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета.

Эту мутацию вируса, которую также называют B.1.526, выявили в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. С того времени она успела распространиться на территории 27 стран.

Согласно информации ученых, в случае заражения именно штаммом "йота" вероятность смерти увеличивается на 46% среди пациентов в возрасте 45-64 лет, на 82% — среди людей 65-74 лет, на 62% — среди граждан старше 75 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается, когда доля заражения штаммом "Дельта" достигнет 90%, - ученые

Кроме того, он демонстрирует способность более активно распространяться, скорость его передачи на 15-25% выше, чем у штаммов, которые были обнаружены ранее.

В марте 2021 года штамм "йота" добавили в список мутаций, которые представляют интерес ВОЗ. В нем также находятся варианты Альфа (британский), Бета (южноафриканский), Гамма (бразильский) и Дельта (индийский).
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
***** штамм. Высокая летальность и активное распространение: ученые США предупредили об опасности "йота"-штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 3686
показать весь комментарий
11.08.2021 11:49
+13
Ну всё, пепец! Закатываемся в простыню и ползём на кладбище.
показать весь комментарий
11.08.2021 11:49
+13
то йота Высокая летальность и активное распространение: ученые США предупредили об опасности "йота"-штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 1585
Высокая летальность и активное распространение: ученые США предупредили об опасности "йота"-штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 1045
показать весь комментарий
11.08.2021 11:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***** штамм. Высокая летальность и активное распространение: ученые США предупредили об опасности "йота"-штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 3686
показать весь комментарий
11.08.2021 11:49 Ответить
то йота Высокая летальность и активное распространение: ученые США предупредили об опасности "йота"-штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 1585
Высокая летальность и активное распространение: ученые США предупредили об опасности "йота"-штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 1045
показать весь комментарий
11.08.2021 11:49 Ответить
То йота, то не йота. Высокая летальность и активное распространение: ученые США предупредили об опасности "йота"-штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 2077
показать весь комментарий
11.08.2021 11:51 Ответить
как они уже заЙОПТАЛИ этой фигней!
показать весь комментарий
11.08.2021 11:59 Ответить
Я зараз лусну....
показать весь комментарий
11.08.2021 11:49 Ответить
Ну всё, пепец! Закатываемся в простыню и ползём на кладбище.
показать весь комментарий
11.08.2021 11:49 Ответить
Майки, трусики берите
И на кладбище бегите
Занимайте лучшие места.
Ха-ха. Висока летальність та активне поширення: вчені США попередили про небезпеку "йота"-штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 2886
показать весь комментарий
11.08.2021 11:54 Ответить
все уже продумано, тут же появится новый вирус, и нужно будет опять штрыкаться
показать весь комментарий
11.08.2021 11:55 Ответить
я тоже думал так,пока не попал в реанимацию с этой хренью.
показать весь комментарий
11.08.2021 11:59 Ответить
ковид это не болезнь,ковид-это катализатор. первое что является результатом его деятельности,это мощный всплеск иммунной системы,которая начинает вырабатывать огромное количество ненужных антител,дальше кровь сгущивается и тромбоз лёгких,инсульт,инфаркт...но в основном страдают лёгкие. и умирают дальше от удушья. я видел как умирают.
показать весь комментарий
11.08.2021 12:24 Ответить
задуха, як нам пояснювали американські і китайські вчені викликана не згущенням крові, а ураженням гемоглобіну. який тоді не може доставляти кисень до потрібних органів.
Ніяке активне вентилювання швл не допоможе. як і препарати розрідження крові. Тільки підключення до штучних легень (можливо я не коректно висловлююсь) де кров збагачується правильним гемоглобіном насиченим киснем (так розповідав лікарі бувший депутат Івасюк).
показать весь комментарий
11.08.2021 14:54 Ответить
У мене недавно знайома померла, 39 років. Більше місяця була під штучними легенями, кров збагачували, вводили у кому, але не врятували. 100% пораження легенів. До того цих апаратів всього декілька на всю Україну, і там тисячи євро на добу коштують расходні матеріали.
показать весь комментарий
11.08.2021 15:05 Ответить
отож бо що дорого. Але лікування окремих людей у зарубіжних клініках ще дорожче. Але ж держава оплачує.
показать весь комментарий
11.08.2021 15:18 Ответить
у меня было поражено 65% лёгких + тромбоэмболия,при этом гемоглобин был в норме.
вы если в медицине не разбираетесь,то лучше не лезьте в эти дебри.
показать весь комментарий
11.08.2021 15:10 Ответить
меньше слушайте дебилов. ещё раз повторяю,лёгкие тромбируются,именно поэтому нет поступления кислорода в организм. ибо через кисель,который забивает лёгкие,движения крови нет. а та часть кислорода которая ещё поступает,оказывается недостаточной. от этого и задышка и упадок сил. именно поэтому вводят препараты разжижающие кровь. мне к примеру в реанимации вводили АКТИЛИЗЕ. ввели 100 мл. потом трое суток лежал под гепарином,помимо остальных уколов и таблеток. и всё для того,чтобы убрать из лёгких тот злосчастный кисель тромбозный.
показать весь комментарий
11.08.2021 15:25 Ответить
той дебіл має докторську ступінь медицини. І не сам від себе це говорить, а цитує іноземних вчених
показать весь комментарий
11.08.2021 15:28 Ответить
але я так вже бачу, що істина вам не цікава.
показать весь комментарий
11.08.2021 15:29 Ответить
тебя не смущает,что статейка написана на отстойном ресурсе и даже не имеет ссылки на первоисточник?
подобные тебе,выбрали клоуна во власть,потому как думать не в состоянии.
показать весь комментарий
11.08.2021 16:15 Ответить
вы маску носили???
показать весь комментарий
11.08.2021 21:57 Ответить
в магазинах,в транспорте-обязательно. и до сих пор ношу,хотя на меня многие смотрят как на идиота.
показать весь комментарий
11.08.2021 22:23 Ответить
есть мысли, где вы заразились?
PS. я так смотрю на тех, кто без маски.
показать весь комментарий
11.08.2021 22:29 Ответить
Ну, фсё... теперь я точно умру. Правда, пока что неизвестна дата, даже приблизительно. Потому, ничего менять не стану: главные витамины- синий Кэмэл и 200 грамм водочки ежедневно. Хотя! Вероятна смена водочки на самогон. Но, на этом- всё!
показать весь комментарий
11.08.2021 11:54 Ответить
Висока летальність та активне поширення: вчені США попередили про небезпеку "йота"-штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 3772
показать весь комментарий
11.08.2021 12:16 Ответить
Почему сало на заднем плане? Непорядок!
показать весь комментарий
11.08.2021 15:46 Ответить
Я шось сала не бачу.
показать весь комментарий
11.08.2021 16:57 Ответить
Так и я не бачу, но оно точно там - десь за кадром.
показать весь комментарий
11.08.2021 17:24 Ответить
Краще бояра та скломий із квашеною капустою або однією ірискою на трьох.
Оце духговно і скрєпно.
показать весь комментарий
11.08.2021 12:17 Ответить
Меня не интересует "духговно і скрєпно"(с). Меня интересует эффективность. И всё.
показать весь комментарий
11.08.2021 12:18 Ответить
Пийте більше. Це "корисно".
показать весь комментарий
11.08.2021 12:23 Ответить
У меня свои нормы. Проверенные временем.
показать весь комментарий
11.08.2021 12:28 Ответить
Ну есть ли такие наивные, которые верят, что это когда-нибудь закончится? А главное - зачем это заканчивать? Ведь это власть.
показать весь комментарий
11.08.2021 11:56 Ответить
азы букі вєді глаголъ добро...токмо іже акі пакі...
показать весь комментарий
11.08.2021 11:56 Ответить
Да-да, они намекают на иже херувимо. Это ж ясно!
показать весь комментарий
11.08.2021 11:57 Ответить
Так-так, до останньої літери Z ще не близько
показать весь комментарий
11.08.2021 12:00 Ответить
«Нет стратегии - коронавирус не удастся победить»
https://detaly.co.il/net-strategii-koronavirus-ne-udastsya-pobedit/

ВАЖНО: бюрократический "зеленый" паспорт оказывается полной бессмысленностью.
показать весь комментарий
11.08.2021 11:57 Ответить
Предполагалось, что вакцинация предотвращает инфекцию и заражение, и поэтому мы можем разрешить массовые собрания в открытых или закрытых помещениях. Кроме того, это было стимулом для вакцинации. Теперь мы видим, что эти усилия по предотвращению распространения инфекции оправданы в меньшей степени, потому что вакцинированные люди заражаются и могут быть заразными

Висока летальність та активне поширення: вчені США попередили про небезпеку "йота"-штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 7077
показать весь комментарий
11.08.2021 12:07 Ответить
Без 1 минуты 12:00
https://www.youtube.com/watch?v=_wK7-q6-4nE&t=16s&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%9A
показать весь комментарий
11.08.2021 14:06 Ответить
Ну вот уже в Израиле до некоторых начало доходить.

мы думали, что с помощью вакцин мы решили проблему. Я тоже был убежден, что все закончилось, но вот пришла новая волна. Это удар по национальному и личному самолюбию, и это ставит нас в непривычное и нежелательное положение.

отож
показать весь комментарий
11.08.2021 12:03 Ответить
как говорят французы,если вас насилуют и помощи нет.то расслабтесь и получайте удовольствие.)
показать весь комментарий
11.08.2021 15:13 Ответить
евреи идиоты. Многим тут с самого начала было понятно, что ничего вакцинами так просто не решить...
показать весь комментарий
11.08.2021 21:58 Ответить
Что-то вероятность уже полтора года увеличивается, и никак увеличиться не может.
показать весь комментарий
11.08.2021 12:04 Ответить
Дельта ещё не отработана. Есть потенциал поднять волну. Козырь берегут.
показать весь комментарий
11.08.2021 12:09 Ответить
Понеслась... Алфавита хоть хватит?
показать весь комментарий
11.08.2021 12:13 Ответить
Созвездия потом пойдут
показать весь комментарий
11.08.2021 12:23 Ответить
Например: Кассиопеи, Альфа-Центавра, Аденома Простаты...
показать весь комментарий
11.08.2021 15:50 Ответить
Каждые 2-3 месяца фабрики выпускают новый штамм. 😈😈😈 Нас на Земле слишком много развелось.
показать весь комментарий
11.08.2021 12:24 Ответить
Как же быстро удалили мой комментарий о том, что хотят проредить население планеты! Теперь после этого я убежден, что богачи-выродки уничтожают население планеты до определенного количества. Висока летальність та активне поширення: вчені США попередили про небезпеку "йота"-штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 231
показать весь комментарий
11.08.2021 13:05 Ответить
Если не вирусом, то укольчиками.

Вообще похоже это запустили китаезы, чтобы все цивилизованные страны ослабели и легче было дерибанить ресурсы.
показать весь комментарий
11.08.2021 14:02 Ответить
Вирус - повод, Китай - громоотвод.
С 6:04 минуты
https://www.brighteon.com/76686ab5-b88d-4185-b4fb-9***********
показать весь комментарий
11.08.2021 14:14 Ответить
Зовсім вже з фантазією вже погано у відповідальних за ковідопараною.
То явну брехню викидають, то купа нестиковок в цифрах.
Хоча для чого правдоподібність. Стадо і так від страху любу дурню бере на віру.
показать весь комментарий
11.08.2021 13:18 Ответить
Ёпрст!
показать весь комментарий
11.08.2021 14:10 Ответить
Эти уроды таки шото придумают...если 45% смертности ...то это уже реально жопа...
Это уже реально локдаун и паралич всей экономики...
Либо вкид очередного фуфла...
45% смертности это уже трупы на улицах...как при легочной чуме
показать весь комментарий
11.08.2021 14:15 Ответить
не 45% смертности, а на 45% больше. То есть было условно 2-3 смерти на 100 заболевших человек, станет 4-5 смертей.
показать весь комментарий
11.08.2021 15:11 Ответить
А лапша подается потребителю как 45% смертности...и далее паника страх со всеми последствиями...
А журналюги подавать лапшу умеют
показать весь комментарий
11.08.2021 15:21 Ответить
То, что появляются разные штаммы, но распространение получают самые заразные - это не удивительно.
Обидно то, что он еще и более смертельный.
Остается надеяться, что следующий, более заразный штамм, будет менее смертельным
Это новая реальность, надо привыкать.
И надо прививаться - это увеличивает шансы выжить.
показать весь комментарий
11.08.2021 14:32 Ответить
" И надо прививаться ..."
От каждого нового вида штамма ? Флаг в руки .
показать весь комментарий
11.08.2021 15:21 Ответить
Прививки работают и против новых штаммов, только чуть хуже.
Флаг уже в руках, я привился.
Если будет высокая вероятность "залететь" с новым штаммом - привьюсь еще.
Это не проблема.
показать весь комментарий
11.08.2021 16:16 Ответить
Отнюдь не чуть ,гугл в помощь .
Привиться - это не проблема ,проблемы после .
показать весь комментарий
11.08.2021 16:57 Ответить
Насколько мое "чуть" отличается от вашего "не чуть"?
Если не привиться - проблем не будет?
Для страны, в целом, выгодно, чтобы все были привиты. Меньше локдаунов и т.д.
Но отдельным хитро-сделанным, конечно, лучше, чтобы все вокруг привились, а они - нет.
И они надеются, что за это время серьезно не заболеют.
Вот только с уровнем вакцинации в стране ~10% - кому как повезет. Статистика вещь жестокая.
показать весь комментарий
11.08.2021 17:46 Ответить
Я думаю ,что это та ситуация в которой каждый должен мыслить
индивидуально и решать добровольно .
Для страны в целом и каждому из её граждан выгодно быть здоровыми ,
это прежде всего ,всё остальное на 35 месте .
Приятно ,что есть люди доверяющие нашей статистике .
показать весь комментарий
11.08.2021 18:37 Ответить
Ну вы же гуглом пользоваться умеете
Если в Израиле в среднем по стране 70% привиты, а в больницах в тяжелом состоянии 2% привитых - это же о чем-то говорит?
И в США в разных штатах, в зависимости от уровня вакцинации, очень сильно картина отличается. Где 30%-40% - плохо, где 50-60% - полегче.
А у нас 10%. Тут понятно чего ждать. Вопрос - когда.
В общем, наша статистика примерно соответствует мировой. Вполне достоверно выглядит.
Это в РФ и Беларуси серьезные отклонения
показать весь комментарий
11.08.2021 19:52 Ответить
Что то слишком быстро начали выводить новые штаммы!
Это как производители компьютерных антивирусов распространяли вирусы, которые находит только их антивирус.
показать весь комментарий
11.08.2021 15:00 Ответить
прийнянтна аналогія. є підозра, що потихеньку випускають різні модифікації вірусів - занадто відрізняється картина перетіку хвороби. у природі ніби такого не було.
показать весь комментарий
11.08.2021 15:25 Ответить
Сегодня каждый фельдшер будет радёхонек попилить бабки. Такой глобальный случай по распилу бабла и - не воспользоваться - преступление!
показать весь комментарий
11.08.2021 15:56 Ответить
ОБЬЯСНЕНИЯ ВИРУСОЛОГОВ НА ПРИВИВКУ COVID-19. Сама по себе прививка не страшна, а страшны последствия поведения иммунной системы после привития. Дело в том, что прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен. Он усыпает. И поэтому, когда вирус мутирует, нужно опять прививаться. ТОЕСТЬ вас посадят,,,, на иглу,,,, как наркомана. Есть прививка, организм живёт. Нет прививки, то любой вирус вас уничтожит. А прививка действует от шести до девяти месяцев. Именно от вируса разновидностей сезонного гриппа. Вам каждый опасный сезон, когда произошла очередная вспышка нужно бежать и прививаться по новой. Ваша имунка всю ответственность и борьбу за вашу жизнь перебросила на плечи прививки. Вот где ловушка. И сейчас вам сделают 2 прививки бесплатно. А вот через год, когда вспыхнет новый вирус, а он вспыхнет непременно. Так как каждый год весной и осенью вирусы гриппа возобновятся и мутируют.
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
показать весь комментарий
11.08.2021 16:54 Ответить
Лекарство никто и не думает разрабатывать, просто впариваешь каждые пол года новую вакцину и так до бесконечности...
показать весь комментарий
11.08.2021 17:49 Ответить
А Zeta буде?
показать весь комментарий
11.08.2021 22:57 Ответить
 
 